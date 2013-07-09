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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, tüm geliştiricilere iCloud için iWork'e erişim hakkı verdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, tüm geliştiricilere iCloud için iWork'e erişim hakkı verdi
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iCloud için iWork'ü beta olarak Apple Geliştirici Programı'na üye olan geliştiricilerin hizmetine sunan Apple, beta sürecine şimdi de programa dahil olmayan, diğer bir deyişle ücretsiz geliştiricileri dahil ediyor.

Keynote, Numbers ve Pages'ı internet ortamına taşıyarak, kullanıcılara sadece internet tarayıcıları üzerinden ofis dökümanları hazırlamaya imkan sunan iCloud için iWork, hatırlanacağı gibi, iOS 7 lansmanının önemli bir kısmını oluşturmuştu. Özellikle Microsoft ve Google'ın benzer hizmeti hali hazırda sunmasından ötürü Apple'ın iWork'le de benzer bir servisi kullanıma açması önem taşıyordu.

WWDC 2013'le birlikte iCloud için iWork, ilk olarak sadece Apple Geliştirici Programına (yıllık ücretli) üye olan geliştiricilerin kullanımına sunulmuştu. Ancak geride bıraktığımız günlerle birlikte Apple, ücretsiz yani herhangi bir geliştirici programına üye olmayan ancak Apple'a kayıtlı tüm geliştiricilere mail göndererek iCloud için iWork daveti göndermeye başladı.

Eğer Apple kimliğinizle Apple'a kayıtlı bir geliştiriciyseniz, iOS ya da Mac Geliştirici Programına üye olmanız farketmeksizin, beta.icloud.com adresine girerek iCloud için iWork'ü kullanmaya başlayabilirsiniz.

Öte yandan forumlarda bazı kullanıcılar, geliştirici olmamasına rağmen iCloud için iWork'e erişebildiklerini söylemekteler. Konuyla ilgili olaraksa Apple'dan gelen açıklamada beta sürecine kullanıcıların dahil edilmediğini ve sadece kayıtlı geliştiriciler ile sürdürüldüğünü vurgulandı.


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fatih_h 6 yıl
Süper Olmuş!


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