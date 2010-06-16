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Apple, iPhone 4'ün ön satışına başladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
18,2b
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21
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Amerika'da AT&T'nin iki yıllık kontratıyla satılan iPhone 4, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk alternatifine sahip ancak görünen o ki tercihini beyaz iPhone 4'den yana kullanan kullanıcılar bir süre daha beklemek zorunda kalacaklar.

Apple, 24 Haziran'da beş ülkede satışa sunacağı iPhone 4'ün ön satışına başladı. Ön satış ile iPhone 4'ü satın alan kullanıcılar, yeni iPhone'larına 24 Haziran'da kavuşacaklar. Apple ayrıca isteyen kullanıcılara iPhone 4'ü rezerve edip, 24 Haziran'da mağazadan alma imkanı da sunuyor.

Ülkemizde Ağustos ayı itibariyle satışa sunulması beklenen iPhone 4, Eylül ayı sonunda 88 ülkede satışa sunulmuş olacak.

Ekleme: iPhone 4, Fransa ve İngiltere'de kontratlı satışın yanında kontratsız da satılacak. Buna göre iPhone 4'ün kontratsız fiyatları şu şekilde;

  • İngiltere; £499 (16GB) ve £599 (32GB)
  • Fransa; ?629 (16GB) ve ?739 (32GB)

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El_domingo 9 yıl
Editor kardişler...su iphone işine el atsanız...Ozellikle turkiyeye nezaman gelecek kac lıradan gelecek cevap bulsanız..vardır turkcell de yasa vadofone tanıdklarınız...




bakın donanımhaber için bu kadar bilgi topluyoruz...750$ a iphone 4 32gb buluyoruz...bi de getirecek birini bulsak o ayrı tabi..




kanadadoları = amerikan doları

France:
16GB iPhone 4: 629 € = $795 CDN
32GB iPhone 4: 739 € = $934 CDN
UK:
16GB iPhone 4: £499 = $758 CDN
32GB iPhone 4: £599 = $910 CDN
Unlocked iPhone 4 pricing in Canada:
16GB iPhone 4: $649 CDN
32GB iPhone 4: $749 CDN

iphoneincanada.ca/...
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troy 9 yıl
ya ben americadan kontraksiz ve sim kilitsiz almak isitoyurm 24 haziranda gidicem böyle bi şeçenek var mı ?
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Erasmus78 9 yıl
Tamam sorun değil Shady.
Şimdi rahatladım. Gönül rahatlığı ile sipariş geçebilirim.
Teşekkürler.
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Erasmus78 9 yıl
@Shady
İngiltere'de sim kilitsiz satılmadığından emin misin? GSMarena'ya göre İngiltere'de sim kilitsiz satış mevcutmuş.
İngiltere'de arkadaşım var eğer sim kilitsiz satış varsa sipariş geçeceğim. Rica etsem verdiğin bilgiyi doğrulayabilir misin?
Link: gsmarena.com/...
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Shady 9 yıl
Erasmus78

@Shady

İngiltere'de sim kilitsiz satılmadığından emin misin? GSMarena'ya göre İngiltere'de sim kilitsiz satış mevcutmuş.

İngiltere'de arkadaşım var eğer sim kilitsiz satış varsa sipariş geçeceğim. Rica etsem verdiğin bilgiyi doğrulayabilir misin?

Link: gsmarena.com/...


İlk başta haberde sim kilitli demiştim çünkü Apple'ın sitesindeki Operatör listesini göz önüne almıştım.

support.apple.com/...

Ancak sonradan listede Apple'ın sattığı iPhone'ların yer almadığını farkettim. İlgili ülkelerin Apple Store'larına göz attıktan sonra sim kilitsiz satıldıklarını öğrendim. Eğer Apple Store'lardan aldığınız taktirde telefon kontratsız ve sim kilitsiz alabiliyorsunuz.

Bu hata için sizlerden özür dilerim.
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El_domingo 9 yıl
ilginctir avrupa satıs fiyatlarını yazmamıslar..
Pricing for a SIM-free and unlocked iPhone 4 is set at £499 (16GB) or £599 (32GB) in the UK or €629 (16GB) and €739 (32GB) in France
bu arada kanada da sim blok suz satılacakmıs bu cihazlar..
enteresan bi not daha teslimat tarihi 2 temmuz... engadget.com/...
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DH Misafiri 9 yıl
BENİM ANLAMADIĞIM MENÜ OLARAK HİÇ Bİ FARK YOK TASARIMDADA İNCE OLAN EĞİK YAPIYI KARE ŞEKLİNDE İNCE YAPMIŞLAR VE ÖNE Bİ KAMERA ARKAYA 5MP BAŞKADA BİŞİ YOK[simage][/simage]
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Knightfall 9 yıl

DH Misafiri

BENİM ANLAMADIĞIM MENÜ OLARAK HİÇ Bİ FARK YOK TASARIMDADA İNCE OLAN EĞİK YAPIYI KARE ŞEKLİNDE İNCE YAPMIŞLAR VE ÖNE Bİ KAMERA ARKAYA 5MP BAŞKADA BİŞİ YOK[simage][/simage]


Sizin anlamamaniz icin oyle yapti Steve Jobs.
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ilkker 9 yıl

DH Misafiri
BENİM ANLAMADIĞIM MENÜ OLARAK HİÇ Bİ FARK YOK TASARIMDADA İNCE OLAN EĞİK YAPIYI KARE ŞEKLİNDE İNCE YAPMIŞLAR VE ÖNE Bİ KAMERA ARKAYA 5MP BAŞKADA BİŞİ YOK[simage][/simage]

adamlar menuyu degistirelim. aman hep ayni menuyu kullanmayalim demiyorlar.tasarimda da bir cizgi yakalandi ordan devam ediyorlar. ekran cozunurlugu su an dunyada en iyi. hd kalitesinde video. surekli elestirilen goruntulu konusma gelmis. tek eksik dahili fm radyo ile flash kaldi bence.
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Batuist 9 yıl
bu telefonu gerçekten çok tuttum.. iyi satış yaparsada hakkıdır yani...
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quzman 9 yıl
Eylül'e kadar yine internetten 3 katı fiyata satılacak desene ...
Değerlendirmek lazım :D
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Kuray 9 yıl
Shady bazi haberleri sadece 1-2 sitede varken yayinliyorsun bazen ustunden 12 saat gectikten sonra:D
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St.Rendroy 9 yıl

Kuray

Shady bazi haberleri sadece 1-2 sitede varken yayinliyorsun bazen ustunden 12 saat gectikten sonra:D
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