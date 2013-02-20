Apple'dan iTunes 11 için yeni güncelleme

Çok kısa bir süre önce iOS 6.1.2'yi yayınlayan Apple, yazılım güncellemeleri gelmeye devam ediyor. Firma son olarak iTunes 11'in ikinci güncellemesini birkaç dakika önce yayınladı.

Yayınlanan güncelleme Apple'ın aralık ayında yayınladığı iTunes 11.0.1'deki, aşağıdaki sorunlar başta olmak üzere, sorunları düzeltirken; çeşitli iyileştirmeler ve yeniliklerle geliyor.

Bu güncelleme; müzikler için yeni Besteciler görüntüsünü ekler, çok sayıda parça içeren listeleri eşzamanlarken iTunes’un yanıt verebilirliğini artırır ve satın alınanların iTunes arşivinizde görünmemesine neden olan bir sorunu giderir. Bu güncelleme diğer kararlılık ve performans iyileştirmelerini de içerir.

Yayınlanan güncellemeyi bilgisayarınıza Apple Software Update, Mac App Store ya da firmanın yüklemeler için hazırladığı destek sayfasından bilgisayarınıza kurabilirsiniz.

Bilindiği gibi iTunes 11, basitleştirilmiş çaları, tamamen yeniden tasarlanmış iTunes Store'u ve iCloud özellikleri ile yüksek performansı bir araya getirerek şimdiye kadarki en iyi iTunes olarak dikkat çekiyor.