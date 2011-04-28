Apple ve Google, konum bilgilerini bilgisayarlar üzerinden de topluyor

Geçtiğimiz hafta iOS'in kullanıcıların isteği dışında konumlarını kaydettiğinin ortaya çıkmasıyla birlikte teknoloji dünyasının gündemine oturan "gizlilik" kavramı, iddialara göre, sandığımızdan çok daha fazla ihlal ediliyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre, teknoloji dünyasının iki büyük ismi Apple ve Google, sadece mobil cihazlardan değil, bilgisayarlar üzerinden de kullanıcıları takip ediyor. İddiaya göre Apple, Mac'lerin kablosuz ağ taraması yaptığı zamanlarda kullanıcıların konum bilgilerini topluyor. Bulut bilişimin en önemli ismi Google ise, Wi-Fi üzerinden Chrome tarayıcısı ya da arama çubuğu eklentisinin bulunduğu tarayıcı ile internette sörf yapan kullanıcıların konum bilgilerini topluyor.

Wall Street Journal, Google ve Apple'ın bu verileri ne şekilde kullandığının ya da kullanmadığının belirsiz olduğunu belirtirken, genellikle birçok konum servisinin ise tercihe dayalı olduğunu söylüyor.