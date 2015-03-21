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Apple uygulama mağazasından AntiVirüs yazılımlarını kaldırıyor

4 yıl
4,2b
1
36
iPhone
Oğuz Avcı
Editör
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Apple uygulama mağazasından AntiVirüs yazılımlarını kaldırıyor
 
Günümüzde kullandığımız akıllı telefonlar bir çok kişisel verimizi barındırıyorken sektörde güvenliği arttırmak açısından antivirüs yazılımları da yaygınlaşmaya başlamış durumda. Ancak bu yazılımlar gerekli mi ? Apple'ın son hamlesine bakılacak olursa teknoloji devinin bu soruya cevabı hayır.
Apple'a göre anti virüs yazılımlarının bulunması iOS işletim sistemini güvensiz gösteriyor. İşletim sistemine güvenen üretici App Store'da uzun süredir bulunan VirusBarrier uygulamasını kaldırmayı tercih etti, VirusBarrier uygulamasının yayıncısı Intego ise bazı diğer küçük çaplı antivirüs uygulamalarının da marketten kaldırıldığını açıkladı.

Virusbarrier uygulaması aslına bakılacak olursa e-postaları ve icloud dosyalarını tarayıp güvenli olduklarını teyit eden bir uygulama. Uygulama sahibi şirketin CEO'su da sistem güvenli olsa da kullanıcıların e-posta ve bulut ortamı ile virüslere maruz kalabileceğini belirtiyor.

Apple'ın da bu hamle ile sınırlı kalmayacağı ve önümüzdeki günlerde bazı diğer popüler antivirus yazılımlarını da mağazadan kaldıracağı konuşuluyor. Hatta bu kararın daha önce verildiği ancak uygulanmadan önce bir kaç kez ertelendiği de söylentiler arasında. Uygulamayı daha önce kurmuş kullanıcılar ise telefonlarını sıfırlamadıkları sürece kullanmaya devam edebilecekler.

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Recharged 4 yıl en beğenilen
iOS Uygulama geliştiricisiyim. Uygulama geliştirdikten ve Apple'a onay için gönderdikten sonra 10-15 gün arasında bir bekleyiş oluyor. In Review'e girince uygulama bir gün öyle kalıyor ve uygulamanın her şeyini inceliyorlar. Muhtemelen kodlarda inceleniyor. Dolayısıyla virüs vs. gibi bir uygulamanın yayınlanması söz konusu değil. Haliyle bu tarz virüsten "sözde" koruma programlarının markette işi olduğunu düşünmüyorum.
iOS Uygulama geliştiricisiyim. Uygulama geliştirdikten ve Apple'a onay için gönderdikten sonra 10-15 gün arasında bir bekleyiş oluyor. In Review'e girince uygul...
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engurlu 4 yıl PsychicPower
PsychicPower
Fappening ile iOS'in saldırılara karşı olan güvenilirliğini bağdaştıracak kadar sığ fikirlisiniz demekki. Alınan fotoğraflar ünlülerin hesaplarına yapılan brute force'lar ile elde edilmiş (tabi bazıları farklı yerlerden alınmışlar). O ünlülerin güvenlik sorusu olarak, şifre olarak ne koyduklarını bilmiyoruz. Bazı iddialar Apple'ın iCloud parola girişinde deneme sınırı koymamasına bağlıyor. Ki böyle bir hata da çok ciddidir ama yine bile sizi haklı çıkarmaz. Karşılaştırdığınız şey elma ile armut bile değil. Armut ile karton kutuyu karşılaştırmak gibi bir şey. Bu virüs yazılımları da fappening karşı hiçbir koruma sağlayamaz zaten.
Ayrıca şunu da belirtmek isterim, böylesine fotoğraflara sahip ünlülerin kalkıp da hesaplarını doğru düzgün şifre ve sorularla koruyacağını hiç sanmıyorum ben.

Her ne olursa olsun milletin götü başı ortaliga yayildi mi yayildi .. Unlulerin sifrelerini 12345 filan mi koydugunu zannediyorsun ??

Boyle bir hata virus ten bile cok daha ciddidir ve burada Apple in sorumsuzlugu,hatasi had safhadadir..

Daha icloud un guvenligi icin ne derece onlem alacagini beceremeyen Apple soylemistir kesin " sifreler basitti " diye
PsychicPowerFappening ile iOS'in saldırılara karşı olan güvenilirliğini bağdaştıracak kadar sığ fikirlisiniz demekki. Alınan fotoğraflar ünlü...
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darkmonstar35 4 yıl cosmik
cos179
APPLE hodri meydan diyor ... yiyen tüm işletim sistemlerini aynı uygulamaya davet ediyorum.

Başta dandik dandorid sonrasında microsoft'u.

Microsoft mağazasında virüs programı yok ve işletim sistemine uygun bir virüs şuan için yok.(Cahillik kelle boyu)
cos179APPLE hodri meydan diyor ... yiyen tüm işletim sistemlerini aynı uygulamaya davet ediyorum.Başta dandik dandorid sonrasınd...
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hikmetg 4 yıl
Yerinde karar. Ben android kullanıyorum. virüs programım yok. Ama program vs de indirmiyorum. sade kullanımım var.
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mgokhanozen 4 yıl
Gereksiz ios için, doğru hamle.
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LaHeL 4 yıl
Gerçekten ilginç. Ne yapacağı belli olmuyor bu devirde
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Desider.org 4 yıl
icine virus sokamassin ios a
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darkmonstar35 4 yıl
Baktı ki Windows Phone'a virüs girmiyor bize giriyor bu nasıl iş giyip direkt antşvirüs programlarını kaldırmaya karar vermişler :) İşletim sistemine güveniyorsun da hayaller virüssüz iOS gerçekler ise jailbrake...
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bağkur_borcu 4 yıl
Yerinde karar olmuş
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maxmania 4 yıl
hala virüsün sadece uygulama ile bulaşacağını düşünenler var şaşırıyorum. yazıda da belirtmiş e-mail kontrolü yapıyor diye. ama kime diyorum. isteyen istediğini kullansın da, körlemesine savunma yapmayın.
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Erodion 4 yıl
IOS'e antivirüs olduğunu ilk defa duyuyorum ben
Jailbreak ile kullanırken bile virüs girdiğine şahit olmadım zaten,yerinde bir hamle olmuş gereksiz uygulamaların işi yok Appstore'da.
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vamp 4 yıl
Isabetli olmus. Play store magazasindanda kaldirmalari gerekiyor.
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Androidciler bir susun allah aşkına basit bir arka tema hesap makinesi gibi uygulamalar sms kişilerinize fotoğraflarınıza ulaşmak için izin istiyor tamam icloud saldırısı oldu fakat onuda IP Box kullanarak yaptılar ünlüler harf sayı noktalama işaretli bir şifre koysaydılar (ben bunu yapıyorum) açmaları imkansız olurdu iphone gibi birkaçkere şifreyi yanlış girdiğinde hemen kilitle özelliği olsaydı iyi olurdu fakat buradaki suçlular ünlüler nedense ünlülerde bir dava açmadı apple parada kaybetmedi o dönemde zaten güya icloud dan alınan fotoğrafların çoğu blackberry %50 blackberry %49 iphone %1 android telefondu bu işte bir iş var ama ne ...
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