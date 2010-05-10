Apple, Amerika dışındaki dokuz ülkede iPad'in ön satışına başladı

Geçtiğimiz hafta içersinde iPad'in Amerika dışındaki yolculuğuna 28 Mayıs'tan itibaren başlayacağını duyuran Apple, ilgili ülkelerde iPad'in ön satışına başladı. Avustralya, İngiltere, Fransa, Almanya, İsviçre, Kanada, İtalya, İspanya ve Japonya'ı kapsayan ön satışlar iPad'in gerek 3G+Wi-Fi gerekse de Wi-Fi'lı modelini kapsıyor.

Ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı kesinleşmeyen iPad, Temmuz ayı içersinde de dokuz yeni ülkede (Avusturya, Belçika, Hong Kong, İrlanda, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Yeni Zellanda ve Singapur) daha satışa sunulacak.

iPad'in Almanya, İngiltere ve Fransa'daki satış fiyatları sırasıyla şu şekilde;

Almanya

16GB iPad WiFi : 499 Avro

32GB iPad WiFi : 599 Avro

64GB iPad WiFi : 714 Avro

16GB iPad WiFi + 3G : 599 Avro

32GB iPad WiFi + 3G : 699 Avro

64GB iPad WiFi + 3G : 814 Avro

Fransa;



16GB iPad WiFi : 499 Avro

32GB iPad WiFi : 599 Avro

64GB iPad WiFi : 699 Avro

16GB iPad WiFi + 3G : 599 Avro

32GB iPad WiFi + 3G : 699 Avro

64GB iPad WiFi + 3G : 799 Avro

İngiltere;



16GB iPad WiFi : 429£

32GB iPad WiFi : 499£

64GB iPad WiFi : 599£

16GB iPad WiFi + 3G : 529£

32GB iPad WiFi + 3G : 599£

64GB iPad WiFi + 3G : 699£