iPhone 16 & iPhone 16 Pro duvar kağıtları (4K indir)

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

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Apple, 9 Eylül’de Glowtime etkinliğinde yeni iPhone 16 serisini tanıttı. iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modelleri, her renk seçeneği için yepyeni duvar kağıtlarıyla geliyor.

iPhone 16 Pro Max Türkiye fiyat listesi 16 sa. önce eklendi

iPhone 16 duvar kağıtları

Tam Boyutta Gör iPhone 16 Pro serisi, natürel, siyah ve beyaz renk seçeneklerine ek olarak yeni çöl titanyum rengiyle geliyor. iPhone 16 ve 16 Plus, laciverttaş, deniz mavisi, pembe, beyaz ve siyah renkte geliyor. Apple, cihazların renkleriyle uyum sağlayan harika duvar kağıtları da sunuyor.

Yeni iPhone 16 ve iPhone 16 Pro duvar kağıtlarına galerimizden göz atabilir, yüksek kaliteli versiyonlarını buradan indirebilirsiniz.

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iPhone 16 & iPhone 16 Pro duvar kağıtları (İndir)