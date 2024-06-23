İddia: Uygun fiyatlı Apple Vision’ı kullanmak için iPhone veya Mac gerekebilir

- Uygun fiyatlı Apple Vision, iPhone veya Mac sahip olmanızı gerektirebilir
- İkinci nesil Vision Pro iptal edilmedi
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Uygun fiyatlı Apple Vision, iPhone veya Mac sahip olmanızı gerektirebilir
Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Power On haber bülteninde yeni Apple Vision hakkında konuştu. Gurman’a göre firmanın test ettiği uygun fiyatlı Vision, N107 kod adı ile geliştiriliyor. Bu cihazın, standart Vision Pro’ya göre daha dar görüş alanı sunacağı da gelen bilgiler arasında. Gurman’ın son iddiası ise tartışmalara sebep olacak cinsten.
İkinci nesil Vision Pro iptal edilmedi
Apple’ın Vision serisi için plan değişikliğine gitmesi, ikinci nesil Vision Pro’nun iptal edilebileceğine işaret etmişti ancak Gurman, Apple’ın henüz üst seviye karma gerçeklik pazarını terk etmeyeceğini belirtti ve firmanın ikinci nesil Vision Pro üzerinde çalıştığını ekledi. Rapora göre Vision Pro 2, N109 kod adı ile geliştiriliyor ve bu cihaz, tasarım olarak birinci nesile benzerlik gösteriyor. Apple’ın ikinci nesil Vision Pro’da işlemci ve kamera güncellemeleri yapması bekleniyor. Vision Pro 2’nun tahmini çıkış tarihi ise 2026 sonu olarak gösteriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.