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    macOS 15 Sequoia beta 2, iPhone Yansıtma özelliğini getiriyor

    Apple, iOS 18 beta 2 ile birlikte macOS 15 beta 2 güncellemesini yayınladı. macOS Sequoia ikinci beta sürümü, beklenen iPhone Yansıtma özelliğini getiriyor.     
    macos 15 sequoia beta 2 indir Tam Boyutta Gör
    Apple, geliştiriciler ve yeni özellikleri denemek isteyenler için macOS Sequoia’nın ikinci beta sürümünü yayınladı. macOS 15 beta 2, Mac’lere gelecek dikkat çekici özelliklerden biri olan iPhone Mirroring için destek ekliyor. iPhone Yansıtma özelliğiyle Mac’ten mouse, klavye, trackpad ile iPhone’u kontrol etmek mümkün ancak fazlası var.

    macOS 15 iPhone Yansıtma özelliği nasıl açılır?

    macOS Sequoia iPhone Yansıtma açma Tam Boyutta Gör
    iPhone Yansıtma özelliğini kullanabilmek için iPhone’da iOS 18, Mac’te macOS 15 Sequoia güncellemesinin yüklü olması gerekiyor. Mac ve iPhone’da aynı Apple hesabıyla giriş yaptığınızda iPhone kilitli olsa bile bilgisayardan telefonu yönetebiliyorsunuz. iPhone’daki uygulamaları Mac’ten kontrol etmenin yanı sıra telefona gelen bildirimleri de Mac’ten takip edebiliyorsunuz.
    1. Dock'ta iPhone Yansıtma simgesine tıklayın.
    2. Devam Et'e tıklayın.
    3. iPhone'un kilidini açın.
    4. Mac'e dönün, Başlayın'a tıklayın.
    5. iPhone kilitliyken Mac'te iPhone Mirroring'i açın.
    6. Otomatik kimlik doğrula seçeneğini seçin.
    7. iPhone ekranı karşınıza çıkacak.

    iPhone Yansıtma açıkken iPhone, kullanımda olduğunu ve hangi Mac'in bağlı olduğunu belirten bir mesaj gösteriyor.

    iPhone Mirroring, dosyalarınızı, fotoğraflarınızı ve videolarınızı iPhone ile Mac arasında sürükleyip bırakarak taşımanıza da imkan veriyor. Ancak, bu özellik betada yok, macOS Sequoia sonbaharda yayınlandığında da kullanılamayacak. Apple, bu yılın sonlarında eklemeyi planlıyor.

    ‌iPhone‌ Yansıtma özelliği, iOS 18 beta 2 yüklü ‌iPhone‌ ve ‌macOS Sequoia‌ beta 2 yüklü Mac gerektiriyor. Apple silicon işlemcili veya T2 güvenlik çipi bulunan Mac'lerde çalışıyor; Bluetooth ile WiFi’ın açık, cihazların birbirine yakın olması ve iki faktörlü kimlik doğrulamasının açık olduğu iki cihaza aynı Apple hesabıyla giriş yapmak gerekiyor. Bu özelliğe Dock'taki yeni ‌iPhone‌ Yansıtma simgesine tıklayarak erişebiliyorsunuz. Sidecar veya AirPlay açıkken bu özelliği kullanamıyorsunuz.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/06/24/macos-sequoia-beta-2-iphone-mirroring/ https://appleinsider.com/inside/macos-sequoia/tips/how-to-get-started-with-iphone-mirroring-in-ios-18-and-macos-sequoia
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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