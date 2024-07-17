M5 MacBook Pro, yeni kompakt kamera modülüyle daha ince çerçeveli olabilir

Sektörün ünlü analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın M5 MacBook Pro'da yeni Kompakt Kamera Modülleri'ne (CCM) geçiş yapacağını, şirketin bu amaçla Sunny Optical isimli bir tedarikçiyle anlaştığını belirtti. Vietnam'da seri üretimine başlanacak modül ile, MacBook Pro'lar kompakt form faktöründe eksiksiz bir görüntüleme sistemine sahip olacak. Şu anda LG Innotek ve Sharp, Apple'ın kamera modülü sevkiyatlarını karşılıyor.
Kamera modülü ve lens tek pakete entegre edilecek
Sunny Optical, hem CCM'yi hem de lensi tek bir pakette sunarak entegrasyonu kusursuz hale getirmesi nedeniyle rekabette öne geçebilir. Kuo, Apple'ın M5 MacBook Pro modellerinde sağlıklı bir sevkiyat hacmini sürdürmesi durumunda Sunny Optical'ın gelecekteki iPhone ve iPad modelleri için birincil CCM tedarikçisi olabileceğini söylüyor. Analist, CCM'nin eklenmesinin Apple'a yeni MacBook Pro modellerine Face ID bileşenleri ekleme fırsatı verip vermeyeceğinden ise bahsetmiyor.
11 inç ve 13 inç iPad Pro modelleriyle cihazlarını inceltmeye başlayan Apple, iPhone 17 Slim ile bu incelik trendini devam ettirecek gibi görünüyor. MacBook Pro modellerinde de incelme ve çerçeveleri küçültmeye gitmesi beklenen şirket, Sunny Optical'ın kompakt bileşenleriyle bunu başarmayı amaçlıyor.Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/07/17/apple-camera-module-supplier-macbook-models-2025/ https://medium.com/@mingchikuo/%E8%88%9C%E5%AE%87%E5%85%89%E5%AD%B82025%E5%B9%B4%E7%87%9F%E9%81%8B%E5%8B%95%E8%83%BD%E5%8F%AF%E6%9C%9B%E9%A1%AF%E8%91%97%E5%8F%97%E7%9B%8A%E6%96%BC%E6%88%90%E7%82%BAapple%E6%96%B0%E7%9B%B8%E6%A9%9F%E6%A8%A1%E7%B5%84%E4%BE%9B%E6%87%89%E5%95%86%E8%88%87iphone%E8%A8%82%E5%96%AE%E5%9B%9E%E6%B5%81-sunny-opticals-2025-business-momentum-to-benefit-509819818c2a Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.