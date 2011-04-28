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Apple ve Google, konum bilgilerini bilgisayarlar üzerinden de topluyor

8 yıl
12,7b
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15
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta iOS'in kullanıcıların isteği dışında konumlarını kaydettiğinin ortaya çıkmasıyla birlikte teknoloji dünyasının gündemine oturan "gizlilik" kavramı, iddialara göre, sandığımızdan çok daha fazla ihlal ediliyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre, teknoloji dünyasının iki büyük ismi Apple ve Google, sadece mobil cihazlardan değil, bilgisayarlar üzerinden de kullanıcıları takip ediyor. İddiaya göre Apple, Mac'lerin kablosuz ağ taraması yaptığı zamanlarda kullanıcıların konum bilgilerini topluyor. Bulut bilişimin en önemli ismi Google ise, Wi-Fi üzerinden Chrome tarayıcısı ya da arama çubuğu eklentisinin bulunduğu tarayıcı ile internette sörf yapan kullanıcıların konum bilgilerini topluyor.

Wall Street Journal, Google ve Apple'ın bu verileri ne şekilde kullandığının ya da kullanmadığının belirsiz olduğunu belirtirken, genellikle birçok konum servisinin ise tercihe dayalı olduğunu söylüyor.


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takeiteasy 8 yıl
darkaura
internet, sinirsiz iletisim imkanlari su an icin dunyaki demokrasiyi ve ozgurlugu artiriyor olsada uzun vadede digital teknolojinin George Orwellin 1984 romanindaki gibi bir gelecek yaratmasi hicde ihtimal disi degil. bugun bile herkezin tek tek nezaman nerde bulundugu, politik egilimleri ve aliskanliklari hepsi kolayca takip edilip kaydedilebiliyor.simdiden her yer kameralarla donatilmis vaziyette. yakin gelecekde bilgisayarlar goruntuyu isleyip kimin ne eylem yaptigini analiz edebilcek kapasiteye ulastiginda ne olacak peki.digital teknoloji cok az bir is gucuyle butun toplumun takibini ve denetimini mumkun kiliyor. ki tum totoliter despot rejimlerim ortak noktasi kendi vatandaslarini her yerde denetleyip takip etmeleridir. bence echelon gibi sistemlerle bunun cok kolay bir hale gelmesi buyuk tehlike.

1984'ü okuduktan sonra gerçekten teknolojiye ve yeniliklere bakış açısı değişiyor insanların.Mesela Xbox-Kinect ilk duyurulduğunda aklıma direk olarak Tele-Ekran olayı gelmişti o ütopyadaki.Bugün bile gözlenmek çok kolay evimizde televizyonun üzerine koyduğumuz kinectin ne zaman açık ne zaman kapalı olduğunu nereden bileceğiz ? Üzerindeki ışıklara mı güveneceğiz ? Yoksa koskoca Microsoft,Bill Gates falan filan mı diyeceğiz ?
Bugün gözlenmiyor olsak bile o şekilde , bu günlerde yapılanlar yarınların tepki yoklaması ve alıştırmasıdır.
Bugün para verip evine Kinect alan adam yarın bedavaya aynı 1984te olduğu gibi evine devletin kamera koymasına da sesini çıkartmaz.
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carman1tr 8 yıl
Hiç Google Apple muhabbetine gerek yok. Cep telefonu taşıdığımız sürece konumumuz belli zaten!! Artik "top secret" "gizli" diye birsey kalmadı. Ben sıradan bir vatandaş olarak Google earth kullanarak kendi evimi görebildikten sonra profosyoneller neler yapiyordur.
Zaten konumunu gizlemesi gerekenler gereken seyleri yapiyordur.
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Fatz 8 yıl
Ne itiraz edebiliriz ne de internet ve bu cihazlari kullanmaktan vazgecebiliriz. Sıka sıka kullanicaz. Birileri bizi her zaman gozetleyecek
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darkaura 8 yıl
internet, sinirsiz iletisim imkanlari su an icin dunyaki demokrasiyi ve ozgurlugu artiriyor olsada uzun vadede digital teknolojinin George Orwell'in 1984 romanindaki gibi bir gelecek yaratmasi hicde ihtimal disi degil. bugun bile herkezin tek tek nezaman nerde bulundugu, politik egilimleri ve aliskanliklari hepsi kolayca takip edilip kaydedilebiliyor.
simdiden her yer kameralarla donatilmis vaziyette. yakin gelecekde bilgisayarlar goruntuyu isleyip kimin ne eylem yaptigini analiz edebilcek kapasiteye ulastiginda ne olacak peki.
digital teknoloji cok az bir is gucuyle butun toplumun takibini ve denetimini mumkun kiliyor. ki tum totoliter despot rejimlerim ortak noktasi kendi vatandaslarini her yerde denetleyip takip etmeleridir. bence echelon gibi sistemlerle bunun cok kolay bir hale gelmesi buyuk tehlike.
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jibe 8 yıl
Hem sosyal paylaşım sitelerinde cirit at yediğin yemekten oturduğun mekana kadar anlat her dakka da bir durum hal ve hareketlerini yayınla ondan sonra takip ediliyorum diye yayagara kopart...Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Yasal olmayan işmi yapıyorsun sanki yahu zaten yıllardan beri senin konum bilgilerin kaç kere yedekten geçmiştir haberin yoktur... Maksat piyasada spekülasyon yaratıp pazar payı kapmak. Bu zaten düşünülen birşeydi eskilerden beridir insan çiplemek den önceki versiyonlar bunlar, bas düğmeye ahmet mehmet kimdir versin sana bilgiyi disk alanı sıkıntısımı var sanki...
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Volkanbaba 8 yıl
İnternete bağlandığımız her an bütün bilgilerimizi alabildikleri kadar alıyorlar zaten.Konum bilgilerimi kaydetseler ne olacak etmeseler ne olacak sürekli üçgen çizerim onlara harita üzerinde.
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SEO-Uzmanı 8 yıl
Kıyamet Alametleri
"Yüzü insan yüzüne benzer,Gagası kıllı..."
"... Hiç kimse ona yetişemeyecek kaçan da kurtulamayacak."
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losthell 8 yıl

erencexor

Kıyamet Alametleri

"Yüzü insan yüzüne benzer,Gagası kıllı..."
"... Hiç kimse ona yetişemeyecek kaçan da kurtulamayacak."


Bu kısım Google'ı andırdı bana...
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LORDTEK 8 yıl
Google bütün bilgilerimizi alıyor. Şimdilik bir sorun yok ortada ama tüm dünyanın kişisel bilgilerini elinde bulundurduklarından çok güçlü olacaklar. Ben bu yüzden google chorme yerine FireFox kullanıyorum.
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whtswrongidiot 8 yıl

LORDTEK

Google bütün bilgilerimizi alıyor. Şimdilik bir sorun yok ortada ama tüm dünyanın kişisel bilgilerini elinde bulundurduklarından çok güçlü olacaklar. Ben bu yüzden google chorme yerine FireFox kullanıyorum.

arama eklentisinin bulundugu tarayicilar diyor
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servetportakal 8 yıl
ona bakılırsa girdiğiniz her site İP lerinizi öğreniyor ve saklıyor ( Eminim DH'de bunu yapıyordur ). Buradan da konum tespiti kolaylıkla yapılabiliyor. Örneğin google'a hava durumu yazdığınızda bu konum bilgisinden faydalanılarak arama sonuçlandırılıyor. Burada önemli olan bilgilerin ne şekilde kullanıldığıdır...
Daha çarpıcı bir örnek olarak Facebook gösterilebilir. her türlü kişisel bilgiyi ve fotoğrafı barındırıyor...Asıl güvenlik zaafiyetini burada bilerek veriyoruz zaten diğerleri fasa fiso... BU konuda özellikle bayanların çok dikkat etmesi gerekiyor zira oradan çalınan fotoğrafların +18 sitelerde kullanıldığı çıktı haberlerde....ve daha neler neler var..
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Damarlı Kobra 8 yıl
Bilseler ne olacak sıradan vatandaşın nerde olduğunu
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mistifa 8 yıl
İnsanoğlu elindeki bir gücü kullanmaktan kendini alıkoyamaz. Tabi ki Apple ve Google bu bilgileri topluyorlardır. Sadece onlar da değil, Microsoft da, Nokia da ve bu bilgiye şu ya da bu yoldan ulaşabilecek herkes bunu yapar, yapıyor, yapacak.
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