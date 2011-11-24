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Apple ve IBM için üretim yapan işçiler greve gitti

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple ve IBM için üretim yapan Tayvan merkezli Jingyuan Bilgisayar Grubu'nun Çin'in Shenzen bölgesindeki fabrikasında 1000 işçi greve giderek otoyolu trafiğe kapattı. Çok sayıda polis memurunun olay yerine intikal ederek duruma el koyduğu eylemin, uzun çalışma saatleri, yaşlı işçilerin görevine son verilmesi, iş yaralanmalarındaki artış ve sözlü taciz gibi kötü çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.
Şirket yetkililerinin fazla mesaiyi azaltacakları sözünü vermesiyle son bulan grev, Çin'de yaşanan personel ayaklanmalarının sadece bir örneği. Yine bu hafta içerisinde Çin'deki bir sütyen fabrikasında yöneticinin bir çalışanına "çatıdan atla ve cehenneme git" demesiyle isyan eden 400 kadın işçi, fabrikanın gücünü keserek ekipmanları kullanılamaz hale getirmişti. Geçtiğimiz hafta ise New Balance, Adidas ve Nike gibi firmalara ayakkabı üreten bir fabrikada 7000 işçi, işten çıkarmaları ve kesintileri protesto etmek amacıyla greve gitmiş, duruma el koymak isteyen polisle çatışmıştı.
Çin'deki kötü çalışma koşullarını dünya gündemine taşıyan gelişme ise hiç şüphe yok ki Foxconn'daki işçi intiharları olmuştu. Dünyanın en büyük kontratlı elektronik üreticisi olan Foxconn, arka arkaya intihar eden işçiler nedeniyle sıkıntılı günler yaşamış, dünya kamuoyundan gelen baskılar sonucu çalışma şartlarının iyileştirileceğini açıklamıştı.

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Batuist 8 yıl en beğenilen
İnsanların sömürüldüğü bir ülke daha.. Ben dünyada medeniyet çağının geldiğine inanan bir insan değilim.. attan inip arabaya binmekle medeni toplum olunmuyor.. Tarih derslerinde sömürgeci güçleri bujuvazi ve proleter sınıfları hep okuduk.. Ama hepsi hala şekil değiştirerek güncelliğini koruyor. Fransa her ne kadar ihtilalle bir devrim kapayıp bir devrim açsada dünya hala o devrin öncesinde yaşıyor. sadece isimler değişdi.. bujuva yerini patrona, ceoya bıraktı.. proleter sınıfı malum asgari ücretle yaşamaya çalışan işçi grubu, sendikalar desen bir zamanlar gerçekten işçilerin haklarını savunmak için dünyada çıkmış olsalarda bugün hepsi cebini doldurmak için yarışan aç kurttan başka birşey değil.. uzun lafın kısası tarih değiştikçe isimler değişiyor, at yerine arabaya biniyoruz ama zihniyet hala eski zihniyet. insanın insanı sömürmediği, insanın insana insan gibi muamele yaptığı bir dünyayı şu hayatım boyunca göremiyeceğim kesin de acaba görebilecek bir nesil gelir mi ben onu merak ediyorum..??
İnsanların sömürüldüğü bir ülke daha.. Ben dünyada medeniyet çağının geldiğine inanan bir insan değilim.. attan inip arabaya binmekle medeni toplum olunmuyor.. ...
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bocekgrafik 8 yıl
Kapitalist, acımasız, vicdan yoksunu ve hep banacı zihniyetin getirdikleri işte. Çok değil, % 10 daha az kazansalar, bu işçilerin her birinin refah seviyesi birkaç kat artar. Ancak onlar aç, yani gözleri aç, hiçbir zaman doymazlar. 1 milyor dolar servetleri bile olsa, demezler ki "Biraz da onlar kazansın, ben yeterinci kazandım."
200-250 TL'ye malettiğin telefonu birkaç bin TL'ye satıp kat kat kâr edip dönem sonu bunu açıkla, imajını, prestiji ve piyasa değerini artır, ancak bunu bu gariban işçilerin (modern köleler) sayesinde yap. Hey gidi kahpe dünya.
Kapitalist, acımasız, vicdan yoksunu ve hep banacı zihniyetin getirdikleri işte. Çok değil, % 10 daha az kazansalar, bu işçilerin her birinin refah seviyesi bir...
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FlyingUnderpants 8 yıl
Apple, Asus, Samsung, Acer, HP, Dell, Toshiba ve diğerleri. Tuzları kuru. Bu bilindik markalar adına üretim yapan Çin ve Tayvan merkezli 8-9 tane bilgisayar üreticisi firma var (haberde adı geçen Foxconn gibi).
Saydığım markalar işçi çalıştırmıyor, fabrika işletmiyor, sadece tepe yöneticisi, beyin takımı bazında işi götürüyorlar. İşin pisliğini, hamallığını belli bir kar payından feragat ederek Çinli ve Tavyanlı üreticilere yüklüyorlar.
Aynen inşaat sektöründe Ağaoğlu'nun ve diğerlerinin sadece işi alıp organizasyona karıştığı, aslen bütün binaları taşeronların ürettiği gibi.
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DH Misafiri 8 yıl
Hani bir zamanlar kominist bir ülkeydi Çin hani Kominizm işçi sınıfının iktidarıydı, hani üreten bizsek tüketende biz olacağız hani emek hakça paylaşılacak hani tüm mallar ortaktı.Yani bu insanlar bu ideallerle yola çıkıp o düşüncelerle dünyaya kafa tutarak bu noktayamı geldiler. DÜnyadaki başka sol görüşlü insalar Çinin bu yükselişini gıpta ederek anlatırlardı.
Malların ortak kullanımı sınıfsız toplum ... akşam eve gidip yatmanın ödül olduğu karnını doyurup yatacak yer bulmanın iyi yaşamak olarak adlandırıldığı sefil bir yaşam içinmiydi herşey olmaz olsun sizin yapacağınız devrim.
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sdbz 8 yıl
Her üretici kendi markasını gökeler çıkarıyor ama hiç biri çalışanına değer verip bununla övünmüyor...
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Whisper911 8 yıl
bunu bir markanın yapması pek olası değil...
Evet çok büyük paralar dönüyor. Ancak bir marka ben biraz daha az kazanayım işçiler de kazansın derse zaman içinde diğer markalara yenik düşecektir. Bu işin topyekün olması gerekir.. Tabi ki hepsi ütopya. Sistem de değişse komünizm de gelse 7 milyar insanın yüzde 1 lik kısmı dünyanın kaymağını yiyecek geri kalan kesim zorluklar çekecektir... Dünya nüfusu dünya tarihinin en yüksek seviyesinde ve kimse bu saatten sonra bu tarz durumlarda iyileşme beklemesin...
Benim tahminim bir süper volkan yada meteor tarzı bir olayla dünyanın buzul çağına girip yeniden yenilenme sürecine başlamasıdır. Yada kıyametin kopup dünyamızın sona ermesidir ;)..
1 Yanıt Yanıtla
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bocekgrafik 8 yıl Whisper911
Whisper911

bunu bir markanın yapması pek olası değil...

Evet çok büyük paralar dönüyor. Ancak bir marka ben biraz daha az kazanayım işçiler de kazansın derse zaman içinde diğer markalara yenik düşecektir. Bu işin topyekün olması gerekir.. Tabi ki hepsi ütopya. Sistem de değişse komünizm de gelse 7 milyar insanın yüzde 1 lik kısmı dünyanın kaymağını yiyecek geri kalan kesim zorluklar çekecektir... Dünya nüfusu dünya tarihinin en yüksek seviyesinde ve kimse bu saatten sonra bu tarz durumlarda iyileşme beklemesin...

Benim tahminim bir süper volkan yada meteor tarzı bir olayla dünyanın buzul çağına girip yeniden yenilenme sürecine başlamasıdır. Yada kıyametin kopup dünyamızın sona ermesidir ;)..

Tam ben diyecektim yazının ortasında ama sen demişsin. Dünya'da adalet mümkün değildir ve bu sebeple ahiret gereklidir. Onun için de kıyamet gereklidir. Bu bir doğum sancısı gibidir. Sancıyı çekecek olan alemdir, doğacak olan ise biziz. Buradan ayrılıp orada tekrar hayat bulacağız. Hakiki adalet yalnızca orada.
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bocekgrafik 8 yıl
Kapitalist, acımasız, vicdan yoksunu ve hep banacı zihniyetin getirdikleri işte. Çok değil, % 10 daha az kazansalar, bu işçilerin her birinin refah seviyesi birkaç kat artar. Ancak onlar aç, yani gözleri aç, hiçbir zaman doymazlar. 1 milyor dolar servetleri bile olsa, demezler ki "Biraz da onlar kazansın, ben yeterinci kazandım."
200-250 TL'ye malettiğin telefonu birkaç bin TL'ye satıp kat kat kâr edip dönem sonu bunu açıkla, imajını, prestiji ve piyasa değerini artır, ancak bunu bu gariban işçilerin (modern köleler) sayesinde yap. Hey gidi kahpe dünya.
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TrAlem 8 yıl
Çinliler yeni yeni gözlerini açıyorlar ve greve gidiyorlar. Haklarını savunmak için geç bile kalmışlar.
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Rainbow6 8 yıl
hayir goremessin cunku bu insan denen varligin dogasinda vardir .. insanliga soylenen en buyuk yalan insanin dusunen medeni bi varlik oldugudur ... eger gercekten boyle olsaydi bu suruyu gudecek bazi kisilere ihtiyac olmazdi mesela hitlere bakin sanki tek basina onca seyi yapmis gibi gozukuyor ama bunlari yaparken arkasinda butun almanya vardi ve tarihi okursaniz adamin sonu gelene kadarda kendi halkindan kimse ona karsi cikmamis gibi gozukuyor ... gercekten mantikli varliklar olsaydik insanlar birbirini oldurmez teror denen seyler olmazdi .. dunyadaki en buyuk insanlik sucu bi insanin digeri oldurmesiyken nasil oluyorda bu kadar cok gerceklesiyor ... cebinde 1000 lira olan bi isci deprem zedeye falan 100 lira yardim yapiyorken cebinde 10 milyon dolar olan adam 1 milyon dolarini veremiyor
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Batuist 8 yıl en beğenilen
İnsanların sömürüldüğü bir ülke daha.. Ben dünyada medeniyet çağının geldiğine inanan bir insan değilim.. attan inip arabaya binmekle medeni toplum olunmuyor.. Tarih derslerinde sömürgeci güçleri bujuvazi ve proleter sınıfları hep okuduk.. Ama hepsi hala şekil değiştirerek güncelliğini koruyor. Fransa her ne kadar ihtilalle bir devrim kapayıp bir devrim açsada dünya hala o devrin öncesinde yaşıyor. sadece isimler değişdi.. bujuva yerini patrona, ceoya bıraktı.. proleter sınıfı malum asgari ücretle yaşamaya çalışan işçi grubu, sendikalar desen bir zamanlar gerçekten işçilerin haklarını savunmak için dünyada çıkmış olsalarda bugün hepsi cebini doldurmak için yarışan aç kurttan başka birşey değil.. uzun lafın kısası tarih değiştikçe isimler değişiyor, at yerine arabaya biniyoruz ama zihniyet hala eski zihniyet. insanın insanı sömürmediği, insanın insana insan gibi muamele yaptığı bir dünyayı şu hayatım boyunca göremiyeceğim kesin de acaba görebilecek bir nesil gelir mi ben onu merak ediyorum..??
Yanıtla +26
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alpa07 8 yıl
yazık lan
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vahocan 8 yıl alpa07
alpa07

yazık lan

Çinde bu hayata iyi diyenler bile vardir.
Halimize şükretmek lazım
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emre_ege21 8 yıl
Bu markaların üretim yaptığı yerlerin nazi kampları olduğunu bilmiyordum.
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