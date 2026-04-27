    Spotify'dan dev ortaklık: Müzik devi artık fitness koçunuz

    Spotify, Peloton ile iş birliğiyle platformda özel fitness bölümü açtı. Özel çalma listelerinin yanı sıra profesyonel koçlardan binlerce antrenman videosuna erişilebilecek.

    Spotify, müzik, podcast'ler ve sesli kitapların ardından fitness alanına giriyor. Müzik yayın devi, fitness dünyasının en büyük isimlerinden biri olan Peloton ile güçlerini birleştirerek, Peloton'un kapsamlı egzersiz videolarını Spotify uygulamasındaki yeni Fitness merkezine getiriyor. Bugün itibariyle, Spotify Premium abonelerine 1400'den fazla özel ders sunulacak; bunlar arasında güç antrenmanı, pilates, barre, yoga, esneme, meditasyon, yer kardiyosu ve açık havada koşu ve yürüyüş yer alıyor.

    Peloton'un 1400'den fazla egzersiz videosu, içerik üreticilerinden eğitici içerikler

    Kulanıcılar, antrenmanlara, uygulama içindeki yeni "Fitness" merkezinden veya arama kutusuna "fitness" yazarak erişilebilecek. Müzik ve video formatında içerikler, Spotify'ın mobil, masaüstü ve TV uygulamasında mevcut olacak. Hem ücretsiz hem de Premium kullanıcılar, Kassandra ile Yoga, Caitlin K’eli Yoga, Sweaty Studio, Chloe Ting, Pilates Body By Raven, Abi Mills Wellness, Sophiereidfit ve diğerleri dahil olmak üzere içerik üreticilerinden onlarca çalma listesine ve eğitici antrenman içeriğine erişebilecek.

    Peloton ile iş birliği çerçevesinde, birçok tanınmış eğitmenden 1400'den fazla reklamsız, isteğe bağlı antrenman dersi Spotify Premium kullanıcılarına sunuluyor. Bu katalog, Peloton'un özel ekipmanına ihtiyaç duymadan, güç antrenmanı, kardiyo, yoga, meditasyon, koşu ve daha fazlasına odaklanan çeşitli dersler içeriyor. (Pleton egzersiz videolarına buradan erişebilirsiniz)

    Şu anda egzersizler İngilizce olarak mevcut olup, bazılarında İspanyolca ve Almanca seçeneği bulunuyor. Antrenman videolarını internetsiz izlemek için indirme seçeneği var. Ücretsiz kullanıcıların da erişebildiği videolar şu şekilde: 

