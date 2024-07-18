Apple: Apple Intelligence'ı eğitmek için YouTube içeriklerini kullanmadık

Apple, OpenELM'i geliştirmek için kullandık
Apple, Nisan ayında duyurulan açık kaynak OpenELM modellerinin şirketin Apple Intelligence sistemi dahil olmak üzere hiçbir yapay zeka veya makine öğrenimi özelliğini desteklemediğini söylüyor. Apple, OpenELM'in yalnızca araştırma amaçlı olarak, açık kaynaklı büyük dil modelini daha da geliştirmek amacıyla oluşturduklarını açıkladı.
Apple araştırmacıları, yapay zeka kodunu paylaşmaya yönelik bir topluluk olan Hugging Face Hub'da OpenELM’i yayınlarken, açık araştırma topluluğunu güçlendirmek ve zenginleştirmek için tasarlanmış son teknoloji ürünü bir açık dil modeli olarak tanımladı. Modele Apple'ın makine öğrenimi araştırması sitesinden de ulaşılabiliyor. Apple, OpenELM modelinin yeni versiyonlarını geliştirme planının olmadığını da belirtti.
Apple, Apple Intelligence modellerinin belirli özellikleri geliştirmek için seçilen verilerin yanı sıra web tarayıcılar tarafından toplanan herkese açık veriler dahil olmak üzere lisanslı veriler üzerinde eğitildiğine ilişkin önceki beyanını yineledi.
Apple, defalarca yapay zeka projelerine yönelik kaynaklarının etik olduğunu iddia etti. Şirketin yayıncılara ve lisanslı görsellere milyonlarca dolar ödediği biliniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.