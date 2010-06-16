Apple, 2010 yılı için 24 milyon iPhone 4 üretimi yapacak

iPhone 4'ün Ağustos ayı içersinde ülkemizde satışa sunulması bekleniyor.

Apple, ön siparişe sunulduğu ilk gün kullanıcıların büyük ilgi gösterdiği iPhone 4'den yıl sonuna kadar kaç milyon tane üretmeyi hedefliyor. Bu sorunun cevabını Apple'a iPhone 4 için VGA internet kamerası lensi sağlayan Asia Optical'ın başkanı Robert Lai'den geldi.

Robert Lai'nin Digitimes'da yayınlanan açıklamasına Apple, Mayıs ayından itibaren Asia Optical'dan her ay için 3 milyon adet lens siparişi verdi. Buna göre Apple'ın yıl sonuna kadar toplam 24 milyon lens alımı yapacak olması yıl sonuna kadar 24 milyon iPhone 4 üretimi ya da diğer bir deyişle çeyrek başına 9 milyon iPhone 4 üretimi yapacağına işaret olduğu düşünülüyor.

Apple, 2010 mali yılının 2.çeyreğinde büyük çoğunluğu iPhone 3Gs olmak üzere 8,75 milyon iPhone satışı yaptığını açıklamıştı.