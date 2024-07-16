Apple, macOS Sequoia public betayı yayınladı: Peki, macOS 15 beta nasıl yüklenir?

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Apple, 15 Temmuz’da iOS 18 public beta, watchOS 11 beta ile birlikte macOS Sequoia’nın ilk herkese açık betasını indirmeye açtı. macOS 15 public beta, iPhone’u kablosuz olarak yansıtma ve Mac’ten kontrol etme dahil birkaç yeni özellik içeriyor. macOS Sequoia beta nasıl indirilir ve yüklenir diyenler için, macOS güncelleme (macOS 15 beta indirme ve yükleme) adımlarını gösteriyoruz.

macOS 15 tanıtıldı! İşte macOS Sequoia ile gelen yenilikler 1 ay önce eklendi

Diğer işletim sistemlerinin beta sürümleri gibi macOS Sequoia public betayı yüklemek için Apple hesabınızla beta programına kaydolmanız gerekiyor. Apple beta sitesine Apple hesabınızla giriş yaparak ücretsiz olarak beta programına dahil olabiliyorsunuz. Sonrasında macOS 15 beta güncellemelerini Mac bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

macOS Sequoia public beta indirme ve yükleme adımları 💻

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Mac’te tarayıcıdan beta.apple.com sitesini açın. Sign up butonuna tıklayın. Apple hesabınızla giriş yapın. Beta yazılım programı sözleşmesini onaylayın. Mac’te Sistem Ayarları’nı açın. Genel - Yazılım Güncelleme’ye tıklayın. Beta güncellemeleri yanındaki “i” butonuna tıklayın. macOS Sequoia betayı seçin. macOS 15 Sequoia indirme başlayacaktır.

macOS 15 Sequoia beta sürümleri hatalar içerebileceğinden asıl bilgisayarınıza yüklememenizde fayda var. macOS beta güncellemelerini almayı tercih ederseniz öncesinde kesinlikle bir yedek alın.

macOS 15 public beta 1 özellikleri

iPhone Yansıtma

Hızlı ve kolay pencere düzenleme

Görüntülü arama için sunum önizlemesi ve arka plan değiştirme

Parolalar uygulaması

Matematik notları

Mesajlarda sonra gönder seçeneği ve yeni stiller

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macOS Sequoia beta nasıl indirilir? macOS 15 beta yükleme