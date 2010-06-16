Apple, iPhone 4'ün ön satışına başladı

Amerika'da AT&T'nin iki yıllık kontratıyla satılan iPhone 4, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk alternatifine sahip ancak görünen o ki tercihini beyaz iPhone 4'den yana kullanan kullanıcılar bir süre daha beklemek zorunda kalacaklar.
Apple, 24 Haziran'da beş ülkede satışa sunacağı iPhone 4'ün ön satışına başladı. Ön satış ile iPhone 4'ü satın alan kullanıcılar, yeni iPhone'larına 24 Haziran'da kavuşacaklar. Apple ayrıca isteyen kullanıcılara iPhone 4'ü rezerve edip, 24 Haziran'da mağazadan alma imkanı da sunuyor.
Ülkemizde Ağustos ayı itibariyle satışa sunulması beklenen iPhone 4, Eylül ayı sonunda 88 ülkede satışa sunulmuş olacak.
Ekleme: iPhone 4, Fransa ve İngiltere'de kontratlı satışın yanında kontratsız da satılacak. Buna göre iPhone 4'ün kontratsız fiyatları şu şekilde;
- İngiltere; £499 (16GB) ve £599 (32GB)
- Fransa; ?629 (16GB) ve ?739 (32GB)
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bakın donanımhaber için bu kadar bilgi topluyoruz...750$ a iphone 4 32gb buluyoruz...bi de getirecek birini bulsak o ayrı tabi..
kanadadoları = amerikan doları
France:
16GB iPhone 4: 629 € = $795 CDN
32GB iPhone 4: 739 € = $934 CDN
UK:
16GB iPhone 4: £499 = $758 CDN
32GB iPhone 4: £599 = $910 CDN
Unlocked iPhone 4 pricing in Canada:
16GB iPhone 4: $649 CDN
32GB iPhone 4: $749 CDN
iphoneincanada.ca/...
Şimdi rahatladım. Gönül rahatlığı ile sipariş geçebilirim.
Teşekkürler.
İngiltere'de sim kilitsiz satılmadığından emin misin? GSMarena'ya göre İngiltere'de sim kilitsiz satış mevcutmuş.
İngiltere'de arkadaşım var eğer sim kilitsiz satış varsa sipariş geçeceğim. Rica etsem verdiğin bilgiyi doğrulayabilir misin?
Link: gsmarena.com/...
İlk başta haberde sim kilitli demiştim çünkü Apple'ın sitesindeki Operatör listesini göz önüne almıştım.
support.apple.com/...
Ancak sonradan listede Apple'ın sattığı iPhone'ların yer almadığını farkettim. İlgili ülkelerin Apple Store'larına göz attıktan sonra sim kilitsiz satıldıklarını öğrendim. Eğer Apple Store'lardan aldığınız taktirde telefon kontratsız ve sim kilitsiz alabiliyorsunuz.
Bu hata için sizlerden özür dilerim.
Pricing for a SIM-free and unlocked iPhone 4 is set at £499 (16GB) or £599 (32GB) in the UK or €629 (16GB) and €739 (32GB) in France
bu arada kanada da sim blok suz satılacakmıs bu cihazlar..
enteresan bi not daha teslimat tarihi 2 temmuz... engadget.com/...
Sizin anlamamaniz icin oyle yapti Steve Jobs.
adamlar menuyu degistirelim. aman hep ayni menuyu kullanmayalim demiyorlar.tasarimda da bir cizgi yakalandi ordan devam ediyorlar. ekran cozunurlugu su an dunyada en iyi. hd kalitesinde video. surekli elestirilen goruntulu konusma gelmis. tek eksik dahili fm radyo ile flash kaldi bence.
Değerlendirmek lazım :D