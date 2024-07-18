Apple: Apple Intelligence'ı eğitmek için YouTube içeriklerini kullanmadık

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz gün aralarında Apple’ın da olduğu büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka modellerini eğitmek için YouTube içerik üreticilerinin 170.000'den fazla videosuna ait altyazıları izinsiz olarak kullandığı iddiası ortaya atıldı. Apple, etik olmayan şekilde elde edilen verilerin Apple Intelligence için kullanılmadığını, başka bir proje için kullanıldığını söylüyor.

Yapay zekâ eğitimlerinde iş çığırından çıktı 1 gün önce eklendi

Apple, OpenELM'i geliştirmek için kullandık

Apple, Nisan ayında duyurulan açık kaynak OpenELM modellerinin şirketin Apple Intelligence sistemi dahil olmak üzere hiçbir yapay zeka veya makine öğrenimi özelliğini desteklemediğini söylüyor. Apple, OpenELM'in yalnızca araştırma amaçlı olarak, açık kaynaklı büyük dil modelini daha da geliştirmek amacıyla oluşturduklarını açıkladı.

Apple araştırmacıları, yapay zeka kodunu paylaşmaya yönelik bir topluluk olan Hugging Face Hub'da OpenELM’i yayınlarken, açık araştırma topluluğunu güçlendirmek ve zenginleştirmek için tasarlanmış son teknoloji ürünü bir açık dil modeli olarak tanımladı. Modele Apple'ın makine öğrenimi araştırması sitesinden de ulaşılabiliyor. Apple, OpenELM modelinin yeni versiyonlarını geliştirme planının olmadığını da belirtti.

Apple, Apple Intelligence modellerinin belirli özellikleri geliştirmek için seçilen verilerin yanı sıra web tarayıcılar tarafından toplanan herkese açık veriler dahil olmak üzere lisanslı veriler üzerinde eğitildiğine ilişkin önceki beyanını yineledi.

Apple, defalarca yapay zeka projelerine yönelik kaynaklarının etik olduğunu iddia etti. Şirketin yayıncılara ve lisanslı görsellere milyonlarca dolar ödediği biliniyor.

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