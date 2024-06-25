macOS 15 Sequoia beta 2, iPhone Yansıtma özelliğini getiriyor

macOS 15 iPhone Yansıtma özelliği nasıl açılır?
- Dock'ta iPhone Yansıtma simgesine tıklayın.
- Devam Et'e tıklayın.
- iPhone'un kilidini açın.
- Mac'e dönün, Başlayın'a tıklayın.
- iPhone kilitliyken Mac'te iPhone Mirroring'i açın.
- Otomatik kimlik doğrula seçeneğini seçin.
- iPhone ekranı karşınıza çıkacak.
iPhone Yansıtma açıkken iPhone, kullanımda olduğunu ve hangi Mac'in bağlı olduğunu belirten bir mesaj gösteriyor.
iPhone Mirroring, dosyalarınızı, fotoğraflarınızı ve videolarınızı iPhone ile Mac arasında sürükleyip bırakarak taşımanıza da imkan veriyor. Ancak, bu özellik betada yok, macOS Sequoia sonbaharda yayınlandığında da kullanılamayacak. Apple, bu yılın sonlarında eklemeyi planlıyor.
iPhone Yansıtma özelliği, iOS 18 beta 2 yüklü iPhone ve macOS Sequoia beta 2 yüklü Mac gerektiriyor. Apple silicon işlemcili veya T2 güvenlik çipi bulunan Mac'lerde çalışıyor; Bluetooth ile WiFi’ın açık, cihazların birbirine yakın olması ve iki faktörlü kimlik doğrulamasının açık olduğu iki cihaza aynı Apple hesabıyla giriş yapmak gerekiyor. Bu özelliğe Dock'taki yeni iPhone Yansıtma simgesine tıklayarak erişebiliyorsunuz. Sidecar veya AirPlay açıkken bu özelliği kullanamıyorsunuz.Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/06/24/macos-sequoia-beta-2-iphone-mirroring/ https://appleinsider.com/inside/macos-sequoia/tips/how-to-get-started-with-iphone-mirroring-in-ios-18-and-macos-sequoia Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.