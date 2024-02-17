Tam Boyutta Gör Lüks havayolu şirketi Beond, uçuşlarında seçkin yolculara Apple Vision Pro cihazları sunacağını duyurdu. 2022 yılında kurulan şirket, sektörde bir ilki gerçekleştirerek başlangıçta sadece Maldivler'e yapılan seyahatlerde bu özel hizmeti verecek.

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Beond'un amacı Apple'ın karma gerçeklik (AR/VR) gözlüğü aracılığıyla, yolculara sıradışı bir uçak içi eğlence deneyimi yaşatmak. Şirket, bu teknolojik yeniliği seyahat deneyimine entegre ederek havacılık sektöründe fark yaratmayı amaçlıyor.

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Beond Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Tero Taskila konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Apple Vision Pro, uçak içi eğlence deneyimini dönüştürecek ve bunu seçkin yolculara ilk sunan biz olacağız. Apple Vision Pro sunmak, müşterilerimize yolculuklarının başından sonuna kadar birinci sınıf bir seyahat deneyimi yaşatma vizyonumuzun bir başka adımı. Bu teknolojiyi uygulayan ilk havayolu şirketi olmaktan gurur duyuyoruz."

Apple Vision Pro'nun uçuşlar sırasında kullanılabilmesine olanak tanıyan Uçak Moduna sahip olduğunu hatırlatalım. Bu da cihazı uçaklardaki eğlence sistemlerine kıyasla harika bir yol arkadaşı haline getiriyor. Uçuş esnasında Vision Pro kullanmanın ne kadar etkileyici bir deneyim sunabileceğini haberimizdeki Apple reklamından görebilirsiniz.

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Lüks havayolu şirketi yolcularına Apple Vision Pro sunacak