Apple tarihin ilk "trilyon dolarlık" şirketi olma yolunda

Yeni yüzyıla iPod ile giriş yapan ardından iPhone ve iPad'i piyasaya sürerek fenomen haline gelen Apple, efsanevi yöneticisi Steve Jobs sonrasında da yükselişini sürdürüyor. Tim Cook önderliğindeki ilk büyük lansmanını Yeni iPad ile gerçekleştiren Apple, ekonomi analistlerine göre tarihin ilk trilyon dolarlık şirketi olmaya aday. Geçtiğimiz hafta hisse senedi değeri 633.38 dolar seviyesine ulaşan Apple, Topeka Capital Analisti Brian White'a göre bir yıl gibi bir sürede hisse değerini dört haneli seviyeye çıkartarak tarihin ilk"trilyon dolarlık" şirketi olabilir.

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük teknoloji şirketi olan Apple'ın, bu yıl içerisinde lanse edileceği düşünülen iPhone 5 ve Apple TV ile değerini daha da arttıracağı ve trilyon dolar seviyesine ulaşabileceği de analistlerin üzerinde durduğu güçlü olasılıklardan biri olarak gösteriliyor. Apple, sahip olunan nakit varlık açısından da zirvede yer alıyor ve şirketin 100 milyar dolara yaklaştığı düşünülen kaynaklarını, ürünlerini rakiplerin önüne geçirecek yeni teknolojilerin alımında kullanacaği da sık sık gündeme gelen gelişmelerden birisi olarak değerlendiriliyor.