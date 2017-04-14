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Enceladus’ta yaşam için gerekli olan temel şey keşfedildi

Cassini uzay aracı, Enceladus’un okyanuslarında moleküler hidrojenin var olduğunu keşfetmemizi sağladı. Bilim insanları uyduda yaşam olabileceğinin mümkün olduğunu düşünüyorlar.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,3b
1
13
Uzay
Emre Karakullukçu
Yazar
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NASA’nın uzay aracı Cassini Satürn’ün uydusu Enceladus’ta moleküler hidrojen bulunduğunu ortaya çıkardı. Yaşamın var olabilmesi açısından son derece gerekli olan moleküler hidrojen, Enceladus’un yüzeyinin altında yer alan okyanusta bulunuyor.

Güneş’e uzaklığı ve atmosferik koşulları nedeniyle bildiğimiz şekilde yaşamın var olabilmesi adına fazla soğuk olan Enceladus, yeraltında bulunan devasa okyanustan yüzeye çıkan sıcak su ile bilim insanlarının dikkatini çekmeyi başarmıştı.

NASA’nın Ames Araştırma Merkezi’nde görevli olan Chris McKay, moleküler hidrojenin de bulunmuş olmasıyla Enceladus’un neredeyse tam olarak yaşama uygun olduğunu keşfettiklerini dile getirdiler. Şimdilik eksik olan şey ise potansiyel canlılığı besleyebilecek madde. Dünya’daki bazı koşullarda hidrojenin bu görevi üstlenebildiği biliniyor.

Cassini, Enceladus’un su çıkış noktalarından aldığı ilk örneklerden birisiyle moleküler hidrojeni keşfetmişti ancak bu maddenin uydunun kendisinden mi yoksa suyun çıkış yaptığı yerden mi geldiğini anlamak mümkün değildi. Su çıkışıyla belirli bir yüksekliğe ulaşan maddelerin uzay aracı tarafından Ion and Neurtal Mass Spectrometer (INMS) ile toplanması ve test edilmesi sonucunda keşfedilen moleküler hidrojen, Enceladus’un yüzeyinin altında kalan okyanusta gerçekleşen hidrotermal işlemin taklit edilebilmesi adına titanyum ile etkileşime sokuluyordu. Hunterl Waite’in yaptığı açıklamalara göre hidrojenin nereden geldiğini keşfetmek amacıyla yeniden düzenlenen INMS, uydudan gelen maddeleri titanyum ile etkileşime sokmadan test etmeye başladı. Bu şekilde gerçekleştirilen test sonucunda Enceladus’un okyanusunda ve buzdan oluşan kabuğunda depolanabileceğinden çok daha fazla hidrojen bulundu. Bulgular, gezegende hidrojenin sürekli olarak üretildiğine (muhtemelen hidrotermal reaksiyonlarla) işaret ediyordu.

Dünya’da da hidrojenin aynı şekilde açığa çıktığı noktalar mevcut. Okyanusların dibinde, sıcak havanın ortaya çıktığı bu yerler bilinen en eski mikroogranizmalardan birisi olan “metanojen”e ev sahipliği yapıyordu.

Waite bu konuyla ilgili olarak “Dünya’nın okyanuslarındaki metanojenleri Enceladus’a götürürseniz orada ihtiyaç duydukları tüm besini bulabilirler. Bu, mikroplar için sanki şeker gibi bir şey,” dedi. Suyu, organik molekülleri ve hidrojeniyle Enceladus’un Dünya dışında yaşam barındırma konusunda en yüksek şansa sahip olduğu düşünülüyor.


https://www.newscientist.com/article/2127926-cassini-finds-final-ingredient-for-alien-life-in-enceladuss-sea/ Yorum Yaz
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Linns Judy 2 yıl en beğenilen senjido
berkay1122

Yok işte kardeşim yok. Dünya gibisi yok. Bir nedenden yok.


Kanka bayağı gezegen gezdin galiba. Az anlatsana.
berkay1122Yok işte kardeşim yok. Dünya gibisi yok. Bir nedenden yok.Kanka bayağı gezegen gezdin galiba. Az anlats...
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zarci 2 yıl
iyiki onlar, bizim yaptığımız gibi oturdukları yerden "yok" diyip kestirip atmıyorlar.
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Mianfei 2 yıl senjido
berkay1122

Yok işte kardeşim yok. Dünya gibisi yok. Bir nedenden yok.

Ufff koktu ne koktu C ile başlıyor L ile bitiyoryaw.
berkay1122Yok işte kardeşim yok. Dünya gibisi yok. Bir nedenden yok.Ufff koktu ne koktu C ile başlıyor L ile bitiyorya...
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DH Misafiri 2 yıl
Süper. Bir anca tüm gezegenleri özgürce gezebileceğiniz bir uzay aracı yapsınlar. Ben ilk yolcuyum.
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axaxa 2 yıl
Ha gayret bulacaksınız sonunda :)
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senjido 2 yıl
Yazdığım mesajın içeriğini anlayınca rahatsız olup kabaran ateistler olmuş :) Gerçekten dünya gibi başka bir yerin bulunduğuna ve insanlığın oraya taşınacağına inanan bilim-kurgu arkadaşlar var. Olsun varsınlar
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muratkaya 2 yıl
Yaşam için gerekli temel şey keşfedildi diyor, para mı buldular acaba?
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zarci 2 yıl
iyiki onlar, bizim yaptığımız gibi oturdukları yerden "yok" diyip kestirip atmıyorlar.
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doominsert 2 yıl
O değilde cassani nin fırlatışını hatırlıyorum. Koçum benim takipteyiz
1 Yanıt Yanıtla +4
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arel.gr 2 yıl doominsert
doominsert
O değilde cassani nin fırlatışını hatırlıyorum. Koçum benim takipteyiz


+a
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brshr 2 yıl
Dünya dışı yaşam arama faaliyetleri falan hikaye ya, ne dünya dışı yaşamı!
Elindekini koru kardeşim sen hele...
NASA kendine fon sağlamak ve dünya dışı değerli kaynak arayışlarını kamufle etmek amacıyla arada bir bu şekilde "buluşlar!" yapıp gündem değiştiriyor işte.
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senjido 2 yıl
Yok işte kardeşim yok. Dünya gibisi yok. Bir nedenden yok.
3 Yanıt Yanıtla +2
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sniper23 2 yıl senjido
Yeniliklere kapalı olmamak lazım. Elbette bir yerde vardır.
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Linns Judy 2 yıl senjido
berkay1122

Yok işte kardeşim yok. Dünya gibisi yok. Bir nedenden yok.


Kanka bayağı gezegen gezdin galiba. Az anlatsana.
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Mianfei 2 yıl senjido
berkay1122

Yok işte kardeşim yok. Dünya gibisi yok. Bir nedenden yok.

Ufff koktu ne koktu C ile başlıyor L ile bitiyoryaw.
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Spider_hip 2 yıl
Ya illaki vardır dünya dışı yaşam, organizma düzeyinde de olsa. Ama bu Enceladus'ta yaşam bulunması pek bir şey ifade etmiyor. Tamam dünya dışı ilk yaşam için bir kanıt olacak ama bildiğim kadarıyla Satürn'e yakınlığı, Satürn'ün güçlü püsküren radyasyonları sebebiyle atmosferi uzaya püskürmüş durumda. Kıytırık organizmaların bize faydası da olmayacaktır :D Biz Mars'ta ufak ufak atmosfer oluşturmaya bakalım.
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