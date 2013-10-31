Apple'dan Haswell'li 13" Retina MacBook Pro'daki trackpad ve klavye sorunuyla ilgili açıklama

Haber Editörü
Apple, yeni satışa sunduğu 13 inç Haswell Retina MacBook Pro’larda birçok kullanıcının dert yandığı trackpad ve klavyenin beklenmeyen bir anda tepkisizleşmesi sorunuyla ilgili açıklama yaptı.
CNET’e konuyla ilgili açıklama yapan Apple yetkilileri, firmanın trackpad ve klavyenin tepkisizleşmesine sebep olabilecek sorundan haberdar olduklarını ve bu sorunu giderecek çalışmaların yapıldığını belirtti.
Apple yetkilileri, yazılım güncellemesinin yayınlanacağı tarihle ilgili herhangi bir yorumda bulunmazken; yapılan açıklamayla birlikte sorunun donanımsal değil, yazılımsal olduğu netlik kazanmış oldu.
Konuyla ilgili hazırladığımız detaylı haberimize buradan ulaşabilirsiniz.
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birader tam tersine en ufak bir sürüm güncellemesinde bile apple'a çakılıyor. samsung bir hata yapıyor apple'a çakılıyor sony bir hata ediyor apple'a çakılıyor. bu forumda kullanıcı olarak tartışmasız bir android kullanıcısı çoğunluğu varken ve bunların önemli bir kısmı fanatizm derecesinde iyi kötü demeden apple'ı ilgili ilgisiz her durumda yeriyorken hala böyle bir yorum yapabilmen çok ilginç.
arkadaş anlamıyorum daha ne istiyorsunuz? kullanmıyorsunuz, kullanmayın tamam. sevmiyorsunuz eyvallah kimse zorlayamaz. ama istediğiniz nedir nereye varmaya çalışıyorsunuz böyle pasif agresif tavırlarla onu anlamıyorum.
ya donanımhaber editörleri çıkacak "tamam artık apple haberi zinhar geçmiyoruz en büyük android kahrolsun apple" diyecek;
ya da tim cook çıkacak "aman abi biz ettik siz etmeyin kapatıp gidiyoruz dükkanı" diye sızlanacak elinizi öpecek.
cidden yeter yurtdışı sitelerdeki yorum kalitesine bak bir git anandtech'e bir git verge'e gizmodo'ya bak. biraz daha faydalı yorum, rica ediyorum. kimse beğenmiyorsan git oralara takıl diye dolmuşçu ayağı çekmesin orayı da severim burayı da severim, burası da benim ülkemin güzide teknoloji sitelerinden biri.
eğer ben bu seri ürünü almış olsam böyle bir büyük ve önemli hatada apple'a ağzıma geleni söylerim ama neden çünkü motivasyonum var. sizin motivasyonunuz nedir bu işte onu merak ediyorum?