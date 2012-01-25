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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'dan rekor çeyrek yıl istatistikleri : 37 milyon iPhone, 15.4 milyon iPad

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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31 Aralık 2011 tarihinde sona eren Apple'ın 14 haftalık 2012 mali yılı ilk çeyrek raporları bu dönemde iPhone 4S satışa sunulduğu için özellikle merak ediliyordu. Apple resmi olarak raporu basınla paylaştı.

Apple son çeyrekte 37.04 milyonluk rekor iPhone satışı gerçekleştirdi. Bu rakam geçen yıl aynı döneme göre yüzde 128, bir önceki çeyreğe göre yüzde 117 artış anlamına geliyor. Önceki çeyrekte Apple 17 milyon iPhone satmıştı. Bu rakamla Apple en büyük akıllı telefon üreticisi olarak 35 milyon adet cihaz satan Samsung'dan liderliği devralmış oldu.

Apple CEO'su Tim Cook eğer daha fazla stok olsaydı iPhone satışlarının bir miktar daha yüksek olabileceğinin altını çizdi.

iPad satışları da yeni bir rekora imza attı. 15.43 milyon satış ile geçen yıl aynı döneme göre yüzde 111, bir önceki çeyreğe göre yüzde 39 artış yaşandı. Bir önceki çeyrekte 11.1 milyon ünite satılmıştı.

iPod kategorisi ise düşüşüne devam etti. Tatil sezonuna denk gelmesine rağmen 15.4 milyon iPod satan Apple geçen yıl aynı döneme göre yüzde 21 düşüş yaşadı. Geçen yıl aynı dönemde Apple 19.4 milyon iPod satmıştı. Bir önceki çeyrekte ise 6.6 milyon iPod satıldı.

Mac satışları da yükseliş grafiğine sahip diğer Apple ürünü. Yıl bazında yüzde 26 artış yaşayan Mac satışları 5.2 milyon ünite oldu. Bunun 1.48 milyonu masaüstü cihazlara aitken 3.7 milyonu dizüstü cihazlara ait. 

Tim Cook'un bir hobi olarak nitelediği ve vazgeçemeyeceğini söylediği Apple TV ise son çeyrekte 1.4 milyon satış gerçekleştirdi.

Apple çeyrek bazında toplam 46 milyar dolar gelir elde etti. Bu gelirin 17 milyar doları Amerika'dan gelirken 11 milyar doları da Avrupa'dan geldi.

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m@trix 7 yıl en beğenilen
Adamlar satar tabi arkadaş, yıl içerisinde 500 tane farklı cihaz çıkartıp her birinin desteğini ayrı ayrı bırakmıyorlar. Adam ne yaptıysa yıllarca dimdik arkasında duruyor ve 100 lerce model çıkartıp kargaşa oluşturmuyorlar. Bu politikaları çok takdire şayan doğrusu.
Adamlar satar tabi arkadaş, yıl içerisinde 500 tane farklı cihaz çıkartıp her birinin desteğini ayrı ayrı bırakmıyorlar. Adam ne yaptıysa yıllarca dimdik arkası...
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2 Yanıt Yanıtla +33
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napolyon94 7 yıl
Oha yav !
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Mr. Jingles 7 yıl
Galaxy S II ve Galaxy Nexus çıktıktan sonra Apple öldü, bitti diyenler vardı. Nerede o arkadaşlar.


Apple'i sevmem ama büyük konuşmamak gerektiğini gördük bir kez daha.
Galaxy S II ve Galaxy Nexus çıktıktan sonra Apple öldü, bitti diyenler vardı. Nerede o arkadaşlar.Apple'i sevmem ama büyük konuşmamak g...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 7 yıl
ameriada oeratoler yi moel ciktiinda musrileri elideki eki tlefonla yeileri ie degitiriyo
degisim haic n kadarsattya bakak lazm
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h22a4usdm 7 yıl


haber bu işte. piyasayı aldı götürüyor Apple !
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Hami19 7 yıl
Sırf iphone özel ürünler üretip para kazananlar var bu kadar hayatımızın içine girdi apple :-)
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Gürbüz G 7 yıl
slayshot
senin çevrendeki insanlar teknoloji özürlü o zaman paşam sorun sen ve çevrende

sabah sabah sesli gülmeme sabep oldun. Allah iyiliğini versin..
çıkarın artık şu at gözlüklerini
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anlmk 7 yıl
Senin icin soylenecek bi laf varda burasi yeri degil. apple biyerini acitmis varsin dahada acitsin yinede kuluyum kolesiyim diyosun hala. Yeni gelin bile kocasina bu kadar duskun olmaz be.
1 Yanıt Yanıtla
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slayshot 7 yıl anlmk
anlmk

Senin icin soylenecek bi laf varda burasi yeri degil. apple biyerini acitmis varsin dahada acitsin yinede kuluyum kolesiyim diyosun hala. Yeni gelin bile kocasina bu kadar duskun olmaz be.

kardeş hayırdır neyimi acıtıcak neyin kuluyuz neyin kölesiyiz veya neyin karısısın anlamadım dediğinden
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blizzard3 7 yıl
O rakamlar bu ulke sinirlari icinde gecmez bu ulkede en cok kullanilan cihaz nokia :)
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Centauri 7 yıl
Buradaki ileri zekali arkadaslar 37 milyon iPhone un turkiyede satildigini zannediyor heralde. Herneyse, soyleycek birsey yok
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anlmk 7 yıl
Ulan turkler bi marka yaratsa mukemmel olsa kusursuz olsa habire bok atarsiniz.elin somurgeci amerikani yapinca sizide somurunce yinede biz dogru yoldayiz dersiniz. populer kultur gencligi ne hale getirdi. yazik bu zihniyete.verin dahada cok para verin hatta iphone 5-6-7 cikinca kapis kapis alin. para kazandirdiginiz adamlarin ulkesinin ekonomisine mumkunse en buyuk katkiyi yapan siz olun. kraldan cok kralci olmus herkes. yeminle iphone 5 ciksin 5000 tl olsun bu millet yine alir bu telefonu. Tekelcilige kapitalizme somuruye karsi cikacaginiza destek olun siz.bu memleket sizin gibi aydinlara emanet edildi.
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slayshot 7 yıl anlmk
anlmk

Ulan turkler bi marka yaratsa mukemmel olsa kusursuz olsa habire bok atarsiniz.elin somurgeci amerikani yapinca sizide somurunce yinede biz dogru yoldayiz dersiniz. populer kultur gencligi ne hale getirdi. yazik bu zihniyete.verin dahada cok para verin hatta iphone 5-6-7 cikinca kapis kapis alin. para kazandirdiginiz adamlarin ulkesinin ekonomisine mumkunse en buyuk katkiyi yapan siz olun. kraldan cok kralci olmus herkes. yeminle iphone 5 ciksin 5000 tl olsun bu millet yine alir bu telefonu. Tekelcilige kapitalizme somuruye karsi cikacaginiza destek olun siz.bu memleket sizin gibi aydinlara emanet edildi.

türkler telefon yarattıda b.k mu attık?
1 Yanıt Yanıtla +1
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see-none 7 yıl anlmk
anlmk

Ulan turkler bi marka yaratsa mukemmel olsa kusursuz olsa habire bok atarsiniz.elin somurgeci amerikani yapinca sizide somurunce yinede biz dogru yoldayiz dersiniz. populer kultur gencligi ne hale getirdi. yazik bu zihniyete.verin dahada cok para verin hatta iphone 5-6-7 cikinca kapis kapis alin. para kazandirdiginiz adamlarin ulkesinin ekonomisine mumkunse en buyuk katkiyi yapan siz olun. kraldan cok kralci olmus herkes. yeminle iphone 5 ciksin 5000 tl olsun bu millet yine alir bu telefonu. Tekelcilige kapitalizme somuruye karsi cikacaginiza destek olun siz.bu memleket sizin gibi aydinlara emanet edildi.

Tekelciliğe, kapitalizme, sömürüye samsung (ya da başka) marka telefon alarak mı karşı çıkıyorsunuz?
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Lordinarius 7 yıl
jailbreak yapmazsanız apple ne korsa önünüze onu yersiniz bi şirketi bukadar şımartmamak gerek. jailbreaksiz bi işe yaramaz benim için ios.
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Lordinarius 7 yıl
APPLE 2. baharını yaşıyor resmen :)
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xLmNt13 7 yıl
:) bayılıyorum bu apple - anti apple muhabbetine. Apple a laf at 50 kişi çıkarmaya çalışsın :P
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