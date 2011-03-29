Apple'dan iPhone'a iki yeni reklam

5.Nesil iPhone'u Eylül ayında satışa sunacağı iddia edilen Apple, iPhone 4'ün reklamlarına devam ediyor. Yakın zamanda iPhone için " If You Don't Have an iPhone" serisinin ilk iki reklamını yayınlayan Apple, serinin iki yeni reklamını daha yayınladı. "Eğer iPhone'unuz yoksa" cümlesiyle başlayan reklamlarda Apple, iPhone 4'ün yüksek çözünürlük Retina ekranına ve Game Center desteğine değiniyor.
Eğer iPhone'unuz yoksa, telefonlardaki en yüksek çözünürlüklü ekran olan Retina Ekran'ınız da yok demektir. Dolayısıyla filmler olağanüstü değildir, haritalar net değildir, e-mailler detaylı değildir ve anılar bu kadar akılda kalıcı değildir. Evet, eğer iPhone'unuz yoksa, iPhone'unuz yoktur...
Eğer iPhone'unuz yoksa, telefonlardaki en büyük oyun kataloğuna, en sevdiğiniz klasiklerden en popülerlere kadar, sahip değilsiniz demektir. Ve Game Center'ınız yoktur, nerede olurlarsa olsunlar arkadaşlarınızı bulabileceğiniz, onlara oyunlarda meydan okuyabileceğiniz ve karşılıklı oynayabileceğiniz... Evet, eğer iPhone'unuz yoksa, iPhone'unuz yoktur...
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arkadaşım resmi tarzından bahsediyorum, jb'siz halinde video modu yok. herkes tutup da kırdıracak diye bir kaide yok, ya da ekstra bir uygulama yükleme zorunluluğu yok değil mi ?
Dediğim gibi çözünürlük iphone
canlılık süper amoled
bunları söylerken şunu es geçiyorsun; apple'ın sadece 1 adet telefonu mevcut ve yılda sadece 1 kez güncellemeye gidiyor... demek istediğim şu ki diğer üreticiler gibi yılda bilmem kaç tane telefon sürmüyor piyasaya... bu yüzden yılda bir defa güncelleme yapması gayet makul... şikayetçi olanlara da tavsiyem yenisini almayı verirsiniz bir sonraki seneki modeli alırsınız... her yıl değilde 2 yılda 1 telefon değiştirirsiniz
nokia kullansak ne yapardık acaba
simdi en azından 1 yıl sonra yenisinin cıkacagını bilerek alıyoruz