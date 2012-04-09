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Apple tarihin ilk "trilyon dolarlık" şirketi olma yolunda

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,7b
1
134
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni yüzyıla iPod ile giriş yapan ardından iPhone ve iPad'i piyasaya sürerek fenomen haline gelen Apple, efsanevi yöneticisi Steve Jobs sonrasında da yükselişini sürdürüyor. Tim Cook önderliğindeki ilk büyük lansmanını Yeni iPad ile gerçekleştiren Apple, ekonomi analistlerine göre tarihin ilk trilyon dolarlık şirketi olmaya aday. Geçtiğimiz hafta hisse senedi değeri 633.38 dolar seviyesine ulaşan Apple, Topeka Capital Analisti Brian White'a göre bir yıl gibi bir sürede hisse değerini dört haneli seviyeye çıkartarak tarihin ilk"trilyon dolarlık" şirketi olabilir.
Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük teknoloji şirketi olan Apple'ın, bu yıl içerisinde lanse edileceği düşünülen iPhone 5 ve Apple TV ile değerini daha da arttıracağı ve trilyon dolar seviyesine ulaşabileceği de analistlerin üzerinde durduğu güçlü olasılıklardan biri olarak gösteriliyor. Apple, sahip olunan nakit varlık açısından da zirvede yer alıyor ve şirketin 100 milyar dolara yaklaştığı düşünülen kaynaklarını, ürünlerini rakiplerin önüne geçirecek yeni teknolojilerin alımında kullanacaği da sık sık gündeme gelen gelişmelerden birisi olarak değerlendiriliyor. 

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Guest-5980C441C 7 yıl en beğenilen
Simdi biri gelecek yok iOS nedir Android varken falan filan laflar edecek, etsin tabii iOS Android'den ustun bir isletim sistemi degil ikisininde kendince artilari var. Biri Mac OS, digeri de Windows gibi dusunulebilir.

Apple'in basarisi ise kucumsenemeyecek derecede bir basari degildir, bunca insan salak degilde parasini bunlara yatiriyor.
Apple'i severim; lakin bu basarisinin cihazlarindaki "kalite"den degil, satis sonrasi daima musterisinin yaninda olmasi ve reklamlariyla cezbedici urunler tasarlayip urunlerini populer hale getirmesi.

Tabii birde ilk olmak var. Bugun mendile nasil Selpak deniyorsa, muzik calarlara da bir zamanlar iPod deniyordu. Keza durum hala oyle. Apple akilli telefon cagini ciddi anlamda baslatan bir firma. Eger telefon isine el atmasaydi belkide daha cok uzun zamanimizi alirdi boyle telefonlari kullanmak, kisisel bilgisayarlarda oldugu gibi. Kisisel bilgisayarlari, dokunmatik akilli telefonlari, mobil egitimi, tablet bilgisayarlari, internet uzerinden film kiralamayi, kisisel muzik calarlarini, online uygulama alisverislerini ve nicelerin ilki Apple'dir.

Belki teknolojilerini begenmiyor olabilirsiniz; lakin urunleriyle rekabeti baslatip daima yenilikcilikte rol alan ve diger firmalari da bu konuda tesvik eden nadir firmalardan biridir.

Okulun hem populer hemde basarili cocugu olmak kolay degil, ama Apple bunu gercek anlamda basardi.

Simdi biri gelecek yok iOS nedir Android varken falan filan laflar edecek, etsin tabii iOS Android'den ustun bir isletim sistemi degil ikisininde kendince arti...
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1 Yanıt Yanıtla +91
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manyakurt 7 yıl
CooL_ROMEO
Adamlar çalıp çırpmıyor ki oturup düşünüyorlar, ortaya dokunmatik telefon atıyorlar ortaya tablet atıyorlar , cebinizde dokunmatik telefon varsa veya çantanızda tabletiniz varsa ; apple i kötülemeden önce bir daha düşünmenizi tavsiye ederim.

Aynen, orda sıkıntı yok zaten ora cepte dokunmatik telefonlar ve tabletler bu seviyeye geldi ise apple öncülüğü ve rekabeti sayesinde. Apple'ın değerini düşüren gittikçe bozulan kullanıcı kitlesi, yada daha doğrusu apple ürünlerine sahip olmanın kendilerine bi ayrıcalık ve statü kazandırdığına inan kullanıcı kitlesi diyelim. Ben android kullanıcısıyım, bir kere apple ürün ve işletim sistemini kötülemedim şu forumda. Ama çevrede öyle insanlar var ki, bir ürününü de alasım gelmiyor :/
CooL_ROMEOAdamlar çalıp çırpmıyor ki oturup düşünüyorlar, ortaya dokunmatik telefon atıyorlar ortaya tablet atıyorlar , cebinizde dokunmatik t...
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2 Yanıt Yanıtla +16
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Espa 7 yıl
Türkiye de gençlerin büyük bir çoğunluğu Apple ürünlerini gösteriş ve hava atmak olarak alıp kullanıyor. 2000 tl küsür verip aldıkları telefonda facebook, twitter, sms, konuşma, fotoğraf çekme ve whatsapp haricinde bir şey yapmayan birçok tanıdığım var. Bu markanın onlara bir statü kazandırdığını sanıyorlar.

Apple bu konuda öyle bir başarılı adım atmış ki insanları böyle düşündürüp onlara ürünlerini satabilmiş, tebrik etmek gerek gerçekten.
Türkiye de gençlerin büyük bir çoğunluğu Apple ürünlerini gösteriş ve hava atmak olarak alıp kullanıyor. 2000 tl küsür verip aldıkları telefonda facebook, twi...
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multiTYRT 7 yıl
Adamlar yapıyor siz hala samsung U Androidi microsoft U savunuyorsunuz. Uyanın artık. APPLE 1 TRİLYON DOLARLIK SİRKET OLACAK.
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IgorStravinsky 7 yıl multiTYRT
multiTYRT

Adamlar yapıyor siz hala samsung U Androidi microsoft U savunuyorsunuz. Uyanın artık. APPLE 1 TRİLYON DOLARLIK SİRKET OLACAK.

eeee hortlamak için sebep mi bu
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DH Misafiri 7 yıl
K.B.V.
DH Misafiriipod touch 1. nesil cihazım var sayın elmacı avukatlar cevap verebilirmi destek nerde ? version nerde ? uygulamalar nerde ? ben bu cihaza para veripte almadım ama nerde destek cevaplayın hadi ? iphonecileri neden sevmezler android ciler biliyormusunuz arkadaşlar en son çıkan cihazlarla karşılaştırıp eline almadan atıp tutup sallayanlar yüzünden adam telefon çıkarmış 41 mp teoride yazılımla veya gerçek neyse birşekilde teknoloji ama çıkıpta benim iphonem 8 mp daha kaliteli diyen ezikler olduğu için xperia s ile karşılaştıran mallar olduğu için çıkıpta diyemiyor sene 2012 görüntülü görüşme yok özgür değilsin veri alış verişi için beni bağlıyor i tunes denen zırvalığa karşı telefone bişi gönderip alamazsın cevap virüs bulaşır bu kadarmı olur ya stabilitesi gider vs. vs. vs. zırvalıkları benim gerçek anlamda cihazını kullanmasını bilen + ve - lerini kabullenen kullanıcılara hiçbir sözüm olamaz ama çıkıpta ölümüne yannışta olsa savunan eziklere sözlerim....
Cahil cahil konusmussun arkadas. Steve Jobsun daha misyonunu bilmeden konusuyorsunuz ya bu kadar mi cahillik olur diyerek sasiriyorum. Jobsun misyonu herkesin apple urunlerini kullacagi bir ekosistem olusturmak. Senin o Yok beni itunesi bagliyor da banane ben ozgur olmak istiyorum tavrin bu misyona ters. İtunes sadece bir araci. Her urunun birbiri ile baglantisi var. Bunu algilayamacak insanlarin b.k atmasina sinir oluyorum bende. Ozgur olmak istiyorsan birak telefonu teknolojiyi vur kendini yollara daglara. Bu derece mukemmelliyetci bir adam hata yapma oranini en aza indirecektir dogal olarak. İphone 4 tasarimcilar tarafindan onlarca kez yeniden tasarlandi sirf Jobs begenmedi diye. Hayatin boyunca ayni urunu mu kullanmayi istiyorsun anlamadim ki ? Sanki S2 alsan olene kadar kullanacaksin ha. Onun inanilmaz bir destegi var ya hani sonsuz.

Karşındaki insanı tanımadan onun kişiliği hakkında yorum yapmaman senin akıl ve ruh sağlığın için yararlı olur kanısındayım aksi takdirde dumur olup kalma şansına erişirsin...
at gözlüğü taktığın için saçma sapan cevaplar vermişsin..seni vizyon ve misyonlarınla baş başa bırakıyorum...
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K.B.V. 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
K.B.V.
Orijinalden alıntı: DH Misafiriipod touch 1. nesil cihazım var sayın elmacı avukatlar cevap verebilirmi destek nerde ? version nerde ? uygulamalar nerde ? ben bu cihaza para veripte almadım ama nerde destek cevaplayın hadi ? iphonecileri neden sevmezler android ciler biliyormusunuz arkadaşlar en son çıkan cihazlarla karşılaştırıp eline almadan atıp tutup sallayanlar yüzünden adam telefon çıkarmış 41 mp teoride yazılımla veya gerçek neyse birşekilde teknoloji ama çıkıpta benim iphonem 8 mp daha kaliteli diyen ezikler olduğu için xperia s ile karşılaştıran mallar olduğu için çıkıpta diyemiyor sene 2012 görüntülü görüşme yok özgür değilsin veri alış verişi için beni bağlıyor i tunes denen zırvalığa karşı telefone bişi gönderip alamazsın cevap virüs bulaşır bu kadarmı olur ya stabilitesi gider vs. vs. vs. zırvalıkları benim gerçek anlamda cihazını kullanmasını bilen + ve - lerini kabullenen kullanıcılara hiçbir sözüm olamaz ama çıkıpta ölümüne yannışta olsa savunan eziklere sözlerim....
Cahil cahil konusmussun arkadas. Steve Jobsun daha misyonunu bilmeden konusuyorsunuz ya bu kadar mi cahillik olur diyerek sasiriyorum. Jobsun misyonu herkesin apple urunlerini kullacagi bir ekosistem olusturmak. Senin o Yok beni itunesi bagliyor da banane ben ozgur olmak istiyorum tavrin bu misyona ters. İtunes sadece bir araci. Her urunun birbiri ile baglantisi var. Bunu algilayamacak insanlarin b.k atmasina sinir oluyorum bende. Ozgur olmak istiyorsan birak telefonu teknolojiyi vur kendini yollara daglara. Bu derece mukemmelliyetci bir adam hata yapma oranini en aza indirecektir dogal olarak. İphone 4 tasarimcilar tarafindan onlarca kez yeniden tasarlandi sirf Jobs begenmedi diye. Hayatin boyunca ayni urunu mu kullanmayi istiyorsun anlamadim ki ? Sanki S2 alsan olene kadar kullanacaksin ha. Onun inanilmaz bir destegi var ya hani sonsuz.

Karşındaki insanı tanımadan onun kişiliği hakkında yorum yapmaman senin akıl ve ruh sağlığın için yararlı olur kanısındayım aksi takdirde dumur olup kalma şansına erişirsin...
at gözlüğü taktığın için saçma sapan cevaplar vermişsin..seni vizyon ve misyonlarınla baş başa bırakıyorum...

Senin saygi anlayisin kadar saygili yazdim bende. Kimseye dumur olma merak etme sen. Su yazdiklarina bakarak Apple hakkinda, kullananlar hakkinda nasil onyargili olup da kimin at gozlugu taktigi acikca anlasiliyor. Senin gibi tartismayi bilmeyen insanlar yuzunden kirleniyor forum. Apple'siz mutlu bir hayat diliyorum sana.
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nitreex 7 yıl
dagilin et yiginlari adamlar yapiyor siz anca çene çaliyorsunuz ipad 10 cikacak iphone 20 cikacak ve hala boş boş yorm yapmaya ordan burdan duydugunuz seylerle bilbilmis bilmis konusmaya cebinizde 5 kurus yokken iphone almaya calisacaksiniz adamlar yapiyor sizde anca cene
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DH Misafiri 7 yıl
adamlar sizin paralarınızı sömürüyolar kaleyi içten fethetmişler kapitalizm ve tüketim çılgınlığı aldı başını gidiyo siz hala appleın googleun derdindesiniz.Hiçbiri sizi çok sevdiğinden üretmiyo paradan da değil dünyaya kapitalizm ile hükmetmek amaçları.(yanlış anlaşılmasın ben komünist değilim siyaset sokmak da değil amacım insanları aydınlatmak istiyorum.)
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broodofqueen 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

adamlar sizin paralarınızı sömürüyolar kaleyi içten fethetmişler kapitalizm ve tüketim çılgınlığı aldı başını gidiyo siz hala appleın googleun derdindesiniz.Hiçbiri sizi çok sevdiğinden üretmiyo paradan da değil dünyaya kapitalizm ile hükmetmek amaçları.(yanlış anlaşılmasın ben komünist değilim siyaset sokmak da değil amacım insanları aydınlatmak istiyorum.)

Aydınlandık sağol... Sende olmasan, Allah razı olsun.
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Yeşil yol 7 yıl
Kalite her yerde belli ediyor kendini. Apple rekabet sağlamasaydı şimdi hala Nokia gibi markaların tekelinde olacaktı piyasa bir zamanlar olduğu gibi. Helal para adamlar araba garajında başladı kazıya kazıya geldiler bugünlere.
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schwifty 7 yıl
Borsada apple'a para yatirmak lazim. Adamlar gittikce degerleniyor, hakediyorlarda.
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e-mutlu 7 yıl
Not: Para konusunda sony elmayı cebinden çıkarır bence her alanda çok başarılı ürünleri var.
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e-mutlu 7 yıl
Ufacık şeyleri Yapılmamış gibi gösterek satmasını çok iyi biliyor. Reklamda bir numaralar Tabi internet dünyasınında "siteye hit çekmek" uğruna apple'ın "a" sı geçse haber yapmalarının olduğuna inanıyorum. Telefonu hiç beğenmiyen biri bile bi zamandan sonra neymiş bu ya herkez methediyor diyerek tercihini apple yönünde kullanıyor. Şahsen ben bile almayı düşünüyorum. Adamlar Resmen beyin yıkıyor :)
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tunewiki 7 yıl
koskoca coca cola pepsi olamadida bu salak apple trilyon dolarlik olacak peeeeh be at yalanlari at yalan atmak bedava apple fanboy...
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K.B.V. 7 yıl tunewiki
tunewiki
koskoca coca cola pepsi olamadida bu salak apple trilyon dolarlik olacak peeeeh be at yalanlari at yalan atmak bedava apple fanboy...

Hayirdir nereden geliyor bu Apple dusmanligi ? Samsung sizin sirketti de Apple yuzunden mi isler kesat gidiyor ?

Ben de bunu anlamiyorum iste. Yahu ister İphone alirsin ister GS2. İster Macbook alirsin ister Toshiba, Sony falan. Ya da iPad veya Galaxy Tab.

Sonucta musteri odakli bir pazarlama caginin icindeyiz. Musteri en uygun fiyata en mantikli urunu alacaktir. Rakip firmalar da musteriyi cekme egilimine yonelirler haliyle. Bu kadar Apple hayrani varsa durup dusunmek lazim bu Steve Jobs ne yapti, ne buyuk adammis diye. Seni beni koysan o adamin yerine Apple dandik bir marka olarak anilirdi. Ortada bir pazarlama stratejisi var. Bu 1.

İphone'u tercih edenler kullanim kolayligi sayesinde tercih ediyor. Samsung'a nazaran ekrani daha parlak ve canli. İtunes sayesinde kullanimi daha da kolaylasiyor. Estetik ayrica. Sayfalari inerken küt diye durmuyor. Telefonda her sey estetik kokuyor anlayacagin. App Store'daki uygulamalarin yarisi Samsung'da yok. Bu 2.

Su forumda Samsung dusmanligi pek yok ama Apple kullanmayan herkes dusman arkadas. Var mi boyle Dunya. Neden dusmansin deyince de eften puften sebep sayarlar. Ulkemizde vardir bu. En iyiye camur atmak. Neymis efendim Pepsi, Coca Cola neden olmamis. Coca Cola yillardir en degerli sirketti zaten. Su an en degerli sirketler arasinda basi Apple cekiyor. Daha sonra İBM, Coca Cola, GE falan. 2011 yilinin satislarina baktigin zaman Coca Cola'nin 6. Veya 7. Oldugunu gorursun. Apple'in ise 2.yle arasinda 2 kat fark var. Trilyonluk sirket oldugunda da asagi yukari 600-700'luk bir sirket olmus olacak aslinda. Rakamlar sisirmedir. Hicbir sirket gercek kar oranini, grafigini aciklamaz. Ona bakarsan Arcelik'te hic Ar-Ge yapmiyor sozde ama Turkiyenin en yenilikci sirketi Arceliktir. İnovasyonun oncusu.

Demem o ki ; Dusmanlik gereksiz. Samsung olmasa Apple o konumda olamazdi. Ayni sekilde Apple telefon ve tablet piyasasina el atmasaydi Samsung da telefonlari gelistiremezdi o derece. Apple'in eski ceosu yaptigi aciklamada iPad'e rakip olabilecek tek tableti Galaxy Tab olarak acikladi.
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Legolas Greenleaf 7 yıl
Bu şirketi sevin yada nefret edin orası size kalmış ama bu başarısı için alkışı ciddi anlamda hak ediyor.
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FnL 7 yıl
tebrik ederim adamları

ve ne bu çekişme anlamadım gitti,herkes beğendigini alır arkadaş ?

mecburiyetten yurt dışıyla daha rahat görüşmek için bir blackberry aldım keyfim yerinde
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