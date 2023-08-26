Apple öğrenci indirimi ile MacBook ve iPad’lerde indirimler devam ediyor

- Apple Store ve Online Mağazada Öğrenci İndirimi
- Troy
- Gürgençler
- Pozitif Teknoloji
- Zincir Mağazalar ve Online Mağazalar
- Yorumlar
Apple Store ve Online Mağazada Öğrenci İndirimi
Ekim ayı sonuna kadar devam eden kampanya kapsamında üniversite öğrencileri, üniversite öğrencilerinin ebeveynleri, öğretmenler ve üniversitede çalışanlar yaklaşık yüzde 7,5 oranındaki eğitim indiriminden yararlanabiliyor. Mac satın alanlara AirPods 3. Nesil, iPad satın alanlara Apple Pencil 2. Nesil hediye ediliyor.
Kampanya hakkındaki detaylar için: https://www.apple.com/tr-edu/shop/back-to-school
Troy
Apple yetkili satıcısı Troy’da MacBook’larda yüzde 12 indirim, iPad’lerde yüzde 8 indirim uygulanıyor. Öğrenci indirimi ile MacBook satın alacak müşteriler EDU1000 kupon kodu ile tüm aksesuarlarda 1000 TL, iPad satın alacak kullanıcılar EDU500 kupon kodu ile 500 TL aksesuar indirimden yararlanabiliyor. Ayrıca eski MacBook’unu getirene, mevcut değerine ek olarak 3.500 TL geri alım desteği sağlanıyor.
https://www.troyestore.com/egitim-indirimi-kampanyasi
Gürgençler
Apple yetkili satıcısı Gürgençler’de tüm Mac modellerinde yüzde 8 indirim, tüm iPad modellerinde yüzde 2 indirim uygulanıyor. Mac satın alanlara AirPods Pro hediye ediliyor. Apple Pencil 1. Nesil’de yüzde 7 indirim yapılıyor.
Üniversite öğrencileri ve üniversitedeki akademik personeller kampanyadan yararlanabiliyor.
https://www.gurgencler.com.tr/egitim
Pozitif Teknoloji
Apple yetkili satıcısı Pozitif Teknoloji’de eğitim indirimine ek olarak tüm Mac modellerinde ek 1.000 TL, iPad modellerinde ek 500 TL indirim uygulanıyor. Eski Mac’ini getirene yeni Mac alımında 3.500 TL geri alım desteği uygulanıyor.
İndirimlerden tüm öğrenciler, öğrencilerin ebeveynleri ve öğretmenler faydalanabiliyor.
Zincir Mağazalar ve Online Mağazalar
MediaMarkt, Vatan Bilgisayar ve Teknosa’da öğrenci indirimi kapsamında yüzde 12 indirim elde ediliyor. MediaMarkt, Amazon, Trendyol, Hepsiburada, Vatan Bilgisayar ve Teknosa’da peşin fiyatına 12 aya kadar taksit yapılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.