Apple ve IBM için üretim yapan işçiler greve gitti

Apple ve IBM için üretim yapan Tayvan merkezli Jingyuan Bilgisayar Grubu'nun Çin'in Shenzen bölgesindeki fabrikasında 1000 işçi greve giderek otoyolu trafiğe kapattı. Çok sayıda polis memurunun olay yerine intikal ederek duruma el koyduğu eylemin, uzun çalışma saatleri, yaşlı işçilerin görevine son verilmesi, iş yaralanmalarındaki artış ve sözlü taciz gibi kötü çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Şirket yetkililerinin fazla mesaiyi azaltacakları sözünü vermesiyle son bulan grev, Çin'de yaşanan personel ayaklanmalarının sadece bir örneği. Yine bu hafta içerisinde Çin'deki bir sütyen fabrikasında yöneticinin bir çalışanına "çatıdan atla ve cehenneme git" demesiyle isyan eden 400 kadın işçi, fabrikanın gücünü keserek ekipmanları kullanılamaz hale getirmişti. Geçtiğimiz hafta ise New Balance, Adidas ve Nike gibi firmalara ayakkabı üreten bir fabrikada 7000 işçi, işten çıkarmaları ve kesintileri protesto etmek amacıyla greve gitmiş, duruma el koymak isteyen polisle çatışmıştı.

Çin'deki kötü çalışma koşullarını dünya gündemine taşıyan gelişme ise hiç şüphe yok ki Foxconn'daki işçi intiharları olmuştu. Dünyanın en büyük kontratlı elektronik üreticisi olan Foxconn, arka arkaya intihar eden işçiler nedeniyle sıkıntılı günler yaşamış, dünya kamuoyundan gelen baskılar sonucu çalışma şartlarının iyileştirileceğini açıklamıştı.