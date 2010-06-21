Apple, iOS 4.0'ı yayınladı

Ve beklendiği gibi Apple, saat 20:00 itibariyle mobil işletim sistemi iOS 4.0'ı iTunes üzerinden kullanıcılara sundu. Apple'ın iTunes üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde;

Bu güncelleme aşağıdakiler de dahil olmak üzere 100'ün üzerinde yeni özellik içerir:

Üçüncü parti uygulamalar için çoklu görev desteği*

Uygulamalar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmak için çoklu görev kullanıcı arayüzü



Ses uygulamalarını arkaplanda çalma desteği



VoIP uygulamaları arkaplanda veya aygıt uyku durumundayken aramaları alabilir ve sürdürebilir



Uygulamalar konumu izleyebilir ve arkaplanda çalışırken işlem yapabilir



Uyarılar ve mesajlar, anında ilet bildirimleri ve yerel bildirimler kullanılarak uygulamalara anında iletilebilir



Uygulamalar görevleri arkaplanda tamamlayabilir

Uygulamaları daha iyi düzenlemek ve onlara erişmek için klasörler

Ana ekran duvar kağıdı*

Mail iyileştirmeleri

Tüm hesaplardaki e-postaları tek bir yerde görüntülemek için birleştirilmiş gelen kutusu



Farklı e-posta hesapları arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmak için hızlı gelen kutusu değişimi



Aynı yazışmadaki birden fazla e-postayı görüntülemek için konularına göre gruplandırılmış iletiler



İlişikler, uyumlu üçüncü parti uygulamalarla açılabilir



Arama sonuçları artık dosyalanabilir veya silinebilir



Fotoğraf ilişiklerinin boyutunu seçme seçeneği



Giden Kutusu'ndaki iletiler düzenlenebilir veya silinebilir

iBooks ve iBookstore desteği (App Store'da bulunur)

Fotoğraf ve Kamera iyileştirmeleri Fotoğraf çekerken 5x sayısal büyütme** Video kaydı sırasında odaklamak için dokunma** Yüzleri iPhoto'dan eşzamanlayarak aktarabilme Coğrafi etiketli fotoğraflar, Fotoğraflar'daki bir haritada görünür

Aygıtta liste yaratabilme ve düzenleyebilme

Takvim davetleri, desteklenen CalDAV sunucularla kablosuz olarak gönderilebilir ve kabul edilebilir

MobileMe takvimi paylaşma desteği

Web'de arama sırasında öneriler ve son yapılan aramalar görünür

Aranabilir SMS/MMS mesajları**

Spotlight araması Web üzerinde ve Wikipedia'da sürdürülebilir

Geliştirilmiş konum gizliliği Durum çubuğunda yeni Konum Servisleri simgesi Son 24 saatte konumunuzu isteyen uygulamaların belirtimi Konum Servisleri, uygulamalar için ayrı ayrı açılabilir veya kapatılabilir

Otomatik yazım denetimi

Bluetooth klavye desteği*

Uyumlu arabalardaki iPod arayüzü yoluyla müzikler, podcast'ler ve sesli kitaplar arasında dolaşmak için iPod çıkışı

Uygulamaları iTunes yoluyla hediye etme desteği

Notları, IMAP tabanlı posta hesaplarıyla kablosuz olarak eşzamanlama

Anında ilet bildirimlerini almak için sürekli WiFi bağlantısı*

Yalnızca hücresel veriyi açmak/kapatmak için yeni ayar**

Yeni SMS/MMS oluştururken karakter sayısını görüntüleme seçeneği**

Visual Voicemail mesajları sunucudan silinmiş olsa bile yerel olarak tutulabilir**

Düşey yöne kilitleme denetimi*

iPod ve üçüncü parti ses uygulamaları için ses çalma denetimleri*

Yeni diller, sözlükler ve klavyeler

Erişilebilirlik geliştirmeleri*

Bluetooth iyileştirmeleri

Aygıt parolasını şifreleme anahtarı olarak kullanarak daha iyi veri koruma* (Tam geri yükleme gerektirir.)

Üçüncü parti Mobil Aygıt Yönetimi çözümleri desteği

Kurumsal uygulamaların kablosuz olarak dağıtılmasını etkinleştirir

Exchange Server 2010 uyumluluğu

Birden fazla Exchange ActiveSync hesabı desteği

Juniper Junos Pulse ve Cisco AnyConnect SSL VPN uygulamaları desteği (App Store'da bulunur)

Geliştiriciler için 1500'den fazla yeni API

Hata düzeltmeleri

Bu yazılım güncellemeyle uyumlu ürünler:

iPhone 3G

iPhone 3GS

iPhone 4

iPod touch 2. nesil

iPod touch 3. nesil (2009 sonlarında çıkan 32 GB veya 64 GB modelleri)

* iPhone 3GS, iPhone 4 veya iPod touch 3. nesil gerektirir.

** iPhone 3G, iPhone 3GS veya iPhone 4 gerektirir. SMS/MMS mesajlaşmayı ve Visual Voicemail'i kablosuz iletişim operatörünüzün desteklemesi gerekir.