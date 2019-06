Apple'dan iPhone'a iki yeni reklam

5.Nesil iPhone'u Eylül ayında satışa sunacağı iddia edilen Apple, iPhone 4'ün reklamlarına devam ediyor. Yakın zamanda iPhone için " If You Don't Have an iPhone" serisinin ilk iki reklamını yayınlayan Apple, serinin iki yeni reklamını daha yayınladı. "Eğer iPhone'unuz yoksa" cümlesiyle başlayan reklamlarda Apple, iPhone 4'ün yüksek çözünürlük Retina ekranına ve Game Center desteğine değiniyor.

Eğer iPhone'unuz yoksa, telefonlardaki en yüksek çözünürlüklü ekran olan Retina Ekran'ınız da yok demektir. Dolayısıyla filmler olağanüstü değildir, haritalar net değildir, e-mailler detaylı değildir ve anılar bu kadar akılda kalıcı değildir. Evet, eğer iPhone'unuz yoksa, iPhone'unuz yoktur...

Eğer iPhone'unuz yoksa, telefonlardaki en büyük oyun kataloğuna, en sevdiğiniz klasiklerden en popülerlere kadar, sahip değilsiniz demektir. Ve Game Center'ınız yoktur, nerede olurlarsa olsunlar arkadaşlarınızı bulabileceğiniz, onlara oyunlarda meydan okuyabileceğiniz ve karşılıklı oynayabileceğiniz... Evet, eğer iPhone'unuz yoksa, iPhone'unuz yoktur...