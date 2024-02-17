Lüks havayolu şirketi yolcularına Apple Vision Pro sunacak

Beond'un amacı Apple'ın karma gerçeklik (AR/VR) gözlüğü aracılığıyla, yolculara sıradışı bir uçak içi eğlence deneyimi yaşatmak. Şirket, bu teknolojik yeniliği seyahat deneyimine entegre ederek havacılık sektöründe fark yaratmayı amaçlıyor.
Beond Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Tero Taskila konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
"Apple Vision Pro, uçak içi eğlence deneyimini dönüştürecek ve bunu seçkin yolculara ilk sunan biz olacağız. Apple Vision Pro sunmak, müşterilerimize yolculuklarının başından sonuna kadar birinci sınıf bir seyahat deneyimi yaşatma vizyonumuzun bir başka adımı. Bu teknolojiyi uygulayan ilk havayolu şirketi olmaktan gurur duyuyoruz."
Apple Vision Pro'nun uçuşlar sırasında kullanılabilmesine olanak tanıyan Uçak Moduna sahip olduğunu hatırlatalım. Bu da cihazı uçaklardaki eğlence sistemlerine kıyasla harika bir yol arkadaşı haline getiriyor. Uçuş esnasında Vision Pro kullanmanın ne kadar etkileyici bir deneyim sunabileceğini haberimizdeki Apple reklamından görebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.