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Apple, iOS 4.0'ı yayınladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
31,7b
1
105
Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Ve beklendiği gibi Apple, saat 20:00 itibariyle mobil işletim sistemi iOS 4.0'ı iTunes üzerinden kullanıcılara sundu. Apple'ın iTunes üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde;

Bu güncelleme aşağıdakiler de dahil olmak üzere 100'ün üzerinde yeni özellik içerir:

  • Üçüncü parti uygulamalar için çoklu görev desteği*
    • Uygulamalar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmak için çoklu görev kullanıcı arayüzü
    • Ses uygulamalarını arkaplanda çalma desteği
    • VoIP uygulamaları arkaplanda veya aygıt uyku durumundayken aramaları alabilir ve sürdürebilir
    • Uygulamalar konumu izleyebilir ve arkaplanda çalışırken işlem yapabilir
    • Uyarılar ve mesajlar, anında ilet bildirimleri ve yerel bildirimler kullanılarak uygulamalara anında iletilebilir
    • Uygulamalar görevleri arkaplanda tamamlayabilir
  • Uygulamaları daha iyi düzenlemek ve onlara erişmek için klasörler
  • Ana ekran duvar kağıdı*
  • Mail iyileştirmeleri
    • Tüm hesaplardaki e-postaları tek bir yerde görüntülemek için birleştirilmiş gelen kutusu
    • Farklı e-posta hesapları arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmak için hızlı gelen kutusu değişimi
    • Aynı yazışmadaki birden fazla e-postayı görüntülemek için konularına göre gruplandırılmış iletiler
    • İlişikler, uyumlu üçüncü parti uygulamalarla açılabilir
    • Arama sonuçları artık dosyalanabilir veya silinebilir
    • Fotoğraf ilişiklerinin boyutunu seçme seçeneği
    • Giden Kutusu'ndaki iletiler düzenlenebilir veya silinebilir
  • iBooks ve iBookstore desteği (App Store'da bulunur)
  • Fotoğraf ve Kamera iyileştirmeleri
    • Fotoğraf çekerken 5x sayısal büyütme**
    • Video kaydı sırasında odaklamak için dokunma**
    • Yüzleri iPhoto'dan eşzamanlayarak aktarabilme
    • Coğrafi etiketli fotoğraflar, Fotoğraflar'daki bir haritada görünür
  • Aygıtta liste yaratabilme ve düzenleyebilme
  • Takvim davetleri, desteklenen CalDAV sunucularla kablosuz olarak gönderilebilir ve kabul edilebilir
  • MobileMe takvimi paylaşma desteği
  • Web'de arama sırasında öneriler ve son yapılan aramalar görünür
  • Aranabilir SMS/MMS mesajları**
  • Spotlight araması Web üzerinde ve Wikipedia'da sürdürülebilir
  • Geliştirilmiş konum gizliliği
    • Durum çubuğunda yeni Konum Servisleri simgesi
    • Son 24 saatte konumunuzu isteyen uygulamaların belirtimi
    • Konum Servisleri, uygulamalar için ayrı ayrı açılabilir veya kapatılabilir
  • Otomatik yazım denetimi
  • Bluetooth klavye desteği*
  • Uyumlu arabalardaki iPod arayüzü yoluyla müzikler, podcast'ler ve sesli kitaplar arasında dolaşmak için iPod çıkışı
  • Uygulamaları iTunes yoluyla hediye etme desteği
  • Notları, IMAP tabanlı posta hesaplarıyla kablosuz olarak eşzamanlama
  • Anında ilet bildirimlerini almak için sürekli WiFi bağlantısı*
  • Yalnızca hücresel veriyi açmak/kapatmak için yeni ayar**
  • Yeni SMS/MMS oluştururken karakter sayısını görüntüleme seçeneği**
  • Visual Voicemail mesajları sunucudan silinmiş olsa bile yerel olarak tutulabilir**
  • Düşey yöne kilitleme denetimi*
  • iPod ve üçüncü parti ses uygulamaları için ses çalma denetimleri*
  • Yeni diller, sözlükler ve klavyeler
  • Erişilebilirlik geliştirmeleri*
  • Bluetooth iyileştirmeleri
  • Aygıt parolasını şifreleme anahtarı olarak kullanarak daha iyi veri koruma* (Tam geri yükleme gerektirir.)
  • Üçüncü parti Mobil Aygıt Yönetimi çözümleri desteği
  • Kurumsal uygulamaların kablosuz olarak dağıtılmasını etkinleştirir
  • Exchange Server 2010 uyumluluğu
  • Birden fazla Exchange ActiveSync hesabı desteği
  • Juniper Junos Pulse ve Cisco AnyConnect SSL VPN uygulamaları desteği (App Store'da bulunur)
  • Geliştiriciler için 1500'den fazla yeni API
  • Hata düzeltmeleri

Bu yazılım güncellemeyle uyumlu ürünler:

  • iPhone 3G
  • iPhone 3GS
  • iPhone 4
  • iPod touch 2. nesil
  • iPod touch 3. nesil (2009 sonlarında çıkan 32 GB veya 64 GB modelleri)

* iPhone 3GS, iPhone 4 veya iPod touch 3. nesil gerektirir.

** iPhone 3G, iPhone 3GS veya iPhone 4 gerektirir. SMS/MMS mesajlaşmayı ve Visual Voicemail'i kablosuz iletişim operatörünüzün desteklemesi gerekir.


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createemir 7 yıl
Bu haber anasayfaya nasıl geldi ?
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Simültane 9 yıl
Yayinlamaz olaydi.
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_wow_ 9 yıl
I tunes da file sharing diye bir ekran daha geldi.Apps sekmesinde en altta.Telefonda stanza programı vardı,artık PC den direkt telefona dosya gönderebiliyorum.Acaba bu daha önce de vardı da ben yeni mi farkettim ???
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bynekm 9 yıl
Guncellemeyi yapabilirsin ama Malesef Sadece 3g 32 ve 64gb larda multitasking destegi var.
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taciturnn 9 yıl
Ya arkadaslar bende bazı uygulamalarda kamera vs. Yavaş takılarak açılıyor , cvp çağrı geldigi zaman ekran kararması oluyo onu nasıl hallederiz...
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taciturnn 9 yıl
taciturnn
Ya arkadaslar bende bazı uygulamalarda kamera vs. Yavaş takılarak açılıyor , cvp çağrı geldigi zaman ekran kararması oluyo onu nasıl hallederiz...


Yardm eden birisi yok mu arkadaslar ?????
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kaansen32 9 yıl
bu multitaskingin de ayarı var mı acaba ben anlayamadım da ne biçim multitaskingse artık fstream radyo programından radyo dinliyordum msn e de bakıyım dedim home tuşuna bi bastım radyo kapandı hani bunu adı multitasking di neden altta çalışmıyor çalışsa bile bişeye yaramıyor pili yiyor zaten yiyeceği kadar şunu tam multitasking yapsalardı ne olurdu sanki ayarı varsada anlabilir misiniz?
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T®an©e Addi©T 9 yıl
zyka

bu multitaskingin de ayarı var mı acaba ben anlayamadım da ne biçim multitaskingse artık fstream radyo programından radyo dinliyordum msn e de bakıyım dedim home tuşuna bi bastım radyo kapandı hani bunu adı multitasking di neden altta çalışmıyor çalışsa bile bişeye yaramıyor pili yiyor zaten yiyeceği kadar şunu tam multitasking yapsalardı ne olurdu sanki ayarı varsada anlabilir misiniz?

şuan app'lardan çok azı mt ye destek verdigi için senin radyo programının kapanması normal.yavaş yavaş programlar için güncellemeler gelir ve bu sorun ortadan kalkar.

bu arada bende 3g kullanıyorum.dün yükledim.ilk şarjdan bu yana 20 saat 52 dk bekleme,2 saat 1 dk kullanım süresi var.kullanımın yarım saati wifi ile kesintisiz kullanıldı.şuan sarjım % 61 de.(3g,konum servisleri açık)bana sarj konusunda çok daha iyi geldi.önceden bu kadar kullanmayla şuanki şarjım %20 lere düşerdi.
gerçi bilmiyorum ne degişti bu kadar.ama ben böyle gözlemledim.
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fighter1450 9 yıl
hakkaten bende de benzer bir sorun çıkıyor. bendeki sorun -3254 hala anlamış değilim yaklaşık 1.5 aydır araştırıyorum, itunes i herşeyiyle silip tekrar yüklüyorum sanki hiç birşey olmamış gibi sırıtıyor. Çıldıracam yakında :D
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eros68 9 yıl
Arkadaşlar ios4 yüklersem telefonumdaki uygulamalar ve onların data arşivleri silinir mi? Yeniden girmem çok zor olur da...
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fighter1450 9 yıl
hakkaten bende de benzer bir sorun çıkıyor. bendeki sorun -3254 hala anlamış değilim yaklaşık 1.5 aydır araştırıyorum, itunes i herşeyiyle silip tekrar yüklüyorum sanki hiç birşey olmamış gibi sırıtıyor. Çıldıracam yakında :D
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cepheuss 9 yıl
arkadaşlar tlfnum 3g 8gb.dün geceden beri ios4 ü yüklemeye çalışıyorum.3259 hatası veriyo ıtunes.dosyayı indiriyo pc ye,tlfna kuracakken internet bağlantısı yok gibi bir uyarı veriyo.bunun çözümü nedir,bilen biri yardım etsin lütfen
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DH Misafiri 9 yıl
ios 4 aslında 2008 de çıkmalıydı. Apple 'ın müşteri parası söğüşleme taktiğini Steve Jobs'da tanıtımda kabul etti. Nihayet iphone normal yüzyılın gerektirdiği seviyeye biraz daha yaklaştı. Ancak hala daha ücretinin karşılığını tam veremiyor. iphone 4'ün 5.0 yazılımı ile 2010 da olması gereken seviyeye kaç yılında geleceğini ilerki zamanda göreceğiz. Buna da razıyız artık, ancak hala daha birkaç çok basit ve küçük eksiğinin olması da ayrı bir hayal kırıklığı.
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DH Misafiri 9 yıl
ios 4 aslında 2008 de çıkmalıydı. Apple 'ın müşteri parası söğüşleme taktiğini Steve Jobs'da tanıtımda kabul etti. Nihayet iphone normal yüzyılın gerektirdiği seviyeye biraz daha yaklaştı. Ancak hala daha ücretinin karşılığını tam veremiyor. iphone 4'ün 5.0 yazılımı ile 2010 da olması gereken seviyeye kaç yılında geleceğini ilerki zamanda göreceğiz. Buna da razıyız artık, ancak hala daha birkaç çok basit ve küçük eksiğinin olması da ayrı bir hayal kırıklığı.
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