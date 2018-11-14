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Apple satışları artırmak için üst düzey bir Nokia yöneticisi transfer etti

Hindistan’a önemli yatırımlar yapan Apple bununla birlikte kan kaybı yaşamaya başladı. Nokia’dan transfer edilen üst düzey yönetici Hindistan pazarında başarı arayacak.
6 ay
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple satışları artırmak için üst düzey bir Nokia yöneticisi transfer etti

Dünyanın en hızlı büyüyen pazarı olarak gösterilen Hindistan’da Apple ise aksine kan kaybediyor. Geçen yıl 3 milyon civarında iPhone satışı yapan firma bu yıl 2 milyon civarında kalacak ve yılın dördüncü çeyreğinde düşüş yaşaması bekleniyor. Firma bu nedenle harekete geçti.

Ashish Chowdhary kimdir?

Sektörden gelen bilgilere göre Apple Hindistan bölümünün başına Nokia Networks müşteri ilişkileri şefi Ashish Chowdhary getirildi. Chowdhary yıl sonuna kadar Nokia’nın bünyesinde kalacakken Ocak 2019 itibariyle Apple’daki görevine başlayacak.

Ayrıca Bkz. "Dev uzantılı alan adları herkese açılıyor"

Ashish Chowdhary uzun yıllar Hindistan’da çeşitli görevlerde bulundu ve bu bakımdan yerel pazara hâkim bir isim durumunda. Apple’ın seçim yaparken bu noktaları göz önünde bulundurduğu anlaşılıyor.

Apple Hindistan bölümü yaz aylarından bu yana bir yeniden yapılanma içerisindeydi. Yeni bir strateji geliştirmek adına yaşanan bu süreçte birkaç yönetici de görevinden ayrılmıştı. Bu bakımdan Ashish Chowdhary hamlesinin tam zamanında yapıldığı ifade ediliyor.

Chowdhary bu yıl için zaten herhangi bir girişimde bulunamayacak. Gelecek yıl başından itibaren Hindistan’da Apple’ın nasıl bir strateji izleyeceği merakla bekleniyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Apple-hires-Nokia-executive_id110971 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Doanc4n 6 ay en beğenilen
salak bu apple ya. bu adama para vereceğine fiyatları indir. satışlar kendi kendine artlar zaten. hala 3-5 katına nasıl kaktırırım derdindesiniz.
1 Yanıt Yanıtla +11
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12 Angry Men 6 ay
Eskiden apple'ın rakibi azdı. Fakat artık çinli üreticiler pazara dahil oldu ve apple dan aşağı kalır yanları yok gibi. İşte bir tek yazılım konusunda geriler, yazıl işini halletseler apple'ın işi iyice zorlaşır.
Eskiden apple'ın rakibi azdı. Fakat artık çinli üreticiler pazara dahil oldu ve apple dan aşağı kalır yanları yok gibi. İşte bir tek yazılım konusunda geriler, ...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Vatov 6 ay
Satışların azalmasının nedeni hiç bir işe yarar yenilik olmaması olabilir mi? 7/7 Plus kullanan birisi sadece kablosuz şarj için mi 8/8 Plus'a geçecekti. Ya da X kullanan birisi sadece ufak tefek şeyler için mi XS'e geçiş yapacak. Avrupa ve Amerika pazarı için ucuz olmasa da satıyor, yenilik olmasa da satıyor adeta. Ama gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeler için aynı şey geçerli değil. Fiyatları %50 daha az olsa şuan yeni iPad Pro ile XS Max almıştım şahsen.
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Guest-6B5A59FD1 6 ay Vatov
Apple için %50 hayalcilik olur iPad pro 650 dolar iPhone Xr 650 dolar Xs 899 dolar ve Xs Max 999 dolar olsa bence iyidir android üreticilerinden ( Samsung Google Huawei ) daha uygun oluyor bu fiyatlar
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Guest-001924DED 6 ay
Apple urunlerini biraz daha ucuz yapsa her pazarda birinci olabilir ve boylelikle yine kazancta kalabilir.
Gercekci konusmamiz gerekirse Iphone Xs, Macbook Air/Pro, Mac mini ve Apple Tv diger alternatiflerine gore daha tercih edilesi, duzgun calisan ve basarili cihazlar. Insanlarin tercih etmemesinin tek nedeni fiyatlari.
Ben yillarca Windows dizustu kullandim, guncellelerin yavas olmasi, sorunlu olmasi, uygulamlarin dandik olmasi, uygulama guncellemlerinin dandik olmasi, durduk yere performansin dalgalanmasi, abuk subuk hata vermesi ve diger nedenler yuzunden ChromeOS'a gecis yaptim. MacOS'a gecmememin tek sebebi urunlerin pahali olmasi.
Iphone kullaniyorum ve cok memnunum, imkanim oldukca kullanmaya devam edecegim ve Android cehennemine gecis yapmayacagim.
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Doanc4n 6 ay en beğenilen
salak bu apple ya. bu adama para vereceğine fiyatları indir. satışlar kendi kendine artlar zaten. hala 3-5 katına nasıl kaktırırım derdindesiniz.
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Y-ZiyA 6 ay Doanc4n
Tabi bu adama verecekleri maaşı Hindistan'da satılan telefonlardan düşürebilirler bu da etkili olur :)
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MrKattchup 6 ay
Kelin ilacı olsa kendi kafasına sürer, çinlilerden taktik almak daha faydalı olabilirdi.
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akmac 6 ay
inovasyon azaladıkça apple'ın güç kaybetmesi normal.
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12 Angry Men 6 ay
Eskiden apple'ın rakibi azdı. Fakat artık çinli üreticiler pazara dahil oldu ve apple dan aşağı kalır yanları yok gibi. İşte bir tek yazılım konusunda geriler, yazıl işini halletseler apple'ın işi iyice zorlaşır.
1 Yanıt Yanıtla +9
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Bay Robot 6 ay 12 Angry Men
Çinliler her zaman vardı. Yalnızca ülkemizde yeni yeni tanınıyor...
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Y-ZiyA 6 ay
Oneplus birebir aynı görseli oldukça iyi performansla yarı fiyata satıyor. Apple'ın işi zor.
Geçen arkadaşlarla oturuyorduk herkesin telefonu masa üstünde. Samsung, Huawei, Xiaomi ve Nokia. Yalnız fark ettim ki hepsi iPhone 8 görünümünde :)
Eğitilmemiş bir gözün özellikle koruma kılıfları takılı ise hangisinin iPhone 8 olduğunu ilk bakışta anlaması neredeyse mümkün değil gibi geldi bana.
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Guest-6B5A59FD1 6 ay Y-ZiyA
Huawei tam geçen sene Mate 10 ile kendi tasarım çizgisini oluşturdu dedim Sonra gelen P20 Pro rezaletti tasarımsal olarak Mate 20 Pro desen Samsungdan edge ekranı alalım Apple dan Çentiği alalım bizde çinliyiz fakat biz premium çinliyiz bu yüzden Samsung Apple fiyatına satalım diye düşünülmüş bir telefon Kirin 980 bir kaç ay lider kalsa ne olacak Exynos 9820 ve Snapdragon 8150 yine alt edecek bu sene ilk defa Snapdragon testlerde bir Apple işlemcisini yakaladı fakat uzun sürmeyecek Apple bu sene yeni çekirdek tasarıma geçti bu ilk meyvesiydi zaten A12x ten Apple'ın ne kadar performanslı işlemci üretebileceğini gördük birkaç yıla Macbook serilerinde İntel in fana ihtiyaç olmayan işlemcileri yerine A serisi işlemci kullanır
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gun 6 ay
Tamam az satması normal ama azalması garip demek ki bir başarısızlık var sonuçta ülke büyüdü ve alabilecek müşteri potansiyeli geçen seneye göre artmışken azalış olması bir sorun olduğu anlamına gelir.
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Escapetolife 6 ay
Bir kaç yıl önce lüx moda markalarında yöneticilik yapan Angela Ahrendts'i transfer ettiler, bu amaç doğrultusunda ürünler adeta mücevher gibi sunulmaya başlandı, ve tabi ki fiyatları arttı. Bu durumda Hindistan gibi ülkelerin satış hedefinden uzaklaşması normal. 5c gibi ara modelleri belki o yüzden düşündüler ama onları da uygun fiyatlı sunmaya elleri gitmedi.
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intel7mix 6 ay
Hindistanda iphone satmak zor ülke zaten fakir telefon nasıl satsınlar.
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