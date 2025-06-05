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Tam Boyutta Gör Google, Pixel 10 serisini son gelen bilgilere göre 20 Ağustos'ta tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, telefonların kamera donanımında büyük değişiklikler yapmasa da, yazılım ve görüntü sabitleme konusunda önemli yenilikler getirecek. Gelen bilgilere göre Pixel 10 serisi, gimbal benzeri gelişmiş video sabitleme özelliğine sahip olacak.

Ortaya çıkan raporlara göre, Pixel 10 serisinin Pixel 9 serisiyle büyük ölçüde aynı kamera sensörlerine sahip olacağını biliyoruz. En büyük donanım değişikliği, temel modele bir telefoto kameranın eklenmesi olacak. Böylece, orta seviye modelin yakınlaştırma yetenekleri artacak.

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Profesyonel seviyede görüntü sabitleme sunacak

Android Headlines’ın aktardığına göre, Pixel 10’da sunulacak olan görüntü sabitleme teknolojisi DJI Osmo Mobile 6 seviyesinde bir deneyim sunacak. Böylece video çekimlerinde, profesyonel bir gimbal kullanılıyormuş gibi stabil videolar çekmek mümkün olacak. Üstelik bu özellik serinin bütün modellerinde yer alacak.

Google'ın bu seviyede bir görüntü sabitlemeyi nasıl başardığı bilinmese de, donanım ve yazılım seviyesinde yapılan iyileştirmelerle elde edildiği düşünülüyor. Ayrıca, Google'ın yapay zeka destekli görüntü işleme yeteneklerinin de rol alması mümkün.

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Google Pixel 10 serisi gimbal seviyesinde video sabitleme sunacak

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