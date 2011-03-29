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Apple'dan iPhone'a iki yeni reklam

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
23b
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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5.Nesil iPhone'u Eylül ayında satışa sunacağı iddia edilen Apple, iPhone 4'ün reklamlarına devam ediyor. Yakın zamanda iPhone için " If You Don't Have an iPhone" serisinin ilk iki reklamını yayınlayan Apple, serinin iki yeni reklamını daha yayınladı. "Eğer iPhone'unuz yoksa" cümlesiyle başlayan reklamlarda Apple, iPhone 4'ün yüksek çözünürlük Retina ekranına ve Game Center desteğine değiniyor.



Eğer iPhone'unuz yoksa, telefonlardaki en yüksek çözünürlüklü ekran olan Retina Ekran'ınız da yok demektir. Dolayısıyla filmler olağanüstü değildir, haritalar net değildir, e-mailler detaylı değildir ve anılar bu kadar akılda kalıcı değildir. Evet, eğer iPhone'unuz yoksa, iPhone'unuz yoktur...



Eğer iPhone'unuz yoksa, telefonlardaki en büyük oyun kataloğuna, en sevdiğiniz klasiklerden en popülerlere kadar, sahip değilsiniz demektir. Ve Game Center'ınız yoktur, nerede olurlarsa olsunlar arkadaşlarınızı bulabileceğiniz, onlara oyunlarda meydan okuyabileceğiniz ve karşılıklı oynayabileceğiniz... Evet, eğer iPhone'unuz yoksa, iPhone'unuz yoktur...


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DH Misafiri 8 yıl
Samsung mu????? Güldürmeyin adamı ya.
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DH Misafiri 8 yıl
Ozzylive iphonenin 2g serisinden tut 4gye kadar hepsinde video kaydı bulunmakta Çoğu insan teknoloji özürlü oldugu için bilmiyor.
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andruil 8 yıl
DH Misafiri

Ozzylive iphonenin 2g serisinden tut 4gye kadar hepsinde video kaydı bulunmakta Çoğu insan teknoloji özürlü oldugu için bilmiyor.


arkadaşım resmi tarzından bahsediyorum, jb'siz halinde video modu yok. herkes tutup da kırdıracak diye bir kaide yok, ya da ekstra bir uygulama yükleme zorunluluğu yok değil mi ?
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DH Misafiri 8 yıl
Yine başlamış telefon tatışmaları iphone ekranı çözünürlük bakımından en iyi ekrandır ama canlılık konusundnan da samsung süper amoled ekranın canlılığına karşı koyamaz heleki süper amoled plus un yanında :)...
Dediğim gibi çözünürlük iphone
canlılık süper amoled
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anadolulu1 8 yıl
evet aynen iphone ve diğerleri diye aırabiliriz telefonları hele iphone 4 te herşeyiyle kusursuz şarz diyenler bu özelikte telefonu 4 dk bir kurcalayacakları bir şey bulsalar diğer telefonlarda inanın 2 saatte biterdi pilleri
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ehlidert 8 yıl
Reklamsa reklam,ürünse ürün.Adamlar işi biliyor be hocam !
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sahoron 8 yıl
Iphone iyi bir telefon piyasadaki yüksek sınıfının içinde ama şu varki böyle yorumları yapıyorsunuz kendime cok acıyorum niye biliyormusunuz böyle yorumları okudugumda apple in size gercekten para verdigini anlıyorum ve ben o parayı alamadıgım icin kendime acıyom. Telefon kötü demiyoruz ama retina diyorsunuz yaw böyle birşey varsa biri cıksın desin bana? Uydurma resmen diger dokunmatiklerden farkı cözünürlük sadece. Retina yalan ama Super Amoled die birşey var teknoloji sayfalarını okursanız görürsünüz :)
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dost1984 8 yıl
iphonedeki kullanım kolaylıgı ve sizi ona bağlaması diğer telefonlardada olsaydı eminim onlarında şarjı kısa sürede biterdi. iphone eline al masa üstü ve dizüstü pc yi unutun diyorum 96kps 3g ile bile 1mb pc ile neredeyse aynı hızda giriyor net e daha ne olsun helal olsun :) samsung wave kullandım cebimden çıkartmıyordum iphone aldım elimden düsürmüyorum
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PoliceOfficer 8 yıl
söylediklerinizde haklısınız tabi ki :) ben sadece Apple'ın yaptığı nasıl denir cimrilikten söz ediyorum :) yani 3g telefon yapıyor ve video çekme özelliği yok gibi.. bir sonraki telefonuna video çekme özelliği ekliyor ve piyasaya sürüyor :) biraz kandırma ama el mahkum durumu var burda :) ona değinmek istedim, yoksa iphone'ları kötülemek niyetinde değilim harika telefonlar :)
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honneur 8 yıl
OzzyLive teknoloji işi hep böyle ama bi TV alırsın bakarsın LED i çıkmış, CPU alırsın bakarsın intel yeni işlemci çıkarmış eski işlemciler %50 indirimli gelde ağla.
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PoliceOfficer 8 yıl
iphone gerçekten harika bir telefon.. açıkcası telefon tabiri bile yanında çok sönük kalıyor. fakat tek rahatsız olduğum konu, sürekli bir yenilikle farklı bir modelinin çıkması. 2g, 3g, 3gs, 4 şimdide 4s ya da 5 gelmesi. biraz kandırılmışlık hissi bırakıyor insan.. yani 4 alıyorsunuz ve 5-6 ay sonra 5'in reklamları dönmeye başlıyor ve üzerine yarı fiyatı kadar fark ödeyip tekrar alıyorsunuz. tek farkı görünümü biraz değişmiş ve birkaç fazladan özellik..
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loneliness61 8 yıl

OzzyLive

iphone gerçekten harika bir telefon.. açıkcası telefon tabiri bile yanında çok sönük kalıyor. fakat tek rahatsız olduğum konu, sürekli bir yenilikle farklı bir modelinin çıkması. 2g, 3g, 3gs, 4 şimdide 4s ya da 5 gelmesi. biraz kandırılmışlık hissi bırakıyor insan.. yani 4 alıyorsunuz ve 5-6 ay sonra 5'in reklamları dönmeye başlıyor ve üzerine yarı fiyatı kadar fark ödeyip tekrar alıyorsunuz. tek farkı görünümü biraz değişmiş ve birkaç fazladan özellik..



bunları söylerken şunu es geçiyorsun; apple'ın sadece 1 adet telefonu mevcut ve yılda sadece 1 kez güncellemeye gidiyor... demek istediğim şu ki diğer üreticiler gibi yılda bilmem kaç tane telefon sürmüyor piyasaya... bu yüzden yılda bir defa güncelleme yapması gayet makul... şikayetçi olanlara da tavsiyem yenisini almayı verirsiniz bir sonraki seneki modeli alırsınız... her yıl değilde 2 yılda 1 telefon değiştirirsiniz
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underwater 8 yıl

OzzyLive

iphone gerçekten harika bir telefon.. açıkcası telefon tabiri bile yanında çok sönük kalıyor. fakat tek rahatsız olduğum konu, sürekli bir yenilikle farklı bir modelinin çıkması. 2g, 3g, 3gs, 4 şimdide 4s ya da 5 gelmesi. biraz kandırılmışlık hissi bırakıyor insan.. yani 4 alıyorsunuz ve 5-6 ay sonra 5'in reklamları dönmeye başlıyor ve üzerine yarı fiyatı kadar fark ödeyip tekrar alıyorsunuz. tek farkı görünümü biraz değişmiş ve birkaç fazladan özellik..


nokia kullansak ne yapardık acaba

simdi en azından 1 yıl sonra yenisinin cıkacagını bilerek alıyoruz
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