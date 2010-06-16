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Apple doğruladı: Bir günde 600,000 iPhone 4 ön satışı gerçekleştirildi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,6b
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35
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Gün içersinde sizlere iPhone 4'ün ön satışlarında kullanıcıların telefona yoğun ilgi gösterdiklerini duyurmuştuk. Bu resmi olmayan bilgi sonunda Apple tarafından medya açıklamasıyla kesinlik kazanmış oldu.

Apple'ın Basın Odası'nda yer alan açıklamaya göre sadece bir gün içersinde hem Apple hem de operatörler toplamda 600,000 tane iPhone 4 ön satışı gerçekleştirdi. Açıklamada bu sayının Apple tarihindeki en hızlı satış sayısı olduğu ve beklentilerinin çok daha üzerinde olduğu ifade edilirken, Apple ayrıca yoğunluktan dolayı iPhone 4 siparişi veremeyen kullanıcılardan da özür diledi.

Apple'ın 24 Haziran'da satışa sunacağı iPhone 4'den ilk 3 gün içersinde 1-1,5 milyon adet satacağı öngörülüyor.

Güncelleme-1: Apple'ın Almanya'daki partneri T-Mobile ve Amerika'daki partneri AT&T, iPhone 4'e kullanıcıların gösterdiği ilginin, iPhone 3Gs'e gösterilen ilgiden 10 kat daha fazla olduğunu açıkladı.

Güncelleme-2:

İlk gününde beklentilerin çok üzerinde sipariş alan iPhone 4 ile birlikte ön-sipariş sistemlerinde meydana gelen bazı aksaklıklar sonrasında Apple bir "özür" açıklaması yayınladı,

" Dün, Apple ve ortakları 600,000'den fazla iPhone 4 ön-siparişi aldı. Bu rakam, Apple'ın bir günde aldığı en yüksek ön-sipariş olup, beklentimizin çok üzerinde gerçekleşmiş ve sonuç olarak sipariş ve onay sisteminde bazı sorunlara neden olmuştur. Bu nedenden ötürü çok sayıda müşterimiz vazgeçmiş ve geri dönmüştür. Zorlukla karşılaşan herkesten özür diliyor, iPhone 4 stoklara girdiğinde yeniden denemelerini veya Apple ya da taşıyıcı firmaların mağazalarını ziyaret etmelerini ümit ediyoruz."


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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar siz iyimisiniz herkez 24 Haziran diye tutturmuş 24 haziran gelince ne olacak türkiyeye gelecegini sanıyorsanız yanılıyorsunuz
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10.Lincoln 9 yıl
Bu ay sonu doğubank'ın vitrinlerinde görürüz heralde
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Gokhansancar 9 yıl
Bende o 600bin kisinin icindeyim, 24 hazirani iple cekiyorum
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darkyamaha 9 yıl
tubitakda a4 çipi üretir seneye cıkartırız biz bu telefonu:)))))
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Noxco 9 yıl
İnsanlar çıldırmış olmalı.
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darkyamaha 9 yıl
şişecamın retina camı üretmesi fikri gercketen çok komikkk:))))))
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sendemail 9 yıl
yahu bu ne iştir gezegen yemıyor ıcmıyor iphone a abanıyor,ınsanlık iyicene salmış durumda...daha piyasaya surulmemiş bir ürün için hem de global fiyat ortalaması 1000$ dan 600bin ön sipariş!! 1 senelik satış projeksiyonu 24 mılyon! Bızım memleket acilen telefon işine girmeli, gerçi en temel çipi üretecek ne tesisatımız ne de tecrubemızın oldugunu dusunmuyorum degıl..yanı dostlar memleketımızde olsaydı apple iyi olmaz mıydı?
yahu bari bilmemne retina camını biz uretseydık,şişecam uretebılır kanaatımce...
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Batuist 9 yıl

sendemail

yahu bu ne iştir gezegen yemıyor ıcmıyor iphone a abanıyor,ınsanlık iyicene salmış durumda...daha piyasaya surulmemiş bir ürün için hem de global fiyat ortalaması 1000$ dan 600bin ön sipariş!! 1 senelik satış projeksiyonu 24 mılyon! Bızım memleket acilen telefon işine girmeli, gerçi en temel çipi üretecek ne tesisatımız ne de tecrubemızın oldugunu dusunmuyorum degıl..yanı dostlar memleketımızde olsaydı apple iyi olmaz mıydı?
yahu bari bilmemne retina camını biz uretseydık,şişecam uretebılır kanaatımce...

bırak retina camı, Türkiye tarihi boyunca bir televizyon tüpü üretmiş mi????
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Batuist 9 yıl
Apple yine yaptı yapacağını... adamlar iyi çalışıyorlar...
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DSGNRY 9 yıl
This changes everything. AGAIN....
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anorexia 9 yıl
gelse bizde ön siparişimizi yapsak hemen
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ejlover 9 yıl
Arkadaşlar ön sipariş yapmaya gerek var mı? 24ünde çıktıktan sonra apple'a gidip almaya kalksak; mesela ayın 30unda falan? Alamaz mıyız?
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