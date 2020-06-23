iOS 14, iPadOS 14 ve macOS Big Sur 11 yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları [İndir]

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iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7, tvsOS 14 ve macOS 11 işletim Big Sur işletim sistemlerinin duyurulmasının ardından, yeni işletim sistemlerinin duvar kağıtları internetteki yerini aldı.

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Biz de iOS 14, iPadOS 14 ve macOS Big Sur 11 işletim sistemlerinin stok duvar kağıtlarını yüksek çözünürlüklü halleriyle sizler için bir araya getirdik.

iOS 14, iPadOS 14 ve macOS Big Sur 11 stok duvar kağıtları, koyu mod açık/kapalı olacak şekilde iki farklı modda yüklenmiş olup, galeriden indirmekte sorun yaşan okuyucularımız dilerlerse kaynak bölümündeki linki de kullanabilir.

https://drive.google.com/drive/folders/1C-5LBD360E44vjqce0QS8L_6SDx15TOZ?usp=sharing

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