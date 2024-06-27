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Tam Boyutta Gör Apple, iOS 14/iPadOS 14 ve sonraki sürümlerde kullanıcıların yumuşak sesleri yükselten ve belirli frekansları kullanıcının işitme ihtiyaçlarına göre ayarlayan Kulaklık Kolaylıkları özelliğini kullanarak kulaklık deneyimini özelleştirmelerine imkan veriyor. Şimdi bu özellik macOS Sequoia ile Mac’lere geliyor.

macOS 15 Sequoia beta 2, iPhone Yansıtma özelliğini getiriyor 2 gün önce eklendi

macOS 15 ile kulaklık kolaylıkları Mac'e geliyor

Apple, bu özellik açıkken sistemin müzik, film, arama ve podcast yayınları için sesi daha canlı ve net hale getirdiğini söylüyor. macOS Sequoia beta 2 sürümünde Kulaklık Kolaylıkları seçeneğine Sistem Ayarları - Erişilebilirlik - Ses bölümünden ulaşılabiliyor. Desteklenen Apple veya Beats kulaklığa sahipseniz özel ses ayarlarını görebiliyorsunuz. Desteklenen modeller şu şekilde:

AirPods Pro (1. ve 2. nesil)

AirPods (2. ve 3. nesil)

AirPods Max

Apple EarPods

Powerbeats

Powerbeats Pro

Beats Solo Pro

Beats Fit Pro

Beats Studio Pro

Beats Solo 4

Beats Solo Buds

macOS 15 güncellemesi ayrıca Mac’ten iPhone’u kontrol etmenize, bildirimleri görmenize ve sürükle-bırakla dosyalarınızı aktarmanızı sağlayan iPhone Yansıtma özelliğini, ayrı Parolalar uygulamasını, yapay zeka özellikleri (Apple Intelligence) ve fazlasını getiriyor.

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macOS Sequoia, Mac'ten AirPods'u özelleştirmenize izin verecek