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    Apple: Apple Intelligence'ı eğitmek için YouTube içeriklerini kullanmadık

    Apple ve diğer büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka modellerini eğitmek için YouTube içeriklerini izinsiz kullandığı iddia edilmişti. Apple'dan açıklama geldi.
    apple intelligence youtube içerikleriyle eğitilmedi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz gün aralarında Apple’ın da olduğu büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka modellerini eğitmek için YouTube içerik üreticilerinin 170.000'den fazla videosuna ait altyazıları izinsiz olarak kullandığı iddiası ortaya atıldı. Apple, etik olmayan şekilde elde edilen verilerin Apple Intelligence için kullanılmadığını, başka bir proje için kullanıldığını söylüyor.

    Apple, OpenELM'i geliştirmek için kullandık

    Apple, Nisan ayında duyurulan açık kaynak OpenELM modellerinin şirketin Apple Intelligence sistemi dahil olmak üzere hiçbir yapay zeka veya makine öğrenimi özelliğini desteklemediğini söylüyor. Apple, OpenELM'in yalnızca araştırma amaçlı olarak, açık kaynaklı büyük dil modelini daha da geliştirmek amacıyla oluşturduklarını açıkladı.

    Apple araştırmacıları, yapay zeka kodunu paylaşmaya yönelik bir topluluk olan Hugging Face Hub'da OpenELM’i yayınlarken, açık araştırma topluluğunu güçlendirmek ve zenginleştirmek için tasarlanmış son teknoloji ürünü bir açık dil modeli olarak tanımladı. Modele Apple'ın makine öğrenimi araştırması sitesinden de ulaşılabiliyor. Apple, OpenELM modelinin yeni versiyonlarını geliştirme planının olmadığını da belirtti.

    Apple, Apple Intelligence modellerinin belirli özellikleri geliştirmek için seçilen verilerin yanı sıra web tarayıcılar tarafından toplanan herkese açık veriler dahil olmak üzere lisanslı veriler üzerinde eğitildiğine ilişkin önceki beyanını yineledi.

    Apple, defalarca yapay zeka projelerine yönelik kaynaklarının etik olduğunu iddia etti. Şirketin yayıncılara ve lisanslı görsellere milyonlarca dolar ödediği biliniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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