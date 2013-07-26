Apple tablet pazarında kan kaybediyor





Apple'ın bu hafta açıkladığı rekor ikinci çeyrek gelirlerinde gözden kaçan bir ayrıntı iPad satışlarında yaşanan azalmaydı.





Geçen çeyrekte 19.5 milyon iPad satışı ile yeni bir rekor kıran Apple'ın, son çeyrekte 14.6 milyon iPad satışı yapması kötü senaryoları da beraberinde getirdi. Analiz uzmanlarını şaşırtan büyük düşüşün önümüzdeki çeyrekte de devam etmesi bekleniyor.





Apple model ayrımı yapmadığı için iPad 3, 4 veya mini modellerinin ne kadar satış gerçekleştirdiği bilinmiyor. Ancak iPad mini modelinin standart iPad modelini sevkiyat anlamında etkilediği düşünülüyor.





Son çeyrekte tahminler 10-11 milyon iPad modeli, 3.6-4.6 milyon ise iPad mini modelinin sevkedildiği yönünde. Mevsimsel durgunluklar ve ucuz Android tabletlerin rekabeti artırması Apple'ın pazar kaybına neden oluyor.





Geçen çeyrek Android tabletler 25 milyon adet satarak yüzde 50 pazar payını ele geçirmişti. Apple ise 19.5 milyon iPad ile yüzde 40 pazar payında kalmıştı. İkinci çeyrekte 14.6 milyon iPad satışı ile Apple'ın yüzde 30-35 pazar payı elde etmesi bekleniyor. Android ise yüzde 50'nin de üzerine çıkacak.





Ancak Apple'ın mali yıl 4. çeyreğine denk gelen yılın üçüncü çeyreğinde daha da düşük bir seyir izlemesi bekleniyor. Apple'ın gelecek çeyrekte satış yapacağı iPad sayısı 10-12 milyon adet olacak. Android tabletlerin yanısıra yeni iPad beklentisi de düşüşün en önemli sebebi.

http://www.phonearena.com/news/Shipments-of-the-Apple-iPad-could-drop-to-as-low-as-10-million-units-in-Q3_id45710