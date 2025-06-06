Google, Güneş’teki füzyon gücünü yeryüzüne getirmeye kararlı

Sınırsız enerjinin kolay olacağını kimse söylemedi
Tri Alpha Energyadıyla kurulan ve daha sonra TAE Technologies ismini alan şirket, bugüne kadar toplamda 1,8 milyar dolarlık yatırım alarak dünyanın en çok fonlanan füzyon girişimlerinden biri haline geldi. Bu son yatırım, şirketin 12. finansman turunu temsil ediyor.
TAE'nin geliştirdiği reaktör tasarımı, ilk etapta iki plazma küresini çarpıştırarak ortaya çıkan yapıyı parçacık ışınlarıyla stabilize etmeye dayanıyordu. Bu yapı, “içi boş puro” şeklinde tanımlanırken, oluşan plazma kendi manyetik alanını üreterek reaktörün mıknatıslarıyla birlikte plazmayı kontrol altında tutuyordu.
Ancak Nisan ayında TAE önemli bir eşik daha aştı. Artık iki plazma küresine ihtiyaç duymadan, sadece parçacık ışınları ile plazma oluşturabiliyor, ısıtabiliyor ve stabilize edebiliyor. Şirket bu gelişmenin reaktörü daha kompakt, ekonomik ve kolay işletilebilir hale getirdiğini belirtiyor.
Google ortaklığı eskiye dayanıyor
Google, daha önce 2022 yılında da TAE’nin 250 milyon dolarlık yatırım turuna katılmıştı. Bu yeni turla birlikte teknoloji devi, füzyon enerjisine olan uzun vadeli bağlılığını bir kez daha göstermiş oldu. Firma, 2017’de ise Optometrist bir bilgisayar algoritmasıyla füzyon şirketinin çalışmalarına destek vereceğini duyurmuştu.
Hedef 2030
TAE, ilk ticari cihazının 2030’lu yılların başında elektrik şebekesine güç sağlamasını hedefliyor. Her ne kadar füzyon enerjisinin ticarileşmesi hala zorlu bir yolculuk olsa da, bu son gelişme TAE’nin ve ortaklarının bu hedefe doğru önemli adımlar attığını gösteriyor.
Nisan ayındaki dönüm noktasının detayları
TAE’nin temel aldığı Tersine Çevrilmiş Alan Konfigürasyonu (Field-Reversed Configuration - FRC), plazmanın kendi manyetik alanını oluşturmasıyla reaktörün dış manyetik sistemlerini hafifletiyor, böylece daha az enerji harcayan ve daha kompakt bir cihaz ortaya çıkıyor. FRC teknolojisi, benzer manyetik alan gücüne sahip tokamaklara kıyasla 100 kat daha fazla füzyon gücü üretme potansiyeline sahip.
Şirketin geliştirdiği ‘Norm’ isimli yeni reaktör konfigürasyonu, geleneksel FRC plazma oluşturma sürecinde kullanılan karmaşık ve pahalı ekipmanları ortadan kaldırarak yalnızca nötr parçacık ışınlarıyla plazma oluşturup stabilize etmeyi başarıyor. Bu yenilik sayesinde reaktörün boyutu, maliyeti ve işletme zorluğu yüzde 50’ye kadar azalıyor. Önceki reaktörün adı Norman’dı ve detaylarını burada aktarmıştık.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.