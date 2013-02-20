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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'dan iTunes 11 için yeni güncelleme

6 yıl
1,8b
1
22
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple'dan iTunes 11 için yeni güncelleme

Çok kısa bir süre önce iOS 6.1.2'yi yayınlayan Apple, yazılım güncellemeleri gelmeye devam ediyor. Firma son olarak iTunes 11'in ikinci güncellemesini birkaç dakika önce yayınladı.

Yayınlanan güncelleme Apple'ın aralık ayında yayınladığı iTunes 11.0.1'deki, aşağıdaki sorunlar başta olmak üzere, sorunları düzeltirken; çeşitli iyileştirmeler ve yeniliklerle geliyor.

Bu güncelleme; müzikler için yeni Besteciler görüntüsünü ekler, çok sayıda parça içeren listeleri eşzamanlarken iTunes’un yanıt verebilirliğini artırır ve satın alınanların iTunes arşivinizde görünmemesine neden olan bir sorunu giderir. Bu güncelleme diğer kararlılık ve performans iyileştirmelerini de içerir.

Yayınlanan güncellemeyi bilgisayarınıza Apple Software Update, Mac App Store ya da firmanın yüklemeler için hazırladığı destek sayfasından bilgisayarınıza kurabilirsiniz.

Bilindiği gibi iTunes 11, basitleştirilmiş çaları, tamamen yeniden tasarlanmış iTunes Store'u ve iCloud özellikleri ile yüksek performansı bir araya getirerek şimdiye kadarki en iyi iTunes olarak dikkat çekiyor.


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sacduskunu 5 yıl Shady
ios 7.0 ne zaman geliyor?
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kytice 5 yıl
yedekleme nasıl yapılıyor?
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DH Misafiri 5 yıl
abi ben sol tarafta sanatçıların adını görmek isterim bugüne kadar da görüyordum ,bu yeni güncellemeyle sütun tarayıcı sadece üst tarafta çıkıyor uyuz bi görüntü ve kullanışız oluyor (ya da ben beceremedim sağ tarafa çekmeyi yapılabiliyormu
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DH Misafiri 6 yıl
Tüm Itunes'culara selam! 11.02 yi update etmeden önce bende de 10.6 sürüm vardı ve gayet memnundum. Albümlerimi oluşturuyor, şarkı sözü ekliyor, hatta albümü kendim yaratıyordum. (Sanatçı adı, albüm adı, türü, track listi, yılı ve albüm kapak resmini) Sonra bu güncelleme çıktı karşıma, kaldı ki 2 güne kadar hep erteliyodum. İndirdim, memnun kalmadım, sonra hepsini silip, eski sürümümü baştan yükledim fakat bu sefer albüm oluşturmak için girdiğim "bilgi ver" yeri çalışmadı, yani içine girip düzeltme yapamadım. Ve çok sinir oldum. Çok uğraştım, tekrar tekrar eski sürümleri indirdim, çok da zamanım gitti ama yine olmadı. "Bilgi Ver" eskisi gibi düzeltme yaptırmıyodu. Sonra yeni sürümü dedim "nalet olsun, gel!:D" geri yükledim, hala uyuzum, sevmedim ve bi türlü çözemediğim sıkıntım ise, albümlerimi yıllarına göre sıralamak istiyorum ama o bi şekilde kendi sırasına koyuyo, kaldı ki neye göre sıraladığı bile belli değil!!!! Oysa ben bunu bi önceki sürümde haricen hiç bi ayarla oynamak zorunda kalmadan kendisi ayarlıyodu. Hala bu yeni sürümde bulabilmiş değilim. Sanatçı bazında baktığımda da, yine albümler yıllara göre sıralanmış değil, bilen varsa lütfen açıklasın! Tşkler! Ayrıca bence de bu güncellemeler çok sık oluyo, çok rahatsız edici!
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oan 6 yıl
Cok kötü oldu bence de. Benim derdim de albüm ya da uygulama ikonlarının boyutlarını küçültememem. Kocaman kocaman olmaları çok canımı sıkıyor...
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hakan.27 6 yıl
itunes 11 cok güzel görüntü vermiş kolaylaştırmış resmen inş bu sürümede alışırız
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Nerevarine 6 yıl
Zaten alışamadım. Daha beter etmesinler.
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Şampiyon GALATASARAY 6 yıl
benimkini güncelleyeyim dedim güncel çıktı birkaç dakika önce yayınlandığına emin misin? versiyon 11.0.1
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Xagdas 6 yıl
iTunes 10.6.0.40'dan yukarı çıkmıyorum valla!
iTunes 11 ile alt üst ettiler bütün düzenimi...
Kimseye de önermiyorum.
Sol taraftaki menüye alışmıştım.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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