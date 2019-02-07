Apple satış mağazalarının şefi görevini bırakıyor

İş dünyasının en önemli kadın patronları arasında gösterilen ve lüksü teknolojiyle buluşturan kadın tanımlaması yapılan Angela Ahrendts, 5 yıllık macerasının ardından Apple’daki görevinden de ayrılıyor.

Angela Ahrendts kimdir?

2006 yılında Burberry’nin başına geçen Ahrendts, lüks ürünleri internet üzerinden de satışa açarak o dönem önemli bir adım atmıştı. Burberry 2011 yılında Apple’ın ardından en hızlı büyüyen şirket olmuş ve 7 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı.

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2014 yılında sürpriz bir kararla Apple’a geçen Ahrendts başkan yardımcısı olarak Apple satış mağazalarının kontrolünü eline almıştı. Apple Akasya da dahil pek çok mağaza tasarımında imzası olan Ahrendts, Apple Store mağazalarını dünyanın en çok kazanan zincir mağazası haline getirmişti. Ayrıca Tim Cook’tan bile daha fazla kazancı olmasıyla biliniyordu.

Başarılarla dolu bir kariyerin ardından Ahrendts, Apple defterini de kapattı. Kişisel ve mesleki yeni projeleri için Apple’dan ayrıldığını açıklayan Ahrendts’in resmi olarak Nisan ayında görevi bırakacağı belirtiliyor ancak şimdiden yerine atama yapılmış durumda.

Apple satış mağazalarının yeni şefi Deirdre O’Brien oldu. 30 yıldır Apple bünyesinde olan O’Brien mağazalar ile birlikte insan kaynakları bölümünün de sorumlusu oldu. Hali hazırda 35 ülkede çevrim içi mağazası olan Apple’ın 5 kıtada 506 fiziksel mağazası yer alıyor.