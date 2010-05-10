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Apple, Amerika dışındaki dokuz ülkede iPad'in ön satışına başladı

9 yıl
9,2b
1
10
Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta içersinde iPad'in Amerika dışındaki yolculuğuna 28 Mayıs'tan itibaren başlayacağını duyuran Apple, ilgili ülkelerde iPad'in ön satışına başladı. Avustralya, İngiltere, Fransa, Almanya, İsviçre, Kanada, İtalya, İspanya ve Japonya'ı kapsayan ön satışlar iPad'in gerek 3G+Wi-Fi gerekse de Wi-Fi'lı modelini kapsıyor.

Ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı kesinleşmeyen iPad, Temmuz ayı içersinde de dokuz yeni ülkede (Avusturya, Belçika, Hong Kong, İrlanda, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Yeni Zellanda ve Singapur) daha satışa sunulacak.

iPad'in Almanya, İngiltere ve Fransa'daki satış fiyatları sırasıyla şu şekilde;

Almanya

16GB iPad WiFi : 499 Avro
32GB iPad WiFi : 599 Avro
64GB iPad WiFi : 714 Avro
16GB iPad WiFi + 3G : 599 Avro
32GB iPad WiFi + 3G : 699 Avro
64GB iPad WiFi + 3G : 814 Avro

Fransa;

16GB iPad WiFi : 499 Avro
32GB iPad WiFi : 599 Avro
64GB iPad WiFi : 699 Avro
16GB iPad WiFi + 3G : 599 Avro
32GB iPad WiFi + 3G : 699 Avro
64GB iPad WiFi + 3G : 799 Avro

İngiltere;

16GB iPad WiFi : 429£
32GB iPad WiFi : 499£
64GB iPad WiFi : 599£
16GB iPad WiFi + 3G : 529£
32GB iPad WiFi + 3G : 599£
64GB iPad WiFi + 3G : 699£


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LesEnfantsTerribles 9 yıl
Fiyatlar bu şekilde belirlendi
16GB iPad WiFi : 429£
32GB iPad WiFi : 499£
64GB iPad WiFi : 599£
16GB iPad WiFi + 3G : 529£
32GB iPad WiFi + 3G : 599£
64GB iPad WiFi + 3G : 699£
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Fashionality 9 yıl

LesEnfantsTerribles

Fiyatlar bu şekilde belirlendi

16GB iPad WiFi : 429£
32GB iPad WiFi : 499£
64GB iPad WiFi : 599£
16GB iPad WiFi + 3G : 529£
32GB iPad WiFi + 3G : 599£
64GB iPad WiFi + 3G : 699£


bu fiyatlara bakılırsa amerikadaki arkadaşları aramanın zamanı gelmiş demektir
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Shady 9 yıl

LesEnfantsTerribles

Fiyatlar bu şekilde belirlendi

16GB iPad WiFi : 429£
32GB iPad WiFi : 499£
64GB iPad WiFi : 599£
16GB iPad WiFi + 3G : 529£
32GB iPad WiFi + 3G : 599£
64GB iPad WiFi + 3G : 699£


Sadece İngiltere için geçerli fiyatlar bunlar... Almanya ve Fransa'daki fiyatlar;

Almanya;

16GB iPad WiFi : 499 Avro
32GB iPad WiFi : 599 Avro
64GB iPad WiFi : 714 Avro
16GB iPad WiFi + 3G : 599 Avro
32GB iPad WiFi + 3G : 699 Avro
64GB iPad WiFi + 3G : 814 Avro

Fransa;

16GB iPad WiFi : 499 Avro
32GB iPad WiFi : 599 Avro
64GB iPad WiFi : 699 Avro
16GB iPad WiFi + 3G : 599 Avro
32GB iPad WiFi + 3G : 699 Avro
64GB iPad WiFi + 3G : 799 Avro
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaslar bugun ankara panora avm'deki apple magazası neo'ya gittim. ve ipad için ön sipariş kaydı yaptırdım.onlarca kişi yaptırmıs.en gec haziranın 5inde gelecek dedi satış temsilcisi 16 gb wifi versiyonu 699 euro + kdv den satılacakmıs..
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Batttu 9 yıl
Ne gerek var ki o kadar beklemeye gittigidiyor da satılıyor cihazlar. :)
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Batuist 9 yıl
bunu bilmem ama ipad2 gerçekten güzel olur.. multitasking olmaması çok kötü.. Artı harici hafıza girişi şart..
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Sylargray 9 yıl

Batuist

bunu bilmem ama ipad2 gerçekten güzel olur.. multitasking olmaması çok kötü.. Artı harici hafıza girişi şart..

OS 4.0 ile iPad'e de mutli-tasking desteği gelecek.
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alpa07 9 yıl
ne cihazmış arkadas
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