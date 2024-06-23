İddia: Uygun fiyatlı Apple Vision’ı kullanmak için iPhone veya Mac gerekebilir

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda Vision Pro isimli karma gerçeklik başlığını piyasaya süren Apple, bu ürün ile AR/VR pazarında beklediğini bulamadı. Yüksek fiyat politikasından dolayı beklediği başarıyı yakalayamayan firma, çalışmalarını uygun fiyatlı bir Vision ürününe çekti. Peki uygun fiyatlı Apple Vision neler sunacak?

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Uygun fiyatlı Apple Vision, iPhone veya Mac sahip olmanızı gerektirebilir

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Power On haber bülteninde yeni Apple Vision hakkında konuştu. Gurman’a göre firmanın test ettiği uygun fiyatlı Vision, N107 kod adı ile geliştiriliyor. Bu cihazın, standart Vision Pro’ya göre daha dar görüş alanı sunacağı da gelen bilgiler arasında. Gurman’ın son iddiası ise tartışmalara sebep olacak cinsten.

Tam Boyutta Gör Gurman’a göre Apple, uygun fiyatlı Vision başlığını iPhone veya Mac’e bağlı olarak geliştirmeyi düşünüyor. Eğer bu iddia doğruysa Apple Vision olarak adlandırılması beklenen bu cihaz, içerisinde Vision Pro benzeri bir işlemci ve işletim sistemi barındırmayacak ve yalnızca iPhone/Mac bağlantısı ile çalışabilecek. Apple’ın böyle bir hamle ile bu ürünü çok daha uygun fiyatlı hale getirebilmesi mümkün gözüküyor. Yine Gurman’ın iddiasına göre Apple, uygun fiyatlı Vision başlığını 2025’in sonlarına doğru piyasaya sürmeyi planlıyor.

İkinci nesil Vision Pro iptal edilmedi

Apple’ın Vision serisi için plan değişikliğine gitmesi, ikinci nesil Vision Pro’nun iptal edilebileceğine işaret etmişti ancak Gurman, Apple’ın henüz üst seviye karma gerçeklik pazarını terk etmeyeceğini belirtti ve firmanın ikinci nesil Vision Pro üzerinde çalıştığını ekledi. Rapora göre Vision Pro 2, N109 kod adı ile geliştiriliyor ve bu cihaz, tasarım olarak birinci nesile benzerlik gösteriyor. Apple’ın ikinci nesil Vision Pro’da işlemci ve kamera güncellemeleri yapması bekleniyor. Vision Pro 2’nun tahmini çıkış tarihi ise 2026 sonu olarak gösteriliyor.

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