Apple, macOS Sequoia public betayı yayınladı: Peki, macOS 15 beta nasıl yüklenir?

Apple, 15 Temmuz’da iOS 18 public beta, watchOS 11 beta ile birlikte macOS Sequoia’nın ilk herkese açık betasını indirmeye açtı. macOS 15 public beta, iPhone’u kablosuz olarak yansıtma ve Mac’ten kontrol etme dahil birkaç yeni özellik içeriyor. macOS Sequoia beta nasıl indirilir ve yüklenir diyenler için, macOS güncelleme (macOS 15 beta indirme ve yükleme) adımlarını gösteriyoruz.
Diğer işletim sistemlerinin beta sürümleri gibi macOS Sequoia public betayı yüklemek için Apple hesabınızla beta programına kaydolmanız gerekiyor. Apple beta sitesine Apple hesabınızla giriş yaparak ücretsiz olarak beta programına dahil olabiliyorsunuz. Sonrasında macOS 15 beta güncellemelerini Mac bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.
macOS Sequoia public beta indirme ve yükleme adımları 💻
- Mac’te tarayıcıdan beta.apple.com sitesini açın.
- Sign up butonuna tıklayın.
- Apple hesabınızla giriş yapın.
- Beta yazılım programı sözleşmesini onaylayın.
- Mac’te Sistem Ayarları’nı açın.
- Genel - Yazılım Güncelleme’ye tıklayın.
- Beta güncellemeleri yanındaki “i” butonuna tıklayın.
- macOS Sequoia betayı seçin.
- macOS 15 Sequoia indirme başlayacaktır.
macOS 15 Sequoia beta sürümleri hatalar içerebileceğinden asıl bilgisayarınıza yüklememenizde fayda var. macOS beta güncellemelerini almayı tercih ederseniz öncesinde kesinlikle bir yedek alın.
macOS 15 public beta 1 özellikleri
- iPhone Yansıtma
- Hızlı ve kolay pencere düzenleme
- Görüntülü arama için sunum önizlemesi ve arka plan değiştirme
- Parolalar uygulaması
- Matematik notları
- Mesajlarda sonra gönder seçeneği ve yeni stiller
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.