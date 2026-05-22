Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Spotify'ın yeni yapay zekâ aracı, verdiğiniz verilerle size özel podcast oluşturacak

    Spotify, kullanıcıların kişisel verilerinden ve kendisiyle paylaşılan dosyalardan yararlanarak kişiye özel podcast'ler hazırlayan yeni yapay zeka uygulaması Studio'yu duyurdu.

    Spotify'ın yeni yapay zekâ aracı size özel podcast oluşturuyor Tam Boyutta Gör
    Son dönemde Google ve Adobe gibi şirketlerin popüler hâle getirdiği yapay zekâ ile sesli özet ve podcast üretme trendine Spotify da katılıyor. AI konusunda bugüne kadarki en iddialı adımlarından birini atan şirket, dün gerçekleşen yatırımcı etkinliği sırasında yeni Studio uygulamasını duyurdu. Studio, kullanıcıların kişisel verilerini kullanarak tamamen kişiselleştirilmiş podcast'ler oluşturabiliyor.

    Studio, bağımsız bir masaüstü uygulaması olarak kullanıma sunulacak ve kullanıcının verdiği komutlar doğrultusunda yapay zekâ tarafından oluşturulan podcast bölümleri hazırlayacak. Studio'yu benzer araçlardan ayıran en önemli unsurlardan biri, yalnızca internetten topladığı bilgilerle yetinmemesi. Uygulama, kullanıcının izin vermesi hâlinde takvim, e-posta, notlar ve rezervasyonlar gibi kişisel verilere de erişerek kişiye özel içerikler üretebilecek.

    Studio'nun temelinde Spotify'ın geliştirdiği özel bir AI modeli yer alıyor. Bu model, kullanıcının talebini analiz ederek sanal podcast sunucuları arasında geçen bir sohbet oluşturuyor. Yapay zekâ tarafından oluşturulan bu konuşmalar, hem kullanıcının sağladığı bilgilerden hem de internet üzerinde erişilebilen güncel verilerden yararlanılarak hazırlanıyor.

    Üretilen podcast'ler yalnızca ilgili kullanıcının kütüphanesinde saklanacak ve Spotify hesabıyla senkronize biçimde farklı cihazlardan erişilebilecek. Bu içerikler herkese açık olarak paylaşılmayacak. Öte yandan Spotify, uygulamanın henüz erken geliştirme aşamasında olduğunu özellikle vurguluyor. Beta sürecindeki uygulama ilk aşamada herkese açık olmayacak.

    Studio, Google'ın NotebookLM'iyle Benzer Bir İşleyişe Sahip

    Studio'nun kullanılabileceği senaryolar oldukça geniş. Örneğin kullanıcılar uygulamadan günlük haber özeti isteyebiliyor ya da gelen kutularındaki e-postaların kısa bir değerlendirmesini sesli podcast formatında dinleyebiliyor. Sistem ayrıca çok daha karmaşık komutları da yerine getirebiliyor. Spotify'ın verdiği örneklerden birinde kullanıcı, İtalya'daki bir yolculuğu için günlük programını, rezervasyonlarını ve bulunduğu bölgedeki restoran önerilerini içeren özel bir sesli rehber hazırlanmasını talep ediyor. Yapay zekâ da bu bilgileri bir podcast bölümü şeklinde derleyerek kullanıcıya sunuyor.

    Spotify Studio aslında bu yönüyle Google NotebookLM'e doğrudan rakip olacak gibi görünüyor. Bildiğiniz gibi NotebookLM, kullanıcıların yüklediği kaynakları kullanarak sesli özetler ve podcast benzeri içerikler oluşturabiliyor. Studio da şimdi bir benzerini yaparken, işin içine daha kişiselleştirilmiş bir deneyim katarak ön plana çıkmayı hedefliyor. Öte yandan insanların hâlihazırda Spotify'da podcast dinleme alışkanlığının olması da şirkete önemli bir avantaj sağlayabilir.

    Studio uygulaması önümüzdeki haftalarda beta süreciyle birlikte 20'den fazla bölgede kademeli olarak kullanıma sunulacak. İlk aşamada yalnızca 18 yaş ve üzerindeki belirli kullanıcılar bu yeni deneyime erişebilecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 4 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    snapchat herkese açık profil ercan taner hastalığı ulustan şaşmaza nasıl gidilir samsung garanti sorgulama yeni tanışılan kızla konuşulacak konular

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO V15
    LENOVO V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum