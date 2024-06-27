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    macOS Sequoia, Mac'ten AirPods'u özelleştirmenize izin verecek

    macOS 15 Sequoia, iPhone ve iPad'de uzun süredir olan erişilebilirlik özelliğini Mac'lere getiriyor: Kulaklık kolaylıkları. Peki, bu özellik ne işe yarıyor?     
    macos 15 sequoia kulaklık kolaylıkları Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 14/iPadOS 14 ve sonraki sürümlerde kullanıcıların yumuşak sesleri yükselten ve belirli frekansları kullanıcının işitme ihtiyaçlarına göre ayarlayan Kulaklık Kolaylıkları özelliğini kullanarak kulaklık deneyimini özelleştirmelerine imkan veriyor. Şimdi bu özellik macOS Sequoia ile Mac’lere geliyor.

    macOS 15 ile kulaklık kolaylıkları Mac'e geliyor

    Apple, bu özellik açıkken sistemin müzik, film, arama ve podcast yayınları için sesi daha canlı ve net hale getirdiğini söylüyor. macOS Sequoia beta 2 sürümünde Kulaklık Kolaylıkları seçeneğine Sistem Ayarları - Erişilebilirlik - Ses bölümünden ulaşılabiliyor. Desteklenen Apple veya Beats kulaklığa sahipseniz özel ses ayarlarını görebiliyorsunuz. Desteklenen modeller şu şekilde:

    • AirPods Pro (1. ve 2. nesil)
    • AirPods (2. ve 3. nesil)
    • AirPods Max
    • Apple EarPods
    • Powerbeats
    • Powerbeats Pro
    • Beats Solo Pro
    • Beats Fit Pro
    • Beats Studio Pro
    • Beats Solo 4
    • Beats Solo Buds

    macOS 15 güncellemesi ayrıca Mac’ten iPhone’u kontrol etmenize, bildirimleri görmenize ve sürükle-bırakla dosyalarınızı aktarmanızı sağlayan iPhone Yansıtma özelliğini, ayrı Parolalar uygulamasını, yapay zeka özellikleri (Apple Intelligence) ve fazlasını getiriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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