Apple ve Google, konum bilgilerini bilgisayarlar üzerinden de topluyor

Geçtiğimiz hafta iOS'in kullanıcıların isteği dışında konumlarını kaydettiğinin ortaya çıkmasıyla birlikte teknoloji dünyasının gündemine oturan "gizlilik" kavramı, iddialara göre, sandığımızdan çok daha fazla ihlal ediliyor.
Wall Street Journal'ın haberine göre, teknoloji dünyasının iki büyük ismi Apple ve Google, sadece mobil cihazlardan değil, bilgisayarlar üzerinden de kullanıcıları takip ediyor. İddiaya göre Apple, Mac'lerin kablosuz ağ taraması yaptığı zamanlarda kullanıcıların konum bilgilerini topluyor. Bulut bilişimin en önemli ismi Google ise, Wi-Fi üzerinden Chrome tarayıcısı ya da arama çubuğu eklentisinin bulunduğu tarayıcı ile internette sörf yapan kullanıcıların konum bilgilerini topluyor.
Wall Street Journal, Google ve Apple'ın bu verileri ne şekilde kullandığının ya da kullanmadığının belirsiz olduğunu belirtirken, genellikle birçok konum servisinin ise tercihe dayalı olduğunu söylüyor.
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1984'ü okuduktan sonra gerçekten teknolojiye ve yeniliklere bakış açısı değişiyor insanların.Mesela Xbox-Kinect ilk duyurulduğunda aklıma direk olarak Tele-Ekran olayı gelmişti o ütopyadaki.Bugün bile gözlenmek çok kolay evimizde televizyonun üzerine koyduğumuz kinectin ne zaman açık ne zaman kapalı olduğunu nereden bileceğiz ? Üzerindeki ışıklara mı güveneceğiz ? Yoksa koskoca Microsoft,Bill Gates falan filan mı diyeceğiz ?
Bugün gözlenmiyor olsak bile o şekilde , bu günlerde yapılanlar yarınların tepki yoklaması ve alıştırmasıdır.
Bugün para verip evine Kinect alan adam yarın bedavaya aynı 1984te olduğu gibi evine devletin kamera koymasına da sesini çıkartmaz.
Zaten konumunu gizlemesi gerekenler gereken seyleri yapiyordur.
simdiden her yer kameralarla donatilmis vaziyette. yakin gelecekde bilgisayarlar goruntuyu isleyip kimin ne eylem yaptigini analiz edebilcek kapasiteye ulastiginda ne olacak peki.
digital teknoloji cok az bir is gucuyle butun toplumun takibini ve denetimini mumkun kiliyor. ki tum totoliter despot rejimlerim ortak noktasi kendi vatandaslarini her yerde denetleyip takip etmeleridir. bence echelon gibi sistemlerle bunun cok kolay bir hale gelmesi buyuk tehlike.
"Yüzü insan yüzüne benzer,Gagası kıllı..."
"... Hiç kimse ona yetişemeyecek kaçan da kurtulamayacak."
Bu kısım Google'ı andırdı bana...
arama eklentisinin bulundugu tarayicilar diyor
Daha çarpıcı bir örnek olarak Facebook gösterilebilir. her türlü kişisel bilgiyi ve fotoğrafı barındırıyor...Asıl güvenlik zaafiyetini burada bilerek veriyoruz zaten diğerleri fasa fiso... BU konuda özellikle bayanların çok dikkat etmesi gerekiyor zira oradan çalınan fotoğrafların +18 sitelerde kullanıldığı çıktı haberlerde....ve daha neler neler var..