Apple yöneticileri, "Daisy" için Beats'in kurucusu Jimmy Iovine ile görüştü

Müzik dünyasının saygın isimlerinden ve Beats Electronics'in üç kurucusundan biri olan Jimmy Iovine ile Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook'un Beats'in abone bazlı müzik servis projesi "Project Daisy" için görüştükleri ortaya çıktı.

Reuters'ın haberine göre Apple'ın CEO'su Tim Cook, şubat ayının sonunda Los Angeles'a yaptığı bir seyahet sırasında Jimmy Iovine'ı ziyaret ederek Beats'in "Daisy" projesi hakkında bilgi aldı. Görüşmede iTunes Store'un bugünlere gelmesinde büyük pay sahibi olan Eddy Cue da görüşmede bulunduğu belirtilirken; Tim Cook ve Eddy Cue'nun görüşmede "Daisy"'nin iş modeli ve stratejilerine ilgili oldukları ifade edildi. Öte yandan görüşmede taraflar arasında bir anlaşma ise gündeme gelmedi.

Bilindiği üzere Apple'ın yaklaşık 5 senedir abonelik bazlı müzik servisini hayata geçireceği yönünde çeşitli iddialar dillendirilmekle birlikte; bugüne kadar bu iddialar doğruluk kazanmış değil. Yakın zamanda Bloomberg, Apple'ın yeni servisini 2013'ün ilk çeyreğinde kullanıma sunmayı planladığını ancak plak şirketleriyle yapılan görüşmelerin kesintiye uğraması sebebiyle bu planın ertelenmek zorunda kaldığını söylemişti.

Bu haberimizin baş kahramanlarından olan Iovine de, bir süre önce yaptığı açıklamada, 2003 senesinde Steve Jobs'la abonelik bazlı müzik servisi için görüşme yaptığını fakat Jobs'ın "plak şirketlerinin istediği miktarların çok fazla olduğu gerekçesiyle" projeye sıcak bakmadığını dile getirmişti.

http://www.reuters.com/article/2013/03/06/us-apple-music-idUSBRE92506120130306