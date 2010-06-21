Apple, iPhone ve iPod Touch için iBooks'u AppStore'dan yayınladı

Birkaç saat önce iTunes üzerinden iOS'ün yeni sürümü 4.0'ı iTunes üzerinden son kullanıcıya sunan Apple, versiyonun iPhone ve iPod Touch kullanıcılarına sunduğu yeniliklerden biri olan iBooks yazılımını da AppStore'dan ücretsiz olarak yayınladı.

iPhone ve iPod Touch kullanıcılarının Nisan ayında iPad'in satışa sunulmasıyla birlikte hayata geçen iBookStore'a ulaşmasına imkan veren iBooks, bu mağazadan alınan kitaplarını ya da kullanıcının mailleri üzerinden aldıkları *.pdf formatındaki dosyalarını kaydedip "PDF Rafı" altında görüntüleme imkanı da sunuyor.

AppStore Türkiye'de de yerini alan uygulamaya daha yakından göz atmak ve cihazlarınıza yüklemek için buraya tıklayabilirsiniz.