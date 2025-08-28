iPhone 17 serisinin muhtemel fiyatları ortaya çıktı

Apple, merakla beklenen iPhone 17 serisini 9 Eylül'de tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni akıllı telefon serisi dört farklı modelden oluşacak ve gelen bilgilere göre bu modellerden üçü geçen yıla kıyasla biraz daha pahalı olacak.
Beklenen iPhone 17 başlangıç fiyatları:
- iPhone 17 – 799 dolar (değişiklik yok)
- iPhone 17 Air – 949 dolar (50 dolar artış)
- iPhone 17 Pro – 1.049 dolar (50 dolar artış)
- iPhone 17 Pro Max – 1.249 dolar (50 dolar artış)
Air yepyeni bir model olacak
Bununla birlikte seriye bu yıl dahil olacak iPhone 17 Air, tamamen yeni bir model olarak öne çıkıyor. Dolayısı ile bir önceki neslin Plus modeliyle karşılaştırmak doğru olmayabilir. iPhone 17 Air, Apple'ın ürün yelpazesine taze bir soluk getirmeyi hedefliyor.
Öte yandan, iPhone 17 Pro'da en düşük depolama kapasitesinin 256 GB olacağına yönelik bilgiler var. Bu da fiyat artışını geçen yılın Pro modeline kıyasla daha kabul edilebilir hale getirebilir. Türkiyede ise kur farkı, vergiler ve ek maliyetler nedeniyle fiyatlar küresel ortalamadan yüksek olacak.