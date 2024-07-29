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    Çinli BYD Türkiye'de resmi olarak şirket kurdu

    1 milyar dolarlık yatırımla Manisa'da fabrika ve Ar-Ge Merkezi kurarak 2026 yılında üretime başlamayı hedefleyen BYD, Türkiye'deki şirketini de resmi olarak kurdu.
    Çinli BYD Türkiye'de resmi olarak şirket kurdu Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan BYD, resmi olarak şirket kurdu. Çinli üreticinin kurduğu Manisa markezli şirketin unvanı "BYD Turkey Otomotiv Limited Şirketi" olarak açıklandı.

    BYD, şirket kurarak Türkiye yatırımına yönelik en önemli adımlardan birini atmış oldu. Çinli üretici, Türkiye'ye yapacağı yatırımı 2026 yılında tamamlamayı hedefliyor. Burada yapacağı üretim ile üç yıl içinde Türkiye'deki ilk üç markadan biri olmayı hedefleyen şirket, satışlarını da kısa sürede 10 bin adet seviyesine yükseltmeyi planlıyor.

    BYD'nin Manisa'da kuracağı fabrikada şarj edilebilir hibrit otomobil üretimi yapılacak. Söz konusu alanda ayrıca Ar-Ge Merkezi de kurulacak. Markanın halihazırda Türkiye'de sattığı Seal U DM-i, bu modellerden bir tanesi. 2026 yılında üretime başlaması planlanan fabrikada 5 bin kişinin istihdam edileceği ve yıllık üretim kapasitesinin ilk etapta 150 bin araç olacağı belirtildi.

    Çinli BYD Türkiye'de resmi olarak şirket kurdu Tam Boyutta Gör
    BYD, yapacağı bu yatırımla Çinli araçlaya yönelik yüzde 40 ilave gümrük vergisinden kurtulmuş olacak. Bu sayede yüzde 10'luk dilime giren %100 elektrikli modellerini ek vergiye maruz kalmadan Türkiye'de satabilecek. Ayrıca, yapılan yeni ÖTV indirimi ile Seal U DM-i modelini yüzde 80 yerine yüzde 30 ÖTV ile satabilecek. Bu da ciddi bir indirim anlamına geliyor.

    BYD Seal U DM-i modeli Türkiye'ye 2.090.000 TL fiyatla gelmişti. Otomobilin fiyatı bir süredir belirsiz. Çinli marka SUV modelinin fiyatını açıklamak için yatırım teşvik belgesini almayı bekliyor. Fiyatlar ağustos ayının ikinci yarısında belli olacaktır.

    BYD şu anda Atto 3 ve Seal U DM-i modellerini satıyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada üçüncü bir modelin yıl bitmeden satışa sunulabileceği açıklanmıştı ancak hangi model olacağı henüz netleşmedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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