Apple doğruladı: Bir günde 600,000 iPhone 4 ön satışı gerçekleştirildi

Gün içersinde sizlere iPhone 4'ün ön satışlarında kullanıcıların telefona yoğun ilgi gösterdiklerini duyurmuştuk. Bu resmi olmayan bilgi sonunda Apple tarafından medya açıklamasıyla kesinlik kazanmış oldu.

Apple'ın Basın Odası'nda yer alan açıklamaya göre sadece bir gün içersinde hem Apple hem de operatörler toplamda 600,000 tane iPhone 4 ön satışı gerçekleştirdi. Açıklamada bu sayının Apple tarihindeki en hızlı satış sayısı olduğu ve beklentilerinin çok daha üzerinde olduğu ifade edilirken, Apple ayrıca yoğunluktan dolayı iPhone 4 siparişi veremeyen kullanıcılardan da özür diledi.

Apple'ın 24 Haziran'da satışa sunacağı iPhone 4'den ilk 3 gün içersinde 1-1,5 milyon adet satacağı öngörülüyor.

Güncelleme-1: Apple'ın Almanya'daki partneri T-Mobile ve Amerika'daki partneri AT&T, iPhone 4'e kullanıcıların gösterdiği ilginin, iPhone 3Gs'e gösterilen ilgiden 10 kat daha fazla olduğunu açıkladı.

Güncelleme-2:

İlk gününde beklentilerin çok üzerinde sipariş alan iPhone 4 ile birlikte ön-sipariş sistemlerinde meydana gelen bazı aksaklıklar sonrasında Apple bir "özür" açıklaması yayınladı,

" Dün, Apple ve ortakları 600,000'den fazla iPhone 4 ön-siparişi aldı. Bu rakam, Apple'ın bir günde aldığı en yüksek ön-sipariş olup, beklentimizin çok üzerinde gerçekleşmiş ve sonuç olarak sipariş ve onay sisteminde bazı sorunlara neden olmuştur. Bu nedenden ötürü çok sayıda müşterimiz vazgeçmiş ve geri dönmüştür. Zorlukla karşılaşan herkesten özür diliyor, iPhone 4 stoklara girdiğinde yeniden denemelerini veya Apple ya da taşıyıcı firmaların mağazalarını ziyaret etmelerini ümit ediyoruz."