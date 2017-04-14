Apple ve Foxconn, Toshiba'nın bellek bölümü için bir araya geliyor

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Toshiba, mali durumunu düzeltmek için ocak ayında şirketin bellek bölümünü satışa çıkarmıştı ve bir süredir uygun alıcıyı arıyordu. Geçtiğimiz hafta potansiyel alıcılar arasından Foxconn'un bölüm için 18 milyar doları gözden çıkardığı ve Japon yetkilileri ikna edebilmek için bu miktarın 27 milyar doları bulabileceği ileri sürülmüştü. Şimdi ise Foxconn'un, Apple ile ortaklığa giderek Toshiba'ya yeni bir teklif götüreceği iddia ediliyor.





Japonya'nın önemli yayın organlarından NHK'nın haberine göre Apple, Foxconn ile bir araya gelerek Toshiba'nın bellek bölümü için Japon yetkililerin de kabul etmesini umduğu bir teklif götürmeye hazırlanıyor. Apple ödeyeceği birkaç milyar dolar ile bellek bölümünün yüzde 20'sinden fazlasına sahip olmayı planlarken Foxconn'un da bölümde yaklaşık yüzde 30'luk bir paya sahip olmasını istiyor.





Foxconn'a Sıcak Bakmıyorlar

Tabi Foxconn'un üretim ağının büyük bir kısmının Çin'de bulunuyor oluşu Japon hükümetinin, Foxconn'a karşı sıcak bakmasına engel oluyor zira hükümet, Foxconn'un bölümü satın almakla birlikte bellek patentlerini Çin'deki üretim için kullanacağından ve böylece Japonya'nın bellek alanındaki üstünlüğünü Çin'e kaptıracağından endişe ediyor. Toshiba'nın; Samsung'un ardından dünyanın en büyük ikinci bellek üreticisi olduğunu düşündüğümüz de yetkililerin endişelerinin yerinde olduğunu düşünebiliriz ancak Apple'ın bu endişeleri gidermek için de bir planı var.





Apple, Foxconn ile birlikte şirketin bellek bölümünü satın alırken Toshiba'nın küçük bir payı elinde tutmasına izin verecek. Böylece bellek işinin bir kısmı satış sonrasında Japonya'da sürmeye devam edecek ancak henüz bu iddialarla ilgili Apple, Foxconn ve Toshiba tarafından resmi bir açıklama gelmiş değil.





Western Digital Engeli

Tüm bu teklif hazırlıklarıyla birlikte Western Digital'in satış için önemli bir engel oluşturabileceği de düşünülüyor. Toshiba'nın bellek bölümü için iş ortağı olan Western Digital'e göre Toshiba'nın bellek bölümünü satması iki şirket arasındaki ortak girişim anlaşmasının ihlali anlamına geliyor. Aynı zamanda potansiyel alıcılar arasında adı geçen Western Digital eğer bölüm satılırsa kendisi için de bazı özel hakların korunmasını talep ediyor.





Toshiba'ya yakın kaynakları açıklamalarına göre satış için yapılacak açık arttırmanın ilk turuna katılacak şirketler SK Hynix, Western Digital, Broadcom ve Foxconn. Kaynakların açıklamalarına göre Apple şimdilik açık arttırma turuna katılacak gibi görünmüyor ancak şu an hiçbir şirketin resmi açıklama yapmadığı bu açık arttırmaya Apple, Google, Amazon ve SoftBank'ın da katılabileceği söyleniyor.

http://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN17G085