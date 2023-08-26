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    Apple öğrenci indirimi ile MacBook ve iPad’lerde indirimler devam ediyor

    Apple'ın öğrenciler için başlattığı eğitim indirimi ile Mac ve iPad'ler indirimli olarak satın alınabiliyor. Ayrıca AirPods veya Apple Pencil hediye ediliyor. Kampanya hakkındaki detaylar haberimizde.
    Apple öğrenci indirimi ile MacBook ve iPad’lerde indirim Tam Boyutta Gör
    Apple’ın okula geri dönüş sezonu için başlattığı öğrenci indirimi kampanyası Ekim ayının sonuna kadar uzatıldı. Öğrenci indirimi ile iPad, MacBook, iMac ve Mac Mini’yi indirimli olarak satın alabilirsiniz. Üstelik indirimlerin yanı sıra Airpods veya Apple Pencil hediyesinden yararlanabilirsiniz.

    Apple Store ve Online Mağazada Öğrenci İndirimi

    Ekim ayı sonuna kadar devam eden kampanya kapsamında üniversite öğrencileri, üniversite öğrencilerinin ebeveynleri, öğretmenler ve üniversitede çalışanlar yaklaşık yüzde 7,5 oranındaki eğitim indiriminden yararlanabiliyor. Mac satın alanlara AirPods 3. Nesil, iPad satın alanlara Apple Pencil 2. Nesil hediye ediliyor.

    Apple öğrenci indirimi ile MacBook ve iPad’lerde indirim Tam Boyutta Gör
    Örneğin M1 çipli 13 inç MacBook Air’i 28.779 TL’ye , M2 çipli 15 inç Yeni MacBook Air'i 43.626 TL'ye AirPods 3. Nesil hediyesi ile birlikte satın alabiliyorsunuz.

    Kampanya hakkındaki detaylar için: https://www.apple.com/tr-edu/shop/back-to-school

    Troy

    Apple yetkili satıcısı Troy’da MacBook’larda yüzde 12 indirim, iPad’lerde yüzde 8 indirim uygulanıyor. Öğrenci indirimi ile MacBook satın alacak müşteriler EDU1000 kupon kodu ile tüm aksesuarlarda 1000 TL, iPad satın alacak kullanıcılar EDU500 kupon kodu ile 500 TL aksesuar indirimden yararlanabiliyor. Ayrıca eski MacBook’unu getirene, mevcut değerine ek olarak 3.500 TL geri alım desteği sağlanıyor.

    Apple öğrenci indirimi ile MacBook ve iPad’lerde indirim Tam Boyutta Gör
    Troy’daki indirimlerden üniversite öğrencileri, üniversite öğrencilerinin ebeveynleri, öğretmenler ve üniversite çalışanları faydalanabiliyor.

    https://www.troyestore.com/egitim-indirimi-kampanyasi

    Gürgençler

    Apple yetkili satıcısı Gürgençler’de tüm Mac modellerinde yüzde 8 indirim, tüm iPad modellerinde yüzde 2 indirim uygulanıyor. Mac satın alanlara AirPods Pro hediye ediliyor. Apple Pencil 1. Nesil’de yüzde 7 indirim yapılıyor.

    Üniversite öğrencileri ve üniversitedeki akademik personeller kampanyadan yararlanabiliyor.

    https://www.gurgencler.com.tr/egitim

    Pozitif Teknoloji

    Apple yetkili satıcısı Pozitif Teknoloji’de eğitim indirimine ek olarak tüm Mac modellerinde ek 1.000 TL, iPad modellerinde ek 500 TL indirim uygulanıyor. Eski Mac’ini getirene yeni Mac alımında 3.500 TL geri alım desteği uygulanıyor.

    İndirimlerden tüm öğrenciler, öğrencilerin ebeveynleri ve öğretmenler faydalanabiliyor.

    https://akademi.pt.com.tr

    Zincir Mağazalar ve Online Mağazalar

    MediaMarkt, Vatan Bilgisayar ve Teknosa’da öğrenci indirimi kapsamında yüzde 12 indirim elde ediliyor. MediaMarkt, Amazon, Trendyol, Hepsiburada, Vatan Bilgisayar ve Teknosa’da peşin fiyatına 12 aya kadar taksit yapılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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