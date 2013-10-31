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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'dan Haswell'li 13" Retina MacBook Pro'daki trackpad ve klavye sorunuyla ilgili açıklama

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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8
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple'dan Haswell'li 13
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Apple, yeni satışa sunduğu 13 inç Haswell Retina MacBook Pro’larda birçok kullanıcının dert yandığı trackpad ve klavyenin beklenmeyen bir anda tepkisizleşmesi sorunuyla ilgili açıklama yaptı.

CNET’e konuyla ilgili açıklama yapan Apple yetkilileri, firmanın trackpad ve klavyenin tepkisizleşmesine sebep olabilecek sorundan haberdar olduklarını ve bu sorunu giderecek çalışmaların yapıldığını belirtti.

Apple yetkilileri, yazılım güncellemesinin yayınlanacağı tarihle ilgili herhangi bir yorumda bulunmazken; yapılan açıklamayla birlikte sorunun donanımsal değil, yazılımsal olduğu netlik kazanmış oldu.

Konuyla ilgili hazırladığımız detaylı haberimize buradan ulaşabilirsiniz.


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balcis 6 yıl en beğenilen
oguz6577

Bunu varya başka marka yapacak aman Allahım yerden yere vurmalar markaya çamur atmalar. Windowsta olsa birsürü laflar fln Apple baba da olunca Ses Soluk çıkmıyor :) Ubuntu büyük bir ekosistem yapsada son kullanıcıda rahat rahat kullanabilse... Bıktık Apple Microsoft Android iOS fln fişman.


birader tam tersine en ufak bir sürüm güncellemesinde bile apple'a çakılıyor. samsung bir hata yapıyor apple'a çakılıyor sony bir hata ediyor apple'a çakılıyor. bu forumda kullanıcı olarak tartışmasız bir android kullanıcısı çoğunluğu varken ve bunların önemli bir kısmı fanatizm derecesinde iyi kötü demeden apple'ı ilgili ilgisiz her durumda yeriyorken hala böyle bir yorum yapabilmen çok ilginç.

arkadaş anlamıyorum daha ne istiyorsunuz? kullanmıyorsunuz, kullanmayın tamam. sevmiyorsunuz eyvallah kimse zorlayamaz. ama istediğiniz nedir nereye varmaya çalışıyorsunuz böyle pasif agresif tavırlarla onu anlamıyorum.

ya donanımhaber editörleri çıkacak "tamam artık apple haberi zinhar geçmiyoruz en büyük android kahrolsun apple" diyecek;

ya da tim cook çıkacak "aman abi biz ettik siz etmeyin kapatıp gidiyoruz dükkanı" diye sızlanacak elinizi öpecek.

cidden yeter yurtdışı sitelerdeki yorum kalitesine bak bir git anandtech'e bir git verge'e gizmodo'ya bak. biraz daha faydalı yorum, rica ediyorum. kimse beğenmiyorsan git oralara takıl diye dolmuşçu ayağı çekmesin orayı da severim burayı da severim, burası da benim ülkemin güzide teknoloji sitelerinden biri.

eğer ben bu seri ürünü almış olsam böyle bir büyük ve önemli hatada apple'a ağzıma geleni söylerim ama neden çünkü motivasyonum var. sizin motivasyonunuz nedir bu işte onu merak ediyorum?
oguz6577Bunu varya başka marka yapacak aman Allahım yerden yere vurmalar markaya çamur atmalar. Windowsta olsa birsürü laflar fln App...
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eulogy 6 yıl
balcis
oguz6577 Bunu varya başka marka yapacak aman Allahım yerden yere vurmalar markaya çamur atmalar. Windowsta olsa birsürü laflar fln Apple baba da olunca Ses Soluk çıkmıyor :) Ubuntu büyük bir ekosistem yapsada son kullanıcıda rahat rahat kullanabilse... Bıktık Apple Microsoft Android iOS fln fişman.
birader tam tersine en ufak bir sürüm güncellemesinde bile applea çakılıyor. samsung bir hata yapıyor applea çakılıyor sony bir hata ediyor applea çakılıyor. bu forumda kullanıcı olarak tartışmasız bir android kullanıcısı çoğunluğu varken ve bunların önemli bir kısmı fanatizm derecesinde iyi kötü demeden appleı ilgili ilgisiz her durumda yeriyorken hala böyle bir yorum yapabilmen çok ilginç. arkadaş anlamıyorum daha ne istiyorsunuz? kullanmıyorsunuz, kullanmayın tamam. sevmiyorsunuz eyvallah kimse zorlayamaz. ama istediğiniz nedir nereye varmaya çalışıyorsunuz böyle pasif agresif tavırlarla onu anlamıyorum. ya donanımhaber editörleri çıkacak tamam artık apple haberi zinhar geçmiyoruz en büyük android kahrolsun apple diyecek; ya da tim cook çıkacak aman abi biz ettik siz etmeyin kapatıp gidiyoruz dükkanı diye sızlanacak elinizi öpecek. cidden yeter yurtdışı sitelerdeki yorum kalitesine bak bir git anandteche bir git vergee gizmodoya bak. biraz daha faydalı yorum, rica ediyorum. kimse beğenmiyorsan git oralara takıl diye dolmuşçu ayağı çekmesin orayı da severim burayı da severim, burası da benim ülkemin güzide teknoloji sitelerinden biri. eğer ben bu seri ürünü almış olsam böyle bir büyük ve önemli hatada applea ağzıma geleni söylerim ama neden çünkü motivasyonum var. sizin motivasyonunuz nedir bu işte onu merak ediyorum?

Dostum benim kendi adıma cevap vereyim: Eski bir apple kullanıcısıyım powerpc zamanlarından. Benim motivasyonum tek bir cümleden ibaret. İşte sana tek cümlelik motivasyonum.
Ben apple firmasına olumsuz duygular besliyorum çünkü firma dahil fanlarıyla birlikte bıkmak bilmeden adaletsiz bir şekilde cihazlarını hem olduğundan hem de diğer cihazlardan üstün göstermeye çalışıyorlar. Yani asıl anlattığını apple fanları yapıyorlar. Misal sen geçen forumda alıntıladığım üzere macbook proya dünyanın en iyi windows çalıştıran cihazı demiştin. Bunu söylerken yukarıda bahsettiğin hissiyattan eser yok. Rahat Rahat söyledin.Oysa bunun gerçeklikle alakası yok
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ozgunce 6 yıl
çok gariptir 2 gündür 2013 macbook air'imde aynı sorun olmaya başladı. trackpad'İn sayfa kaydırma özelliği aniden duruyor.
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DH Misafiri 6 yıl
Apple = Çöp
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interwap 6 yıl
Belki müşteriler tuşa basmayı bilmiyordur. : )
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avanoss 6 yıl
Microsoftmuş andoridmiş elbette yerden yere vurulur... hangisi apple kadar ürününün arkasında duruyor? hataysa adamlar hata yaptık , düzeltmek için uğraşıyoruz diyor , daha ne yapsın.. sen bu durumu git bide başka markada yaşa , şahsen ben dell ile sorunlar yaşıyorum , ve dell in kendi forum sitesinde yüzlerce kişi aynı sorundan müzdarip , en ufak bi açıklama yada geri bildirim yok. tek dedikleri yeni ürünlerde olmayacak öyle şeyler... gelde küfür etme dell e şimdi , adam gibi düzeltme yayınlasalar kendi değerlerini artırılar ama yapmıyorlar... ama apple bu hataya düşmüyor ve gerekeni yapıyor , fark burda işte...
Not , Dell ile sorunum ; kendi donanım yazılımı olan QuickSet isimli programı kurunca , capsLock tuşu 2 saniyede devreye giriyor veya çıkıyor , çok fazla kişide aynı durum mevcut ve tamamen yazılımsal bi sorun. programı kaldırırsan sorun yok ama bu seferde ekranda bildirimleri göremiyosun , capsLock acıkmı kapalımı onu göremiyosun. ee hadi şimdi gelde Apple ile Dell i kıyasla bakalım..
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carman 6 yıl
yazılımsal olması çok iyi bir şey umarım en kısa zamanda düzeltirler almayı planlıyorum şahsen
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balcis 6 yıl en beğenilen
oguz6577

Bunu varya başka marka yapacak aman Allahım yerden yere vurmalar markaya çamur atmalar. Windowsta olsa birsürü laflar fln Apple baba da olunca Ses Soluk çıkmıyor :) Ubuntu büyük bir ekosistem yapsada son kullanıcıda rahat rahat kullanabilse... Bıktık Apple Microsoft Android iOS fln fişman.


birader tam tersine en ufak bir sürüm güncellemesinde bile apple'a çakılıyor. samsung bir hata yapıyor apple'a çakılıyor sony bir hata ediyor apple'a çakılıyor. bu forumda kullanıcı olarak tartışmasız bir android kullanıcısı çoğunluğu varken ve bunların önemli bir kısmı fanatizm derecesinde iyi kötü demeden apple'ı ilgili ilgisiz her durumda yeriyorken hala böyle bir yorum yapabilmen çok ilginç.

arkadaş anlamıyorum daha ne istiyorsunuz? kullanmıyorsunuz, kullanmayın tamam. sevmiyorsunuz eyvallah kimse zorlayamaz. ama istediğiniz nedir nereye varmaya çalışıyorsunuz böyle pasif agresif tavırlarla onu anlamıyorum.

ya donanımhaber editörleri çıkacak "tamam artık apple haberi zinhar geçmiyoruz en büyük android kahrolsun apple" diyecek;

ya da tim cook çıkacak "aman abi biz ettik siz etmeyin kapatıp gidiyoruz dükkanı" diye sızlanacak elinizi öpecek.

cidden yeter yurtdışı sitelerdeki yorum kalitesine bak bir git anandtech'e bir git verge'e gizmodo'ya bak. biraz daha faydalı yorum, rica ediyorum. kimse beğenmiyorsan git oralara takıl diye dolmuşçu ayağı çekmesin orayı da severim burayı da severim, burası da benim ülkemin güzide teknoloji sitelerinden biri.

eğer ben bu seri ürünü almış olsam böyle bir büyük ve önemli hatada apple'a ağzıma geleni söylerim ama neden çünkü motivasyonum var. sizin motivasyonunuz nedir bu işte onu merak ediyorum?
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oguz6577 6 yıl
Bunu varya başka marka yapacak aman Allahım yerden yere vurmalar markaya çamur atmalar.

Windowsta olsa birsürü laflar fln Apple baba da olunca Ses Soluk çıkmıyor :) Ubuntu büyük bir ekosistem yapsada son kullanıcıda rahat rahat kullanabilse...

Bıktık Apple Microsoft Android iOS fln fişman.
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