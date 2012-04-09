Apple tarihin ilk "trilyon dolarlık" şirketi olma yolunda

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yeni yüzyıla iPod ile giriş yapan ardından iPhone ve iPad'i piyasaya sürerek fenomen haline gelen Apple, efsanevi yöneticisi Steve Jobs sonrasında da yükselişini sürdürüyor. Tim Cook önderliğindeki ilk büyük lansmanını Yeni iPad ile gerçekleştiren Apple, ekonomi analistlerine göre tarihin ilk trilyon dolarlık şirketi olmaya aday. Geçtiğimiz hafta hisse senedi değeri 633.38 dolar seviyesine ulaşan Apple, Topeka Capital Analisti Brian White'a göre bir yıl gibi bir sürede hisse değerini dört haneli seviyeye çıkartarak tarihin ilk"trilyon dolarlık" şirketi olabilir.
Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük teknoloji şirketi olan Apple'ın, bu yıl içerisinde lanse edileceği düşünülen iPhone 5 ve Apple TV ile değerini daha da arttıracağı ve trilyon dolar seviyesine ulaşabileceği de analistlerin üzerinde durduğu güçlü olasılıklardan biri olarak gösteriliyor. Apple, sahip olunan nakit varlık açısından da zirvede yer alıyor ve şirketin 100 milyar dolara yaklaştığı düşünülen kaynaklarını, ürünlerini rakiplerin önüne geçirecek yeni teknolojilerin alımında kullanacaği da sık sık gündeme gelen gelişmelerden birisi olarak değerlendiriliyor.
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Apple'in basarisi ise kucumsenemeyecek derecede bir basari degildir, bunca insan salak degilde parasini bunlara yatiriyor.
Apple'i severim; lakin bu basarisinin cihazlarindaki "kalite"den degil, satis sonrasi daima musterisinin yaninda olmasi ve reklamlariyla cezbedici urunler tasarlayip urunlerini populer hale getirmesi.
Tabii birde ilk olmak var. Bugun mendile nasil Selpak deniyorsa, muzik calarlara da bir zamanlar iPod deniyordu. Keza durum hala oyle. Apple akilli telefon cagini ciddi anlamda baslatan bir firma. Eger telefon isine el atmasaydi belkide daha cok uzun zamanimizi alirdi boyle telefonlari kullanmak, kisisel bilgisayarlarda oldugu gibi. Kisisel bilgisayarlari, dokunmatik akilli telefonlari, mobil egitimi, tablet bilgisayarlari, internet uzerinden film kiralamayi, kisisel muzik calarlarini, online uygulama alisverislerini ve nicelerin ilki Apple'dir.
Belki teknolojilerini begenmiyor olabilirsiniz; lakin urunleriyle rekabeti baslatip daima yenilikcilikte rol alan ve diger firmalari da bu konuda tesvik eden nadir firmalardan biridir.
Okulun hem populer hemde basarili cocugu olmak kolay degil, ama Apple bunu gercek anlamda basardi.
Aynen, orda sıkıntı yok zaten ora cepte dokunmatik telefonlar ve tabletler bu seviyeye geldi ise apple öncülüğü ve rekabeti sayesinde. Apple'ın değerini düşüren gittikçe bozulan kullanıcı kitlesi, yada daha doğrusu apple ürünlerine sahip olmanın kendilerine bi ayrıcalık ve statü kazandırdığına inan kullanıcı kitlesi diyelim. Ben android kullanıcısıyım, bir kere apple ürün ve işletim sistemini kötülemedim şu forumda. Ama çevrede öyle insanlar var ki, bir ürününü de alasım gelmiyor :/
Apple bu konuda öyle bir başarılı adım atmış ki insanları böyle düşündürüp onlara ürünlerini satabilmiş, tebrik etmek gerek gerçekten.