Apple satışları artırmak için üst düzey bir Nokia yöneticisi transfer etti

Dünyanın en hızlı büyüyen pazarı olarak gösterilen Hindistan’da Apple ise aksine kan kaybediyor. Geçen yıl 3 milyon civarında iPhone satışı yapan firma bu yıl 2 milyon civarında kalacak ve yılın dördüncü çeyreğinde düşüş yaşaması bekleniyor. Firma bu nedenle harekete geçti.
Ashish Chowdhary kimdir?
Sektörden gelen bilgilere göre Apple Hindistan bölümünün başına Nokia Networks müşteri ilişkileri şefi Ashish Chowdhary getirildi. Chowdhary yıl sonuna kadar Nokia’nın bünyesinde kalacakken Ocak 2019 itibariyle Apple’daki görevine başlayacak.Ayrıca Bkz. "Dev uzantılı alan adları herkese açılıyor"
Ashish Chowdhary uzun yıllar Hindistan’da çeşitli görevlerde bulundu ve bu bakımdan yerel pazara hâkim bir isim durumunda. Apple’ın seçim yaparken bu noktaları göz önünde bulundurduğu anlaşılıyor.
Apple Hindistan bölümü yaz aylarından bu yana bir yeniden yapılanma içerisindeydi. Yeni bir strateji geliştirmek adına yaşanan bu süreçte birkaç yönetici de görevinden ayrılmıştı. Bu bakımdan Ashish Chowdhary hamlesinin tam zamanında yapıldığı ifade ediliyor.
Chowdhary bu yıl için zaten herhangi bir girişimde bulunamayacak. Gelecek yıl başından itibaren Hindistan’da Apple’ın nasıl bir strateji izleyeceği merakla bekleniyor.
https://www.phonearena.com/news/Apple-hires-Nokia-executive_id110971 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gercekci konusmamiz gerekirse Iphone Xs, Macbook Air/Pro, Mac mini ve Apple Tv diger alternatiflerine gore daha tercih edilesi, duzgun calisan ve basarili cihazlar. Insanlarin tercih etmemesinin tek nedeni fiyatlari.
Ben yillarca Windows dizustu kullandim, guncellelerin yavas olmasi, sorunlu olmasi, uygulamlarin dandik olmasi, uygulama guncellemlerinin dandik olmasi, durduk yere performansin dalgalanmasi, abuk subuk hata vermesi ve diger nedenler yuzunden ChromeOS'a gecis yaptim. MacOS'a gecmememin tek sebebi urunlerin pahali olmasi.
Iphone kullaniyorum ve cok memnunum, imkanim oldukca kullanmaya devam edecegim ve Android cehennemine gecis yapmayacagim.
Geçen arkadaşlarla oturuyorduk herkesin telefonu masa üstünde. Samsung, Huawei, Xiaomi ve Nokia. Yalnız fark ettim ki hepsi iPhone 8 görünümünde :)
Eğitilmemiş bir gözün özellikle koruma kılıfları takılı ise hangisinin iPhone 8 olduğunu ilk bakışta anlaması neredeyse mümkün değil gibi geldi bana.
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