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Tam Boyutta Gör Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan BYD, resmi olarak şirket kurdu. Çinli üreticinin kurduğu Manisa markezli şirketin unvanı "BYD Turkey Otomotiv Limited Şirketi" olarak açıklandı.

BYD, şirket kurarak Türkiye yatırımına yönelik en önemli adımlardan birini atmış oldu. Çinli üretici, Türkiye'ye yapacağı yatırımı 2026 yılında tamamlamayı hedefliyor. Burada yapacağı üretim ile üç yıl içinde Türkiye'deki ilk üç markadan biri olmayı hedefleyen şirket, satışlarını da kısa sürede 10 bin adet seviyesine yükseltmeyi planlıyor.

BYD'nin Manisa'da kuracağı fabrikada şarj edilebilir hibrit otomobil üretimi yapılacak. Söz konusu alanda ayrıca Ar-Ge Merkezi de kurulacak. Markanın halihazırda Türkiye'de sattığı Seal U DM-i, bu modellerden bir tanesi. 2026 yılında üretime başlaması planlanan fabrikada 5 bin kişinin istihdam edileceği ve yıllık üretim kapasitesinin ilk etapta 150 bin araç olacağı belirtildi.

Tam Boyutta Gör BYD, yapacağı bu yatırımla Çinli araçlaya yönelik yüzde 40 ilave gümrük vergisinden kurtulmuş olacak. Bu sayede yüzde 10'luk dilime giren %100 elektrikli modellerini ek vergiye maruz kalmadan Türkiye'de satabilecek. Ayrıca, yapılan yeni ÖTV indirimi ile Seal U DM-i modelini yüzde 80 yerine yüzde 30 ÖTV ile satabilecek. Bu da ciddi bir indirim anlamına geliyor.

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BYD Seal U DM-i modeli Türkiye'ye 2.090.000 TL fiyatla gelmişti. Otomobilin fiyatı bir süredir belirsiz. Çinli marka SUV modelinin fiyatını açıklamak için yatırım teşvik belgesini almayı bekliyor. Fiyatlar ağustos ayının ikinci yarısında belli olacaktır.

BYD şu anda Atto 3 ve Seal U DM-i modellerini satıyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada üçüncü bir modelin yıl bitmeden satışa sunulabileceği açıklanmıştı ancak hangi model olacağı henüz netleşmedi.

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Çinli BYD Türkiye'de resmi olarak şirket kurdu