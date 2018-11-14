Apple satışları artırmak için üst düzey bir Nokia yöneticisi transfer etti

Dünyanın en hızlı büyüyen pazarı olarak gösterilen Hindistan’da Apple ise aksine kan kaybediyor. Geçen yıl 3 milyon civarında iPhone satışı yapan firma bu yıl 2 milyon civarında kalacak ve yılın dördüncü çeyreğinde düşüş yaşaması bekleniyor. Firma bu nedenle harekete geçti.

Ashish Chowdhary kimdir?

Sektörden gelen bilgilere göre Apple Hindistan bölümünün başına Nokia Networks müşteri ilişkileri şefi Ashish Chowdhary getirildi. Chowdhary yıl sonuna kadar Nokia’nın bünyesinde kalacakken Ocak 2019 itibariyle Apple’daki görevine başlayacak.

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Ashish Chowdhary uzun yıllar Hindistan’da çeşitli görevlerde bulundu ve bu bakımdan yerel pazara hâkim bir isim durumunda. Apple’ın seçim yaparken bu noktaları göz önünde bulundurduğu anlaşılıyor.

Apple Hindistan bölümü yaz aylarından bu yana bir yeniden yapılanma içerisindeydi. Yeni bir strateji geliştirmek adına yaşanan bu süreçte birkaç yönetici de görevinden ayrılmıştı. Bu bakımdan Ashish Chowdhary hamlesinin tam zamanında yapıldığı ifade ediliyor.

Chowdhary bu yıl için zaten herhangi bir girişimde bulunamayacak. Gelecek yıl başından itibaren Hindistan’da Apple’ın nasıl bir strateji izleyeceği merakla bekleniyor.