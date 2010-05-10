Apple, Amerika dışındaki dokuz ülkede iPad'in ön satışına başladı

Geçtiğimiz hafta içersinde iPad'in Amerika dışındaki yolculuğuna 28 Mayıs'tan itibaren başlayacağını duyuran Apple, ilgili ülkelerde iPad'in ön satışına başladı. Avustralya, İngiltere, Fransa, Almanya, İsviçre, Kanada, İtalya, İspanya ve Japonya'ı kapsayan ön satışlar iPad'in gerek 3G+Wi-Fi gerekse de Wi-Fi'lı modelini kapsıyor.
Ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı kesinleşmeyen iPad, Temmuz ayı içersinde de dokuz yeni ülkede (Avusturya, Belçika, Hong Kong, İrlanda, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Yeni Zellanda ve Singapur) daha satışa sunulacak.
iPad'in Almanya, İngiltere ve Fransa'daki satış fiyatları sırasıyla şu şekilde;
Almanya
16GB iPad WiFi : 499 Avro
32GB iPad WiFi : 599 Avro
64GB iPad WiFi : 714 Avro
16GB iPad WiFi + 3G : 599 Avro
32GB iPad WiFi + 3G : 699 Avro
64GB iPad WiFi + 3G : 814 Avro
Fransa;
16GB iPad WiFi : 499 Avro
32GB iPad WiFi : 599 Avro
64GB iPad WiFi : 699 Avro
16GB iPad WiFi + 3G : 599 Avro
32GB iPad WiFi + 3G : 699 Avro
64GB iPad WiFi + 3G : 799 Avro
İngiltere;
16GB iPad WiFi : 429£
32GB iPad WiFi : 499£
64GB iPad WiFi : 599£
16GB iPad WiFi + 3G : 529£
32GB iPad WiFi + 3G : 599£
64GB iPad WiFi + 3G : 699£
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16GB iPad WiFi : 429£
32GB iPad WiFi : 499£
64GB iPad WiFi : 599£
16GB iPad WiFi + 3G : 529£
32GB iPad WiFi + 3G : 599£
64GB iPad WiFi + 3G : 699£
bu fiyatlara bakılırsa amerikadaki arkadaşları aramanın zamanı gelmiş demektir
Sadece İngiltere için geçerli fiyatlar bunlar... Almanya ve Fransa'daki fiyatlar;
Almanya;
16GB iPad WiFi : 499 Avro
32GB iPad WiFi : 599 Avro
64GB iPad WiFi : 714 Avro
16GB iPad WiFi + 3G : 599 Avro
32GB iPad WiFi + 3G : 699 Avro
64GB iPad WiFi + 3G : 814 Avro
Fransa;
16GB iPad WiFi : 499 Avro
32GB iPad WiFi : 599 Avro
64GB iPad WiFi : 699 Avro
16GB iPad WiFi + 3G : 599 Avro
32GB iPad WiFi + 3G : 699 Avro
64GB iPad WiFi + 3G : 799 Avro
OS 4.0 ile iPad'e de mutli-tasking desteği gelecek.