Spotify'dan dev ortaklık: Müzik devi artık fitness koçunuz

Peloton'un 1400'den fazla egzersiz videosu, içerik üreticilerinden eğitici içerikler
Peloton ile iş birliği çerçevesinde, birçok tanınmış eğitmenden 1400'den fazla reklamsız, isteğe bağlı antrenman dersi Spotify Premium kullanıcılarına sunuluyor. Bu katalog, Peloton'un özel ekipmanına ihtiyaç duymadan, güç antrenmanı, kardiyo, yoga, meditasyon, koşu ve daha fazlasına odaklanan çeşitli dersler içeriyor. (Pleton egzersiz videolarına buradan erişebilirsiniz)
Şu anda egzersizler İngilizce olarak mevcut olup, bazılarında İspanyolca ve Almanca seçeneği bulunuyor. Antrenman videolarını internetsiz izlemek için indirme seçeneği var. Ücretsiz kullanıcıların da erişebildiği videolar şu şekilde: