Spotify, çalma listesi yönetimini kolaylaştırıyor: İşte yeni gelen özellikler

Tam Boyutta Gör Spotify, kullanıcı deneyimini günlük kullanım alışkanlıkları üzerinden geliştirmeye odaklanan yeni mobil uygulama güncellemelerini duyurdu. Yeni özellikler, kullanıcıların müzik ve podcast içeriklerini daha hızlı organize etmesine ve internet bağlantısının zayıf olduğu senaryolarda daha stabil bir deneyim yaşamasına odaklanıyor.

İşte Spotify mobil güncellemesiyle gelen yeni özellikler:

Spotify’ın duyurduğu en dikkat çekici değişikliklerden biri, uzun süredir masaüstü sürümünde bulunan çalma listesi klasörlerinin artık mobil cihazlara taşınması oldu. Kullanıcılar artık telefonları üzerinden çalma listelerini klasörler altında gruplayabiliyor. Bu yapı, özellikle yüzlerce farklı listeye sahip kullanıcılar için dijital müzik arşivini daha yönetilebilir hale getiriyor. Daha önce masaüstü uygulamaya bağımlı olan bu organizasyon sistemi, artık doğrudan mobil cihaz üzerinden kullanılabiliyor.

Spotify’ın bir diğer odağı ise çevrimdışı dinleme deneyimini daha güvenilir hale getirmek oldu. Özellikle seyahat sırasında veya düşük bağlantı kalitesine sahip bölgelerde müzik dinleyen kullanıcılar için indirilen içeriklerin eksiksiz şekilde tamamlanması kritik önem taşıyor. Şirket, iOS tarafında kullanıma sunduğu arka plan indirme sistemiyle uygulama tamamen kapalı olsa bile içerik indirme işlemlerinin devam edeceğini açıkladı. Kullanıcılar aynı zamanda indirme ilerlemesini gösteren bildirimler de alabilecek.

Mobil uygulamadaki bir diğer yenilik ise çalma listesi düzenleme araçlarında görüldü. Spotify artık kullanıcıların aynı anda birden fazla şarkıyı, podcast bölümünü veya sesli kitabı seçerek toplu işlem yapmasına izin veriyor. Özellikle uzun çalma listelerinde içerik sıralaması değiştirmek veya belirli parçaları taşımak isteyen kullanıcılar için bu özellik ciddi bir zaman avantajı sağlayabilir. Platform ayrıca Premium kullanıcılar için birden fazla şarkıyı aynı anda seçme ve yönetme özelliğini yeniden aktif hale getirdi. Bu güncelleme, önceki sürümlerde kaldırılması nedeniyle kullanıcı topluluklarında sıkça eleştirilen bir işlevin geri dönüşü anlamına geliyor.

Spotify’ın sıra yönetimi tarafında yaptığı değişiklik de kullanıcı davranışlarına doğrudan hitap ediyor. Premium aboneler artık mevcut karıştırma listesini tek bir dokunuşla yeniden oluşturabilecek. Daha önce farklı bir şarkı sırası elde etmek için karıştırma modunu kapatıp yeniden açmak gerekiyordu. Yeni sistem ise doğrudan “yeniden karıştır” mantığıyla çalışıyor. Bu küçük görünen değişiklik, özellikle aynı çalma listesini uzun süre kullanan kullanıcılar için daha dinamik bir dinleme deneyimi yaratabilir.

