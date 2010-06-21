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Apple, iPhone ve iPod Touch için iBooks'u AppStore'dan yayınladı

8 yıl
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Apple, iPhone ve iPod Touch için iBooks'u AppStore'dan yayınladı
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Birkaç saat önce iTunes üzerinden iOS'ün yeni sürümü 4.0'ı iTunes üzerinden son kullanıcıya sunan Apple, versiyonun iPhone ve iPod Touch kullanıcılarına sunduğu yeniliklerden biri olan iBooks yazılımını da AppStore'dan ücretsiz olarak yayınladı.

iPhone ve iPod Touch kullanıcılarının Nisan ayında iPad'in satışa sunulmasıyla birlikte hayata geçen iBookStore'a ulaşmasına imkan veren iBooks, bu mağazadan alınan kitaplarını ya da kullanıcının mailleri üzerinden aldıkları *.pdf formatındaki dosyalarını kaydedip "PDF Rafı" altında görüntüleme imkanı da sunuyor.

AppStore Türkiye'de de yerini alan uygulamaya daha yakından göz atmak ve cihazlarınıza yüklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Apple, iPhone ve iPod Touch için iBooks'u AppStore'dan yayınladı
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Batuist 8 yıl
bu işe en çok kitap yazarları seviniyordur.. kitap satışlarında patlama olur..
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Hobar 8 yıl

Batuist

bu işe en çok kitap yazarları seviniyordur.. kitap satışlarında patlama olur..


satsalar 1-2 liradan satışlar patlar. sürümden kazanırlar. baskı maliyeti de yok. bir kitabı 10 kişi okuyacağına da herkes kendi kitabını alır. ama kitabı klasik yöntemlerle okumak isteyenler de olacaktır.
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gunaykarakas 8 yıl
Demek Bizim Emektar İpod Touch2 ye güncelleme geldi demek yükliyelim bakalım ne özellikler eklenmiş.
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Hobar 8 yıl
Bunun için yeterli sayıda türkçe kitap var mı?
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freedom36 8 yıl
Hobar
Bunun için yeterli sayıda türkçe kitap var mı?


Şu an çalışmalar devam ediyor. Bir yayınevinin çalışması mevcut, sonbaharda çıkarırlar sanırım e-kitaplarını.
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Chidori 8 yıl
Sadece ios4 te Çalışıyor. 3.1.3 ile denedim indirmedi.
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Sylargray 8 yıl
Bilgilendirme için teşekkürler Shady.
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