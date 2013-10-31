Apple'dan Haswell'li 13" Retina MacBook Pro'daki trackpad ve klavye sorunuyla ilgili açıklama

Apple, yeni satışa sunduğu 13 inç Haswell Retina MacBook Pro’larda birçok kullanıcının dert yandığı trackpad ve klavyenin beklenmeyen bir anda tepkisizleşmesi sorunuyla ilgili açıklama yaptı.

CNET’e konuyla ilgili açıklama yapan Apple yetkilileri, firmanın trackpad ve klavyenin tepkisizleşmesine sebep olabilecek sorundan haberdar olduklarını ve bu sorunu giderecek çalışmaların yapıldığını belirtti.

Apple yetkilileri, yazılım güncellemesinin yayınlanacağı tarihle ilgili herhangi bir yorumda bulunmazken; yapılan açıklamayla birlikte sorunun donanımsal değil, yazılımsal olduğu netlik kazanmış oldu.

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