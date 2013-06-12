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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'dan yeni AirPort Extreme, Time Capsule ve AirPort İzlencesi için güncelleme

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple'dan yeni AirPort Extreme, Time Capsule ve AirPort İzlencesi için güncelleme
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Apple, WWDC 2013 etkinliğinin açılışında yeni MacBook Air ve OS X 10.9'un yanı sıra tanıtılan AirPort Extreme Base Station ve AirPort Time Capsule için donanım yazılım güncellemesi yayınladı.

Yeni AirPort'lara yönelik yayınlanan firmware güncellemesi, USB üzerinden sabit disk ya da Time Capsule'daki sabit diski etkileyerek cihazın tepkisizleşmesine neden olan sorunu gideriyor. Apple, sorunun çok az sayıda cihazı etkilediğini belirtiyor.

Apple, ayrıca Mac ve iOS için AirPort İzlencesi uygulamasını da güncelledi. AirPort İzlencesi 6.3 ile kullanıcılar 802.11ac destekli AirPort Extreme Base Station ve AirPort Time Capsule'u ayarlayabilecek ve daha gelişmiş uzaktan yönetim yetenekleriyle yönetebilecekler. Aşağıda yer alan bağlantılardan AirPort İzlencesi 6.3'ü yükleyebilirsiniz.

Yeni AirPort Base Station ve Time Capsule, tasarımıyla göz doldurmayı başardığı kadar Wi-Fi 802.11ac desteğiyle çok daha hızlı veri iletişime imkan sunuyor. Özellikle Mac kullanıcıların vazgeçemediği aksesuarlardan biri olan Base Station'ın yeni satış fiyatı 199 dolar olarak belirlenirken; Time Capsule ise 2TB ya da 3TB'lık kapasite seçeneğiyle sırasıyla 299 dolar ve 399 dolardan satışa sunulmuş durumda. Şu anda ABD ve İngiltere gibi ülkelerde satışta olan yeni AirPort'ların, 2013 model MacBook Air'lar ile ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.

AirPort İzlencesi 6.3 (iOS için)

AirPort İzlencesi 6.3 (Mac için)

Apple'dan yeni AirPort Extreme, Time Capsule ve AirPort İzlencesi için güncelleme
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zuss 6 yıl
Air port extreme harici hdd takılarak ipadden air play ile her türlü film izleniyormuş.elinde olan arkadaşlar deneyip paylaşırlarmı acaba.oluyorsa bende alıcam
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sierratr1 6 yıl
Kesınlıkle tavsıye ederım 2 adet 3tb var bırısı 2gen bırısı yenı cıkan kopruledım ıkısınıde yedeklemede kullanıyorum
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Vatov 6 yıl sierratr1
sierratr1

Kesınlıkle tavsıye ederım 2 adet 3tb var bırısı 2gen bırısı yenı cıkan kopruledım ıkısınıde yedeklemede kullanıyorum

Köprüleme işi nasıl oluyor?

İnternette araştırdığım kadarıyla bunları modeme lan şeklinde bağlıyoruz. Ve bütün cihazlarımızı bunlara bağlıyoruz. Bunlar üzerinden internete girebiliyoruz. Yani direk modeme değil bunlara bağlanarak. Böyleyse o zaman bunlar sayesinde Superonline'ın 5 cihaz sınırıda kalkmış oluyor. Yani Konsol,Akıllı TV,Windows bilgisayar ve Bütün Apple cihazlarımızı bunlara bağlayıp istediğimiz gibi internete girebiliyoruz 9-10 cihaz olsa bile.
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dwain 6 yıl
Airport Extreme aldım ve şu anda evime kurdum. Mükemmel bir alet. Amerika'daydım 2 hafta kadar. Gelirken attım bir tane çantaya. Şu anda evdeki Apple TV'lerin bağlantı hızı olsun wireless her yerden full çekiyor ve hızı tam randımanlı kullanabiliyorum. Antenlerini evin içerisindeki cihazların olduğu yere göre ayarlaması güzel.
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EddyCue 6 yıl
apple store turkiye acilinca alacagim ilk alet time capsule olacak. hdd ile time machine olayi gene cok pratik ama zaten adam gibi bir router'a ihtiyacim var, time capsule olsun olmusken bari. kablosuz yedek olayi da zaten teknolojide ki son nokta.
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