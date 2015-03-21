Apple uygulama mağazasından AntiVirüs yazılımlarını kaldırıyor

Günümüzde kullandığımız akıllı telefonlar bir çok kişisel verimizi barındırıyorken sektörde güvenliği arttırmak açısından antivirüs yazılımları da yaygınlaşmaya başlamış durumda. Ancak bu yazılımlar gerekli mi ? Apple'ın son hamlesine bakılacak olursa teknoloji devinin bu soruya cevabı hayır.

Apple'a göre anti virüs yazılımlarının bulunması iOS işletim sistemini güvensiz gösteriyor. İşletim sistemine güvenen üretici App Store'da uzun süredir bulunan VirusBarrier uygulamasını kaldırmayı tercih etti, VirusBarrier uygulamasının yayıncısı Intego ise bazı diğer küçük çaplı antivirüs uygulamalarının da marketten kaldırıldığını açıkladı.



Virusbarrier uygulaması aslına bakılacak olursa e-postaları ve icloud dosyalarını tarayıp güvenli olduklarını teyit eden bir uygulama. Uygulama sahibi şirketin CEO'su da sistem güvenli olsa da kullanıcıların e-posta ve bulut ortamı ile virüslere maruz kalabileceğini belirtiyor.



Apple'ın da bu hamle ile sınırlı kalmayacağı ve önümüzdeki günlerde bazı diğer popüler antivirus yazılımlarını da mağazadan kaldıracağı konuşuluyor. Hatta bu kararın daha önce verildiği ancak uygulanmadan önce bir kaç kez ertelendiği de söylentiler arasında. Uygulamayı daha önce kurmuş kullanıcılar ise telefonlarını sıfırlamadıkları sürece kullanmaya devam edebilecekler.