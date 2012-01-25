Apple'dan rekor çeyrek yıl istatistikleri : 37 milyon iPhone, 15.4 milyon iPad

31 Aralık 2011 tarihinde sona eren Apple'ın 14 haftalık 2012 mali yılı ilk çeyrek raporları bu dönemde iPhone 4S satışa sunulduğu için özellikle merak ediliyordu. Apple resmi olarak raporu basınla paylaştı.





Apple son çeyrekte 37.04 milyonluk rekor iPhone satışı gerçekleştirdi. Bu rakam geçen yıl aynı döneme göre yüzde 128, bir önceki çeyreğe göre yüzde 117 artış anlamına geliyor. Önceki çeyrekte Apple 17 milyon iPhone satmıştı. Bu rakamla Apple en büyük akıllı telefon üreticisi olarak 35 milyon adet cihaz satan Samsung'dan liderliği devralmış oldu.





Apple CEO'su Tim Cook eğer daha fazla stok olsaydı iPhone satışlarının bir miktar daha yüksek olabileceğinin altını çizdi.





iPad satışları da yeni bir rekora imza attı. 15.43 milyon satış ile geçen yıl aynı döneme göre yüzde 111, bir önceki çeyreğe göre yüzde 39 artış yaşandı. Bir önceki çeyrekte 11.1 milyon ünite satılmıştı.





iPod kategorisi ise düşüşüne devam etti. Tatil sezonuna denk gelmesine rağmen 15.4 milyon iPod satan Apple geçen yıl aynı döneme göre yüzde 21 düşüş yaşadı. Geçen yıl aynı dönemde Apple 19.4 milyon iPod satmıştı. Bir önceki çeyrekte ise 6.6 milyon iPod satıldı.





Mac satışları da yükseliş grafiğine sahip diğer Apple ürünü. Yıl bazında yüzde 26 artış yaşayan Mac satışları 5.2 milyon ünite oldu. Bunun 1.48 milyonu masaüstü cihazlara aitken 3.7 milyonu dizüstü cihazlara ait.





Tim Cook'un bir hobi olarak nitelediği ve vazgeçemeyeceğini söylediği Apple TV ise son çeyrekte 1.4 milyon satış gerçekleştirdi.





Apple çeyrek bazında toplam 46 milyar dolar gelir elde etti. Bu gelirin 17 milyar doları Amerika'dan gelirken 11 milyar doları da Avrupa'dan geldi.