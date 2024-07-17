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    M5 MacBook Pro, yeni kompakt kamera modülüyle daha ince çerçeveli olabilir

    Apple'ın 2025 yılında çıkması beklenen M5 MacBook Pro'da Kompakt yeni Kamera Modülleri'ne (CCM) geçiş yapacağı belirtiliyor. Bu sayede, MacBook Pro daha ince çerçeveli olabilir. 
    M5 MacBook Pro, yeni kompakt kamera modülüyle gelecek Tam Boyutta Gör
    Apple'ın bu yılın dördüncü çeyreğinde M4 işlemcili MacBook Pro serisini duyurması bekleniyor. Ancak yeni laptoplarda tasarım anlamında değişikliğe gidilmeyeceği belirtiliyor. Tasarım değişikliğinin, önümüzdeki sene M5 çipsetli versiyonlarda yapılacağı iddia ediliyor.

    Sektörün ünlü analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın M5 MacBook Pro'da yeni Kompakt Kamera Modülleri'ne (CCM) geçiş yapacağını, şirketin bu amaçla Sunny Optical isimli bir tedarikçiyle anlaştığını belirtti. Vietnam'da seri üretimine başlanacak modül ile, MacBook Pro'lar kompakt form faktöründe eksiksiz bir görüntüleme sistemine sahip olacak. Şu anda LG Innotek ve Sharp, Apple'ın kamera modülü sevkiyatlarını karşılıyor.

    Kamera modülü ve lens tek pakete entegre edilecek

    Sunny Optical, hem CCM'yi hem de lensi tek bir pakette sunarak entegrasyonu kusursuz hale getirmesi nedeniyle rekabette öne geçebilir. Kuo, Apple'ın M5 MacBook Pro modellerinde sağlıklı bir sevkiyat hacmini sürdürmesi durumunda Sunny Optical'ın gelecekteki iPhone ve iPad modelleri için birincil CCM tedarikçisi olabileceğini söylüyor. Analist, CCM'nin eklenmesinin Apple'a yeni MacBook Pro modellerine Face ID bileşenleri ekleme fırsatı verip vermeyeceğinden ise bahsetmiyor.

    11 inç ve 13 inç iPad Pro modelleriyle cihazlarını inceltmeye başlayan Apple, iPhone 17 Slim ile bu incelik trendini devam ettirecek gibi görünüyor. MacBook Pro modellerinde de incelme ve çerçeveleri küçültmeye gitmesi beklenen şirket, Sunny Optical'ın kompakt bileşenleriyle bunu başarmayı amaçlıyor.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/07/17/apple-camera-module-supplier-macbook-models-2025/ https://medium.com/@mingchikuo/%E8%88%9C%E5%AE%87%E5%85%89%E5%AD%B82025%E5%B9%B4%E7%87%9F%E9%81%8B%E5%8B%95%E8%83%BD%E5%8F%AF%E6%9C%9B%E9%A1%AF%E8%91%97%E5%8F%97%E7%9B%8A%E6%96%BC%E6%88%90%E7%82%BAapple%E6%96%B0%E7%9B%B8%E6%A9%9F%E6%A8%A1%E7%B5%84%E4%BE%9B%E6%87%89%E5%95%86%E8%88%87iphone%E8%A8%82%E5%96%AE%E5%9B%9E%E6%B5%81-sunny-opticals-2025-business-momentum-to-benefit-509819818c2a
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 6 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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