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    Apple, macOS Sequoia public betayı yayınladı: Peki, macOS 15 beta nasıl yüklenir?

    Apple, iPhone yansıtma gibi Mac'lere gelecek yeni özellikleri erkenden denemek isteyenler için macOS Sequoia public betayı yayınladı. Peki, macOS 15 beta nasıl indirilir ve yüklenir?

    Apple, 15 Temmuz’da iOS 18 public beta, watchOS 11 beta ile birlikte macOS Sequoia’nın ilk herkese açık betasını indirmeye açtı. macOS 15 public beta, iPhone’u kablosuz olarak yansıtma ve Mac’ten kontrol etme dahil birkaç yeni özellik içeriyor. macOS Sequoia beta nasıl indirilir ve yüklenir diyenler için, macOS güncelleme (macOS 15 beta indirme ve yükleme) adımlarını gösteriyoruz.

    Diğer işletim sistemlerinin beta sürümleri gibi macOS Sequoia public betayı yüklemek için Apple hesabınızla beta programına kaydolmanız gerekiyor. Apple beta sitesine Apple hesabınızla giriş yaparak ücretsiz olarak beta programına dahil olabiliyorsunuz. Sonrasında macOS 15 beta güncellemelerini Mac bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

    macOS Sequoia public beta indirme ve yükleme adımları 💻

    macos 15 public beta indirme & yükleme Tam Boyutta Gör

    1. Mac’te tarayıcıdan beta.apple.com sitesini açın.
    2. Sign up butonuna tıklayın.
    3. Apple hesabınızla giriş yapın.
    4. Beta yazılım programı sözleşmesini onaylayın.
    5. Mac’te Sistem Ayarları’nı açın.
    6. Genel - Yazılım Güncelleme’ye tıklayın.
    7. Beta güncellemeleri yanındaki “i” butonuna tıklayın.
    8. macOS Sequoia betayı seçin.
    9. macOS 15 Sequoia indirme başlayacaktır.

    macOS 15 Sequoia beta sürümleri hatalar içerebileceğinden asıl bilgisayarınıza yüklememenizde fayda var. macOS beta güncellemelerini almayı tercih ederseniz öncesinde kesinlikle bir yedek alın.

    macOS 15 public beta 1 özellikleri

    • iPhone Yansıtma
    • Hızlı ve kolay pencere düzenleme
    • Görüntülü arama için sunum önizlemesi ve arka plan değiştirme
    • Parolalar uygulaması
    • Matematik notları
    • Mesajlarda sonra gönder seçeneği ve yeni stiller
    Kaynakça https://beta.apple.com https://www.apple.com/macos/macos-sequoia-preview/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 5 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 5 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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