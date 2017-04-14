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Apple ve Foxconn, Toshiba'nın bellek bölümü için bir araya geliyor

Toshiba'nın bellek işini almak için 18-27 milyar dolar arası ödeme yapabileceği ileri sürülen Foxconn, şimdi Apple ile birlikte Toshiba'ya teklif götürmeye hazırlanıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Apple ve Foxconn, Toshiba'nın bellek bölümü için bir araya geliyor
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Toshiba, mali durumunu düzeltmek için ocak ayında şirketin bellek bölümünü satışa çıkarmıştı ve bir süredir uygun alıcıyı arıyordu. Geçtiğimiz hafta potansiyel alıcılar arasından Foxconn'un bölüm için 18 milyar doları gözden çıkardığı ve Japon yetkilileri ikna edebilmek için bu miktarın 27 milyar doları bulabileceği ileri sürülmüştü. Şimdi ise Foxconn'un, Apple ile ortaklığa giderek Toshiba'ya yeni bir teklif götüreceği iddia ediliyor. 


Japonya'nın önemli yayın organlarından NHK'nın haberine göre Apple, Foxconn ile bir araya gelerek Toshiba'nın bellek bölümü için Japon yetkililerin de kabul etmesini umduğu bir teklif götürmeye hazırlanıyor. Apple ödeyeceği birkaç milyar dolar ile bellek bölümünün yüzde 20'sinden fazlasına sahip olmayı planlarken Foxconn'un da bölümde  yaklaşık yüzde 30'luk bir paya sahip olmasını istiyor.


Foxconn'a Sıcak Bakmıyorlar 

Tabi Foxconn'un üretim ağının büyük bir kısmının Çin'de bulunuyor oluşu Japon hükümetinin, Foxconn'a karşı sıcak bakmasına engel oluyor zira hükümet, Foxconn'un bölümü satın almakla birlikte bellek patentlerini Çin'deki üretim için kullanacağından ve böylece Japonya'nın bellek alanındaki üstünlüğünü Çin'e kaptıracağından endişe ediyor. Toshiba'nın; Samsung'un ardından dünyanın en büyük ikinci bellek üreticisi olduğunu düşündüğümüz de yetkililerin endişelerinin yerinde olduğunu düşünebiliriz ancak Apple'ın bu endişeleri gidermek için de bir planı var.


Apple, Foxconn ile birlikte şirketin bellek bölümünü satın alırken Toshiba'nın küçük bir payı elinde tutmasına izin verecek. Böylece bellek işinin bir kısmı satış sonrasında Japonya'da sürmeye devam edecek ancak henüz bu iddialarla ilgili Apple, Foxconn ve Toshiba tarafından resmi bir açıklama gelmiş değil. 


Western Digital Engeli 

Tüm bu teklif hazırlıklarıyla birlikte Western Digital'in satış için önemli bir engel oluşturabileceği de düşünülüyor. Toshiba'nın bellek bölümü için iş ortağı olan Western Digital'e göre Toshiba'nın bellek bölümünü satması iki şirket arasındaki ortak girişim anlaşmasının ihlali anlamına geliyor. Aynı zamanda potansiyel alıcılar arasında adı geçen Western Digital eğer bölüm satılırsa kendisi için de bazı özel hakların korunmasını talep ediyor.


Toshiba'ya yakın kaynakları açıklamalarına göre satış için yapılacak açık arttırmanın ilk turuna katılacak şirketler SK Hynix,  Western Digital, Broadcom ve Foxconn. Kaynakların açıklamalarına göre Apple şimdilik açık arttırma turuna katılacak gibi görünmüyor ancak şu an hiçbir şirketin resmi açıklama yapmadığı bu açık arttırmaya  Apple, Google, Amazon ve SoftBank'ın da katılabileceği söyleniyor. 

http://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN17G085 Yorum Yaz
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Casper0416 2 yıl
Sony niye almıyor bence en ilginç bu bence hem sony de japon
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kadirirdem 2 yıl
Apple alır gibi geliyor bana...
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Whippoorwill 2 yıl
Foxconn için çok zor bir satın alma olacak. Western Digital bir yana Japon hükümeti en büyük ve önemli engel. Gerçi eğer Apple destek verirse Foxconn'a satın alma konusunda rakip olacak başka br firma yok görünüyor.
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12 Angry Men 2 yıl
Samsung'un kendı bellek bolumu var.
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s_s64 2 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
Samsung'un kendı bellek bolumu var.

zaten kimse kalkipda samsungun bellek bolumu yok demiyir lenevo gidip motorolayi telefon bolumu olmadigi icin almadi kendinde olmayan bazi eksiklikleri telif hallarini vs vs va bu sekilde kapatmak icin aldi ayni sekilde samsungda kendonde olmayan bazi sertifikasyonlar icin alir eger alir ise..
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khaos 2 yıl
samsung un ilgilenmemesi ilginç değil mi?
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nefendim 2 yıl khaos
khaos
samsung un ilgilenmemesi ilginç değil mi?

Daha ilginci VESTEL in ilgilenmemesi..
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Ussuz 2 yıl khaos
khaos
samsung un ilgilenmemesi ilginç değil mi?

İlgilense bile samsunga sattırmazlar bence
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mehmedaltair 2 yıl khaos
Samsung alamaz öyle bir tekel davası açarlar ki aldığına pişman olur. Zaten potansiyel müşterilerin hiçbiri daha önceden bellek üretmiyordu aynı sebepten dolayı.
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