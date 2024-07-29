Çinli BYD Türkiye'de resmi olarak şirket kurdu

BYD, şirket kurarak Türkiye yatırımına yönelik en önemli adımlardan birini atmış oldu. Çinli üretici, Türkiye'ye yapacağı yatırımı 2026 yılında tamamlamayı hedefliyor. Burada yapacağı üretim ile üç yıl içinde Türkiye'deki ilk üç markadan biri olmayı hedefleyen şirket, satışlarını da kısa sürede 10 bin adet seviyesine yükseltmeyi planlıyor.
BYD'nin Manisa'da kuracağı fabrikada şarj edilebilir hibrit otomobil üretimi yapılacak. Söz konusu alanda ayrıca Ar-Ge Merkezi de kurulacak. Markanın halihazırda Türkiye'de sattığı Seal U DM-i, bu modellerden bir tanesi. 2026 yılında üretime başlaması planlanan fabrikada 5 bin kişinin istihdam edileceği ve yıllık üretim kapasitesinin ilk etapta 150 bin araç olacağı belirtildi.
BYD Seal U DM-i modeli Türkiye'ye 2.090.000 TL fiyatla gelmişti. Otomobilin fiyatı bir süredir belirsiz. Çinli marka SUV modelinin fiyatını açıklamak için yatırım teşvik belgesini almayı bekliyor. Fiyatlar ağustos ayının ikinci yarısında belli olacaktır.
BYD şu anda Atto 3 ve Seal U DM-i modellerini satıyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada üçüncü bir modelin yıl bitmeden satışa sunulabileceği açıklanmıştı ancak hangi model olacağı henüz netleşmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.