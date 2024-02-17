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    Anlık Bildirim

    Lüks havayolu şirketi yolcularına Apple Vision Pro sunacak

    Yeni kurulan lüks havayolu şirketi Beond, "sürükleyici bir uçak içi eğlence deneyimi" için belirli yolculara Apple Vision Pro sunacağını duyurdu. Şirket bı hamlesiyle sektörde fark yaratmayı amaçlıyor
    Lüks havayolu şirketi yolcularına Apple Vision Pro sunacak Tam Boyutta Gör
    Lüks havayolu şirketi Beond, uçuşlarında seçkin yolculara Apple Vision Pro cihazları sunacağını duyurdu. 2022 yılında kurulan şirket, sektörde bir ilki gerçekleştirerek başlangıçta sadece Maldivler'e yapılan seyahatlerde bu özel hizmeti verecek.

    Beond'un amacı Apple'ın karma gerçeklik (AR/VR) gözlüğü aracılığıyla, yolculara sıradışı bir uçak içi eğlence deneyimi yaşatmak. Şirket, bu teknolojik yeniliği seyahat deneyimine entegre ederek havacılık sektöründe fark yaratmayı amaçlıyor.

    Lüks havayolu şirketi yolcularına Apple Vision Pro sunacak Tam Boyutta Gör

    Beond Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Tero Taskila konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    "Apple Vision Pro, uçak içi eğlence deneyimini dönüştürecek ve bunu seçkin yolculara ilk sunan biz olacağız. Apple Vision Pro sunmak, müşterilerimize yolculuklarının başından sonuna kadar birinci sınıf bir seyahat deneyimi yaşatma vizyonumuzun bir başka adımı. Bu teknolojiyi uygulayan ilk havayolu şirketi olmaktan gurur duyuyoruz."

    Apple Vision Pro'nun uçuşlar sırasında kullanılabilmesine olanak tanıyan Uçak Moduna sahip olduğunu hatırlatalım. Bu da cihazı uçaklardaki eğlence sistemlerine kıyasla harika bir yol arkadaşı haline getiriyor. Uçuş esnasında Vision Pro kullanmanın ne kadar etkileyici bir deneyim sunabileceğini haberimizdeki Apple reklamından görebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 5 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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