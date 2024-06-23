Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İddia: Uygun fiyatlı Apple Vision’ı kullanmak için iPhone veya Mac gerekebilir

    Vision Pro’nun çıkışı ile AR/VR pazarına olan ilgi artıyor. Bu pazardan büyük bir pay çıkarmak isteyen Apple, uygun fiyatlı Vision başlığı üzerinde çalışmalarını hızlandırıyor.
    Apple Vision Pro Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda Vision Pro isimli karma gerçeklik başlığını piyasaya süren Apple, bu ürün ile AR/VR pazarında beklediğini bulamadı. Yüksek fiyat politikasından dolayı beklediği başarıyı yakalayamayan firma, çalışmalarını uygun fiyatlı bir Vision ürününe çekti. Peki uygun fiyatlı Apple Vision neler sunacak?

    Uygun fiyatlı Apple Vision, iPhone veya Mac sahip olmanızı gerektirebilir

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Power On haber bülteninde yeni Apple Vision hakkında konuştu. Gurman’a göre firmanın test ettiği uygun fiyatlı Vision, N107 kod adı ile geliştiriliyor. Bu cihazın, standart Vision Pro’ya göre daha dar görüş alanı sunacağı da gelen bilgiler arasında. Gurman’ın son iddiası ise tartışmalara sebep olacak cinsten. 

    Vision Pro - Mac ekran paylaşım özelliği Tam Boyutta Gör
    Gurman’a göre Apple, uygun fiyatlı Vision başlığını iPhone veya Mac’e bağlı olarak geliştirmeyi düşünüyor. Eğer bu iddia doğruysa Apple Vision olarak adlandırılması beklenen bu cihaz, içerisinde Vision Pro benzeri bir işlemci ve işletim sistemi barındırmayacak ve yalnızca iPhone/Mac bağlantısı ile çalışabilecek. Apple’ın böyle bir hamle ile bu ürünü çok daha uygun fiyatlı hale getirebilmesi mümkün gözüküyor. Yine Gurman’ın iddiasına göre Apple, uygun fiyatlı Vision başlığını 2025’in sonlarına doğru piyasaya sürmeyi planlıyor. 

    İkinci nesil Vision Pro iptal edilmedi

    Apple’ın Vision serisi için plan değişikliğine gitmesi, ikinci nesil Vision Pro’nun iptal edilebileceğine işaret etmişti ancak Gurman, Apple’ın henüz üst seviye karma gerçeklik pazarını terk etmeyeceğini belirtti ve firmanın ikinci nesil Vision Pro üzerinde çalıştığını ekledi. Rapora göre Vision Pro 2, N109 kod adı ile geliştiriliyor ve bu cihaz, tasarım olarak birinci nesile benzerlik gösteriyor. Apple’ın ikinci nesil Vision Pro’da işlemci ve kamera güncellemeleri yapması bekleniyor. Vision Pro 2’nun tahmini çıkış tarihi ise 2026 sonu olarak gösteriliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    aştiden keçiören"e nasıl gidilir ailemden nefret ediyorum arora cappucino 50cc yorum chery nasıl bir araba çalışmak istemiyorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 12 Pro
    Redmi Note 12 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız