Spotify'ın yeni yapay zekâ aracı, verdiğiniz verilerle size özel podcast oluşturacak

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde Google ve Adobe gibi şirketlerin popüler hâle getirdiği yapay zekâ ile sesli özet ve podcast üretme trendine Spotify da katılıyor. AI konusunda bugüne kadarki en iddialı adımlarından birini atan şirket, dün gerçekleşen yatırımcı etkinliği sırasında yeni Studio uygulamasını duyurdu. Studio, kullanıcıların kişisel verilerini kullanarak tamamen kişiselleştirilmiş podcast'ler oluşturabiliyor.

Studio, bağımsız bir masaüstü uygulaması olarak kullanıma sunulacak ve kullanıcının verdiği komutlar doğrultusunda yapay zekâ tarafından oluşturulan podcast bölümleri hazırlayacak. Studio'yu benzer araçlardan ayıran en önemli unsurlardan biri, yalnızca internetten topladığı bilgilerle yetinmemesi. Uygulama, kullanıcının izin vermesi hâlinde takvim, e-posta, notlar ve rezervasyonlar gibi kişisel verilere de erişerek kişiye özel içerikler üretebilecek.

Studio'nun temelinde Spotify'ın geliştirdiği özel bir AI modeli yer alıyor. Bu model, kullanıcının talebini analiz ederek sanal podcast sunucuları arasında geçen bir sohbet oluşturuyor. Yapay zekâ tarafından oluşturulan bu konuşmalar, hem kullanıcının sağladığı bilgilerden hem de internet üzerinde erişilebilen güncel verilerden yararlanılarak hazırlanıyor.

Üretilen podcast'ler yalnızca ilgili kullanıcının kütüphanesinde saklanacak ve Spotify hesabıyla senkronize biçimde farklı cihazlardan erişilebilecek. Bu içerikler herkese açık olarak paylaşılmayacak. Öte yandan Spotify, uygulamanın henüz erken geliştirme aşamasında olduğunu özellikle vurguluyor. Beta sürecindeki uygulama ilk aşamada herkese açık olmayacak.

Studio, Google'ın NotebookLM'iyle Benzer Bir İşleyişe Sahip

Studio'nun kullanılabileceği senaryolar oldukça geniş. Örneğin kullanıcılar uygulamadan günlük haber özeti isteyebiliyor ya da gelen kutularındaki e-postaların kısa bir değerlendirmesini sesli podcast formatında dinleyebiliyor. Sistem ayrıca çok daha karmaşık komutları da yerine getirebiliyor. Spotify'ın verdiği örneklerden birinde kullanıcı, İtalya'daki bir yolculuğu için günlük programını, rezervasyonlarını ve bulunduğu bölgedeki restoran önerilerini içeren özel bir sesli rehber hazırlanmasını talep ediyor. Yapay zekâ da bu bilgileri bir podcast bölümü şeklinde derleyerek kullanıcıya sunuyor.

Yapay zeka dünyasında bu hafta (18 Mayıs 2026) 4 gün önce eklendi

Spotify Studio aslında bu yönüyle Google NotebookLM'e doğrudan rakip olacak gibi görünüyor. Bildiğiniz gibi NotebookLM, kullanıcıların yüklediği kaynakları kullanarak sesli özetler ve podcast benzeri içerikler oluşturabiliyor. Studio da şimdi bir benzerini yaparken, işin içine daha kişiselleştirilmiş bir deneyim katarak ön plana çıkmayı hedefliyor. Öte yandan insanların hâlihazırda Spotify'da podcast dinleme alışkanlığının olması da şirkete önemli bir avantaj sağlayabilir.

Studio uygulaması önümüzdeki haftalarda beta süreciyle birlikte 20'den fazla bölgede kademeli olarak kullanıma sunulacak. İlk aşamada yalnızca 18 yaş ve üzerindeki belirli kullanıcılar bu yeni deneyime erişebilecek.

