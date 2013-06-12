Apple'dan yeni AirPort Extreme, Time Capsule ve AirPort İzlencesi için güncelleme

Apple, WWDC 2013 etkinliğinin açılışında yeni MacBook Air ve OS X 10.9'un yanı sıra tanıtılan AirPort Extreme Base Station ve AirPort Time Capsule için donanım yazılım güncellemesi yayınladı.

Yeni AirPort'lara yönelik yayınlanan firmware güncellemesi, USB üzerinden sabit disk ya da Time Capsule'daki sabit diski etkileyerek cihazın tepkisizleşmesine neden olan sorunu gideriyor. Apple, sorunun çok az sayıda cihazı etkilediğini belirtiyor.

Apple, ayrıca Mac ve iOS için AirPort İzlencesi uygulamasını da güncelledi. AirPort İzlencesi 6.3 ile kullanıcılar 802.11ac destekli AirPort Extreme Base Station ve AirPort Time Capsule'u ayarlayabilecek ve daha gelişmiş uzaktan yönetim yetenekleriyle yönetebilecekler. Aşağıda yer alan bağlantılardan AirPort İzlencesi 6.3'ü yükleyebilirsiniz.

Yeni AirPort Base Station ve Time Capsule, tasarımıyla göz doldurmayı başardığı kadar Wi-Fi 802.11ac desteğiyle çok daha hızlı veri iletişime imkan sunuyor. Özellikle Mac kullanıcıların vazgeçemediği aksesuarlardan biri olan Base Station'ın yeni satış fiyatı 199 dolar olarak belirlenirken; Time Capsule ise 2TB ya da 3TB'lık kapasite seçeneğiyle sırasıyla 299 dolar ve 399 dolardan satışa sunulmuş durumda. Şu anda ABD ve İngiltere gibi ülkelerde satışta olan yeni AirPort'ların, 2013 model MacBook Air'lar ile ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.

AirPort İzlencesi 6.3 (iOS için)

AirPort İzlencesi 6.3 (Mac için)