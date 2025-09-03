Katlanabilir iPhone 2026’da, katlanabilir iPad ise 2028’de geliyor

10 milyon katlanabilir iPhone satılacak
Katlanabilir ürün planları konusunda Apple cephesinden bugüne dek farklı söylentiler ortaya çıkmıştı. İlk etapta iPhone’dan önce katlanabilir iPad ya da MacBook’un tanıtılacağı iddia edilse de son bilgiler, bu cihazların aslında aynı projeye işaret ettiğini gösteriyor. Apple’ın geliştirdiği katlanabilir iPad’in 18 ila 20 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacağı ve katlandığında daha kompakt bir yapıya kavuşacağı belirtiliyor.
Şirket, dayanıklılığı artırmak için her iki modelde de ultra ince kapak camı kullanacak. Bu camı Corning tedarik ederken kesim, köşe işlemleri, denetim ve paketleme gibi üretim aşamalarında General Interface Solutions (GIS) görev alacak.
Kuo'nun tahminine göre Apple, 2026'da piyasaya sürülecek katlanabilir iPhone'dan 8 ila 10 milyon adet satacak. Satışların bir yıl sonra 25 milyon adede kadar çıkabileceği öngörülüyor. Ancak 2028'de beklenen katlanabilir iPad için tablo biraz farklı. Cihazın katlanabilir iPhone'a kıyasla çok daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olacağı ve bu nedenle satış rakamlarının sınırlı kalacağı belirtiliyor.
