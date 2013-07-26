Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple tablet pazarında kan kaybediyor

5 yıl
1,2b
1
72
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple tablet pazarında kan kaybediyor

Apple'ın bu hafta açıkladığı rekor ikinci çeyrek gelirlerinde gözden kaçan bir ayrıntı iPad satışlarında yaşanan azalmaydı. 

Geçen çeyrekte 19.5 milyon iPad satışı  ile yeni bir rekor kıran Apple'ın, son çeyrekte 14.6 milyon iPad satışı yapması kötü senaryoları da beraberinde getirdi. Analiz uzmanlarını şaşırtan büyük düşüşün önümüzdeki çeyrekte de devam etmesi bekleniyor.

Apple model ayrımı yapmadığı için iPad 3, 4 veya mini modellerinin ne kadar satış gerçekleştirdiği bilinmiyor. Ancak iPad mini modelinin standart iPad modelini sevkiyat anlamında etkilediği düşünülüyor.

Son çeyrekte tahminler 10-11 milyon iPad modeli, 3.6-4.6 milyon ise iPad mini modelinin sevkedildiği yönünde. Mevsimsel durgunluklar ve ucuz Android tabletlerin rekabeti artırması Apple'ın pazar kaybına neden oluyor.

Geçen çeyrek Android tabletler 25 milyon adet satarak yüzde 50 pazar payını ele geçirmişti. Apple ise 19.5 milyon iPad ile yüzde 40 pazar payında kalmıştı. İkinci çeyrekte 14.6 milyon iPad satışı ile Apple'ın yüzde 30-35 pazar payı elde etmesi bekleniyor. Android ise yüzde 50'nin de üzerine çıkacak.

Ancak Apple'ın mali yıl 4. çeyreğine denk gelen yılın üçüncü çeyreğinde daha da düşük bir seyir izlemesi bekleniyor. Apple'ın gelecek çeyrekte satış yapacağı iPad sayısı 10-12 milyon adet olacak. Android tabletlerin yanısıra yeni iPad beklentisi de düşüşün en önemli sebebi.

http://www.phonearena.com/news/Shipments-of-the-Apple-iPad-could-drop-to-as-low-as-10-million-units-in-Q3_id45710 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
wolf silver 5 yıl en beğenilen
Bır android kullanıcısi olarak Tablette Ipad dan daha iyisi yok..
2 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
regaibyigit. 5 yıl
30 dolara içine android koyup tablet diye satarlarsa apple tabi kan kaybeder tablet arenasında
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zordion 5 yıl
Apple +1000 farkli cihaza karsi sadece 2 tip cihazla rekabet edebiliyorsa, halen tablet piyasasini domine eder. Kan kaybetmesi icin en az %30 oran kaybetmesi lazim. Piyasanin %40i 2 modelin, %60ini ise 1000den fazla cihaz paylasiyor. 200 liraya bile Android tablet bulunuyor sonucta.
Apple +1000 farkli cihaza karsi sadece 2 tip cihazla rekabet edebiliyorsa, halen tablet piyasasini domine eder. Kan kaybetmesi icin en az %30 oran kaybetmesi l...
Devamını Gör
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dark-knight 5 yıl
Yıl olmuş 2013 hala hafıza kartı, bluetooth dosya göndermeden bahseden var.
Flashi da ekleyin de tam olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erkansins 5 yıl
tabletler inşallah temelli yok olur. ulan kağnı hızında çalışıyorlar. millet attan inip eşşeğe biniyor. pc de yüzlerce kaliteli oyun varken tabletin ultra çöp oyunlarına nasıl tahammül ediyorlar anlamıyorum. şu tableti pc ye tercih edenleri ıslak sopayla dövecen arkadaş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Losgalacticos 5 yıl
İpad Mini Retina çıkınca eski İpad Mini' ler elde patlayacak o kesin. Ama her türlü Telefonda, tablette, Mp3' te APPLE
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dark-knight 5 yıl
Tablet piyasası olgunlaştıkça iPad in pazar payının azalması normal. Diğer üreticiler boş durmuyor zira.
Yeni Nexus 7 çok güzel olmuş mesela. Ekosistem ve malzeme kalitesi dışında bütün yönlerden iPad mini yi geçiyor
10" tabletlerde de nexus 10 , xperia z tablet gibi sağlam ürünler var. Ama deneyim ve app ekosistemi yönünden çok gerisindeler iPad'in. Benim gibi android telefonu olan bir çok kişi tableti de android almak yerine gidip iPad alıyorsa, bu android tabletlerin içler acısı durumunu ortaya seriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-BraveHeart- 5 yıl
Tablette her zaman en iyisi apple dır bir fandroid olarak soyluyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cengiz Elektronik 5 yıl
Hayırlısı Be Gülüm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MCCACA 5 yıl
Ne azalması arkadasım bugun ist da 4. Nesil ipad 32 veya 64 4G li urun bulamadim. Stoklar deli gibi tukeniyor....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bluENight 5 yıl
kullanan arkadaşlar kızmasın ama ipadlerin yanında diğer tabletler oyuncak gibi kalıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
siraog 5 yıl
Burda bakmamiz gereken genel anlamda tablet satislari. Samsung, LG, Sony gibi ucuz olmayan Android urunlerin ve Microsoft tabletlerin satisi. Son zamanlarda tablet cok satildi ve Apple'in bu rakami gene yuksek. 4 yillik surecte alirsan ve tum firmalara bakarsan dunya uzerinde 750 milyon civari satis olmus olmali. Bu saydigim buyuk firmalar icin. Kucuk firmalarla bu sayi milyari rahat gecer. Ondan dolayi dogal dusus gibime geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muco555555 5 yıl
android tablette kullandım ipad 2 sonra ipad mini android tablet alırmıyım asla ipad stabil ona göre oyun vs yapılıyor ama iphone için bisey diyemem note 2 kullanıyorum iphone ile kıyas bile yapmam ayıp olur yılan gibi masallah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LİVERPOOLYWNA 5 yıl
Hem teledon hem tablet pazarinda dususu onlenemez I phone un, sadece eger 4.7 5 ektan teledon cikarirsa kurtulabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1167 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPad, Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Ramazan davulcusuna bahşiş vermekten kaçmayan" teknoloji ve oyun programı 5 yıl Android 4.3, Yeni Nexus, Chromecast, Yeni Droid serisi ve fazlası video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim