Google CEO’su Sundar Pichai, yapay zekanın işleri yok etmek yerine dönüştüreceğini söyledi

"Yapay zeka, sıkıcı görevleri ortadan kaldırarak üretkenliği arttıracak"
Pichai, yapay zekanın sıkıcı görevleri ortadan kaldırarak ve daha etkili işlere odaklanmalarını sağlayarak mühendisleri daha üretken hale getirdiğini ekledi. CEO, yapay zekayı bir “hızlandırıcı” olarak tanımlayarak, çalışanların yerini almak yerine yeni ürünlerin geliştirilmesini teşvik ettiğini ve bu nedenle daha fazla çalışana ihtiyaç doğurduğunu söyledi.
Alphabet son yıllarda birçok kez işten çıkarma gerçekleştirdi, ancak 2025’teki kesintiler önceki yıllara göre daha sınırlı görünüyor. Bu yılın başlarında Google’ın bulut biriminde 100’e yakın kişiyle yollar ayrıldı. Yakın zamanda ise şirketin platformlar ve cihazlar bölümünden yüzlerce kişi işten çıkarıldı. 2023 ve 2024’teki kesintiler ise çok daha sertti; 2023’te 12.000 kişi, geçen yıl ise en az 1.000 çalışan işten çıkarıldı.
Pichai, uzun vadeyi öngörmenin çok zor olduğunu söylese de, iş kaybına dair endişelerin geçerliliğini kabul etti. Anthropic CEO’su Dario Amodei’nin, yapay zekanın önümüzdeki beş yıl içinde giriş seviyesindeki beyaz yaka işlerin yarısını ortadan kaldırabileceği yönündeki açıklamaları sorulduğunda, "Buna saygı duyuyorum. Bu endişeleri dile getirmenin ve bunları tartışmanın önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.
Röportajın sonunda, Pichai’ye yapay zekânın sınırları ve bir gün insan gibi genel zekaya sahip bir yapay zekanın (AGI) elde edilip edilemeyeceği soruldu. Pichai, “Şu anda üzerinde çalıştığımız fikirlerin yanı sıra, denemekte olduğumuz bazı yeni yaklaşımlarla birlikte önümüzde büyük ilerlemeler olduğunu düşünüyorum. Bu konuda oldukça iyimserim. Ama biliyorsunuz, teknolojide her zaman bu tür ilerleme eğrileri olur ve zaman zaman geçici duraklamalar yaşanabilir. Şu anda AGI’ye giden kesin bir yolda mıyız? Bunu şu an kimsenin kesin olarak söyleyebileceğini sanmıyorum.” dedi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.