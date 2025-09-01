iPhone 17 serisi Avrupa’ya SIM kart yuvası olmadan gelebilir

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Apple’ın bu ay tanıtacağı iPhone 17 serisi, daha fazla ülkede yalnızca eSIM desteği ile satışa sunulabilir. Şirket, yıllardır kademeli olarak fiziksel SIM kart yuvalarını kaldırmaya hazırlanıyor ve ortaya çıkan yeni ipuçları, bu dönüşümün Avrupa’dan başlayarak küresel ölçekte hızlanacağını gösteriyor.

AB'de fiziksel SIM tarihe karışabilir

2022’de tanıtılan iPhone 14 serisinden itibaren ABD’de tüm modellerde SIM kart yuvası kaldırılmış ve tamamen eSIM teknolojisine geçilmişti. Ancak Avrupa ve diğer pazarlarda bugüne kadar fiziksel SIM desteği devam etti. Görünüşe göre iPhone 17 ile bu durum değişmeye başlayacak.

MacRumors’a konuşan kaynaklara göre Apple, perakende ve bayi çalışanlarının 5 Eylül’e kadar eSIM odaklı bir eğitim programını tamamlamasını istiyor. Eğitimler, Apple’ın tüm dünyada perakende çalışanlarına yönelik içerikler sunduğu SEED uygulaması üzerinden yapılıyor. Bu da planın yalnızca Avrupa Birliği (AB) ile sınırlı kalmayabileceğini işaret ediyor.

Apple’a yakın analistlerden Ming-Chi Kuo, özellikle ultra ince tasarımıyla öne çıkan iPhone 17 Air modelinde fiziksel SIM kart yuvasının tamamen kaldırılacağını söylüyor. Kuo’ya göre, iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin de küresel ölçekte eSIM’e geçiş yapma ihtimali oldukça yüksek. Ancak Çin gibi bazı ülkeler bu değişimin dışında tutulabilir.

iPhone 17, yeni aksesuarlarıyla geliyor

Apple, eSIM teknolojisini yalnızca bir tasarım tercihi olarak değil, aynı zamanda bir güvenlik ve kullanım kolaylığı avantajı olarak konumlandırıyor. Tek cihazda sekize kadar eSIM profili yönetilebiliyor ve fiziksel kart taşıma, değiştirme ve saklama ihtiyacı ortadan kalkıyor. Ayrıca şirket, eSIM’ı daha güvenli buluyor.

Apple, 9 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 20:00'da iPhone 17 serisini tanıtacak.

