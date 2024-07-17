M5 MacBook Pro, yeni kompakt kamera modülüyle daha ince çerçeveli olabilir

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Tam Boyutta Gör Apple'ın bu yılın dördüncü çeyreğinde M4 işlemcili MacBook Pro serisini duyurması bekleniyor. Ancak yeni laptoplarda tasarım anlamında değişikliğe gidilmeyeceği belirtiliyor. Tasarım değişikliğinin, önümüzdeki sene M5 çipsetli versiyonlarda yapılacağı iddia ediliyor.

Sektörün ünlü analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın M5 MacBook Pro'da yeni Kompakt Kamera Modülleri'ne (CCM) geçiş yapacağını, şirketin bu amaçla Sunny Optical isimli bir tedarikçiyle anlaştığını belirtti. Vietnam'da seri üretimine başlanacak modül ile, MacBook Pro'lar kompakt form faktöründe eksiksiz bir görüntüleme sistemine sahip olacak. Şu anda LG Innotek ve Sharp, Apple'ın kamera modülü sevkiyatlarını karşılıyor.

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Kamera modülü ve lens tek pakete entegre edilecek

Sunny Optical, hem CCM'yi hem de lensi tek bir pakette sunarak entegrasyonu kusursuz hale getirmesi nedeniyle rekabette öne geçebilir. Kuo, Apple'ın M5 MacBook Pro modellerinde sağlıklı bir sevkiyat hacmini sürdürmesi durumunda Sunny Optical'ın gelecekteki iPhone ve iPad modelleri için birincil CCM tedarikçisi olabileceğini söylüyor. Analist, CCM'nin eklenmesinin Apple'a yeni MacBook Pro modellerine Face ID bileşenleri ekleme fırsatı verip vermeyeceğinden ise bahsetmiyor.

11 inç ve 13 inç iPad Pro modelleriyle cihazlarını inceltmeye başlayan Apple, iPhone 17 Slim ile bu incelik trendini devam ettirecek gibi görünüyor. MacBook Pro modellerinde de incelme ve çerçeveleri küçültmeye gitmesi beklenen şirket, Sunny Optical'ın kompakt bileşenleriyle bunu başarmayı amaçlıyor.

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