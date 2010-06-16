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Apple, 2010 yılı için 24 milyon iPhone 4 üretimi yapacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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iPhone 4'ün Ağustos ayı içersinde ülkemizde satışa sunulması bekleniyor.

Apple, ön siparişe sunulduğu ilk gün kullanıcıların büyük ilgi gösterdiği iPhone 4'den yıl sonuna kadar kaç milyon tane üretmeyi hedefliyor. Bu sorunun cevabını Apple'a iPhone 4 için VGA internet kamerası lensi sağlayan Asia Optical'ın başkanı Robert Lai'den geldi.

Robert Lai'nin Digitimes'da yayınlanan açıklamasına Apple, Mayıs ayından itibaren Asia Optical'dan her ay için 3 milyon adet lens siparişi verdi. Buna göre Apple'ın yıl sonuna kadar toplam 24 milyon lens alımı yapacak olması yıl sonuna kadar 24 milyon iPhone 4 üretimi ya da diğer bir deyişle çeyrek başına 9 milyon iPhone 4 üretimi yapacağına işaret olduğu düşünülüyor.

Apple, 2010 mali yılının 2.çeyreğinde büyük çoğunluğu iPhone 3Gs olmak üzere 8,75 milyon iPhone satışı yaptığını açıklamıştı.


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wox 9 yıl


şunu belirteyim samsung i8910 piyasaya çıktığında gerçektende gözlerimi büyülemişti.birde o telefona arkadaşım asphalt4 oyununu yüklemişti ve gerçektende grafikleri muhteşemdi.kafama koymuş alacaktım.iphone da ne ki diyordum.ordan burdan duyduğum kadarıyla mms yok kamera kaydı yok pili bütünleşik falan filan i phone hakkında bildiklerim bunlardı.taki elime alıp kurcalayıncaya kadar.

şimdi benim gibi milyonlarca insan iphone un nasıl bir telefon olduğunu bilmiyor...üstelik pahalıda..pahalı olduğu içinde eline alıp kurcalamamış incelememiş bir çok insan var..olaki bu insanlar iphone u eline alıp kullansalar inanıyorumki burdaki 24 milyon rakamı 100 milyonlarla ifade edilirdi.işte oyunlar programlar paralı falan diyorlar .bencede paralı olması iyi,şu gün aramızda iphone için uyugulama yapabilen arkadaşlar olduğuna inanıyorum.insanlar buna emek verip bir şeyler kazanmaya çalışıyorlar.onlarıda düşünmek lazım..verdiğiniz paralar o kadar uçuk kaçık bi miktarda değil.(telefon için bunu söyleyemem :) )..onca telefon kullandım ama bunun gibisini hiç görmedim.işletim sistemi telefonla çok stabil çalışıyor tepkilerinize anında cevap verebiliyor.
yazı yazmak hiç bu kadar kolay olmamıştı...ama iphone 4 ü mutlaka alıcam..çünki onun gibi bir cihaz yok.rakibide yok bence.htc miş yok motorola droid miş falan filan hikaye...
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Brainy 9 yıl
iPhone 4 Efsane Bir Cihaz Olacağından Eminim.
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DH Misafiri 9 yıl
hastasıyım:D
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furkansayan 9 yıl
Gerçekten hastalık bu Apple napıcaz Allah akıl fikir versin bize :)
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ten_don 9 yıl
Ayağınızın altına koyunda boyunuz uzasın alınca
Sizin gibilere etki ajanı diyorlar psikolojik harp literatüründe(;
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Batuist 9 yıl
gerçekten harika bir telefon.. Apple satış beklentilerini yükseltmiş anlaşılan bu telefonla...
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SenefrU 9 yıl
satış rekoru kıracak zatenher modellerinde olduğu gibi...normaldir 24 milyonlar ...
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