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Apple satış mağazalarının şefi görevini bırakıyor

5 yıldır Apple bünyesinde satış mağazalarının yönetimi görevini yürüten Angela Ahrendts, görevini bırakıyor. Ünlü iş kadını Tim Cook’tan bile fazla olan kazancı ile dikkat çekiyordu.
3 ay
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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İş dünyasının en önemli kadın patronları arasında gösterilen ve lüksü teknolojiyle buluşturan kadın tanımlaması yapılan Angela Ahrendts, 5 yıllık macerasının ardından Apple’daki görevinden de ayrılıyor.

Angela Ahrendts kimdir?

2006 yılında Burberry’nin başına geçen Ahrendts, lüks ürünleri internet üzerinden de satışa açarak o dönem önemli bir adım atmıştı. Burberry 2011 yılında Apple’ın ardından en hızlı büyüyen şirket olmuş ve 7 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı.

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2014 yılında sürpriz bir kararla Apple’a geçen Ahrendts başkan yardımcısı olarak Apple satış mağazalarının kontrolünü eline almıştı. Apple Akasya da dahil pek çok mağaza tasarımında imzası olan Ahrendts, Apple Store mağazalarını dünyanın en çok kazanan zincir mağazası haline getirmişti. Ayrıca Tim Cook’tan bile daha fazla kazancı olmasıyla biliniyordu.

Başarılarla dolu bir kariyerin ardından Ahrendts, Apple defterini de kapattı. Kişisel ve mesleki yeni projeleri için Apple’dan ayrıldığını açıklayan Ahrendts’in resmi olarak Nisan ayında görevi bırakacağı belirtiliyor ancak şimdiden yerine atama yapılmış durumda.

Apple satış mağazalarının yeni şefi Deirdre O’Brien oldu. 30 yıldır Apple bünyesinde olan O’Brien mağazalar ile birlikte insan kaynakları bölümünün de sorumlusu oldu. Hali hazırda 35 ülkede çevrim içi mağazası olan Apple’ın 5 kıtada 506 fiziksel mağazası yer alıyor.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/02/apples-retail-boss-leaving-company-in-april/ Yorum Yaz
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wolferto 3 ay en beğenilen
apple fanlar hadi birinidaha zengin edip emekli yaptiniz
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Askaparta 3 ay
Satış sorumlusu gibi tasarımcılar da sorumlu olmalı. Apple’ın farklı bir bakış açısına ve fiyat politikasına ihtiyacı var, kim bilir belki sıra Tim’de.
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esmerbuyucu 3 ay
Burberry'den gelen bu ablamız Apple mağazalarını renovasyonlarla farklı bir boyuta getirdi, Dünya'da en iyi perakende mağazacılığa yükseltti. Şimdi aldığı parayla emekliliğin keyfini çıkarır 😂
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Seyrim 3 ay
Artık bir adacık alır inzivaya çekilir.. Kazandığı para çocuklarına da yeter.. :)
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drjacob 3 ay
böyle görevim olsa bırakmak istemem
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Escapetolife 3 ay
Bu kadın geldikten sonra apple ürünleri lüx mücevher gibi sunulmaya başlanmıştı, iyi oldu ayrıldığı.
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wolferto 3 ay en beğenilen
apple fanlar hadi birinidaha zengin edip emekli yaptiniz
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sniper23 3 ay
Angela teyze artık emeklilik hazırlıkları yapıyor gibi gözüküyor.
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