Apple, iPhone 4'ün ön satışına başladı

Amerika'da AT&T'nin iki yıllık kontratıyla satılan iPhone 4, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk alternatifine sahip ancak görünen o ki tercihini beyaz iPhone 4'den yana kullanan kullanıcılar bir süre daha beklemek zorunda kalacaklar.

Apple, 24 Haziran'da beş ülkede satışa sunacağı iPhone 4'ün ön satışına başladı. Ön satış ile iPhone 4'ü satın alan kullanıcılar, yeni iPhone'larına 24 Haziran'da kavuşacaklar. Apple ayrıca isteyen kullanıcılara iPhone 4'ü rezerve edip, 24 Haziran'da mağazadan alma imkanı da sunuyor.

Ülkemizde Ağustos ayı itibariyle satışa sunulması beklenen iPhone 4, Eylül ayı sonunda 88 ülkede satışa sunulmuş olacak.

Ekleme: iPhone 4, Fransa ve İngiltere'de kontratlı satışın yanında kontratsız da satılacak. Buna göre iPhone 4'ün kontratsız fiyatları şu şekilde;

İngiltere; £499 (16GB) ve £599 (32GB)

Fransa; ?629 (16GB) ve ?739 (32GB)