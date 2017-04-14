Enceladus’ta yaşam için gerekli olan temel şey keşfedildi

NASA’nın uzay aracı Cassini Satürn’ün uydusu Enceladus’ta moleküler hidrojen bulunduğunu ortaya çıkardı. Yaşamın var olabilmesi açısından son derece gerekli olan moleküler hidrojen, Enceladus’un yüzeyinin altında yer alan okyanusta bulunuyor.

Güneş’e uzaklığı ve atmosferik koşulları nedeniyle bildiğimiz şekilde yaşamın var olabilmesi adına fazla soğuk olan Enceladus, yeraltında bulunan devasa okyanustan yüzeye çıkan sıcak su ile bilim insanlarının dikkatini çekmeyi başarmıştı.

NASA’nın Ames Araştırma Merkezi’nde görevli olan Chris McKay, moleküler hidrojenin de bulunmuş olmasıyla Enceladus’un neredeyse tam olarak yaşama uygun olduğunu keşfettiklerini dile getirdiler. Şimdilik eksik olan şey ise potansiyel canlılığı besleyebilecek madde. Dünya’daki bazı koşullarda hidrojenin bu görevi üstlenebildiği biliniyor.

Cassini, Enceladus’un su çıkış noktalarından aldığı ilk örneklerden birisiyle moleküler hidrojeni keşfetmişti ancak bu maddenin uydunun kendisinden mi yoksa suyun çıkış yaptığı yerden mi geldiğini anlamak mümkün değildi. Su çıkışıyla belirli bir yüksekliğe ulaşan maddelerin uzay aracı tarafından Ion and Neurtal Mass Spectrometer (INMS) ile toplanması ve test edilmesi sonucunda keşfedilen moleküler hidrojen, Enceladus’un yüzeyinin altında kalan okyanusta gerçekleşen hidrotermal işlemin taklit edilebilmesi adına titanyum ile etkileşime sokuluyordu. Hunterl Waite’in yaptığı açıklamalara göre hidrojenin nereden geldiğini keşfetmek amacıyla yeniden düzenlenen INMS, uydudan gelen maddeleri titanyum ile etkileşime sokmadan test etmeye başladı. Bu şekilde gerçekleştirilen test sonucunda Enceladus’un okyanusunda ve buzdan oluşan kabuğunda depolanabileceğinden çok daha fazla hidrojen bulundu. Bulgular, gezegende hidrojenin sürekli olarak üretildiğine (muhtemelen hidrotermal reaksiyonlarla) işaret ediyordu.

Dünya’da da hidrojenin aynı şekilde açığa çıktığı noktalar mevcut. Okyanusların dibinde, sıcak havanın ortaya çıktığı bu yerler bilinen en eski mikroogranizmalardan birisi olan “metanojen”e ev sahipliği yapıyordu.

Waite bu konuyla ilgili olarak “Dünya’nın okyanuslarındaki metanojenleri Enceladus’a götürürseniz orada ihtiyaç duydukları tüm besini bulabilirler. Bu, mikroplar için sanki şeker gibi bir şey,” dedi. Suyu, organik molekülleri ve hidrojeniyle Enceladus’un Dünya dışında yaşam barındırma konusunda en yüksek şansa sahip olduğu düşünülüyor.

https://www.newscientist.com/article/2127926-cassini-finds-final-ingredient-for-alien-life-in-enceladuss-sea/