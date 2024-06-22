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    macOS 15 Sequoia ve iOS 18'in ikinci betası haftaya yayınlanacak: İşte gelecek özellikler

    Apple'ın önümüzdeki hafta macOS Sequoia ve iOS 18 beta 2 sürümü yayınlanması bekleniyor. Etkinlikte tanıtılan iki kullanışlı yeni özellik bu betayla gelecek.    
    macos sequoia & ios 18 beta 2 ile gelecek yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 18’in ilk geliştirici beta sürümünü 10 Haziran’da WWDC etkinliğinin hemen ardından yayınladı. iOS 18 beta 2 sürümün ise önümüzdeki hafta 24 Haziran’da yayınlanması bekleniyor. Yeni iOS 18 ve macOS 15 beta sürümü ile iPhone Yansıtma ve SharePlay ekran paylaşımına gelen yeni özellikler sunulacak.

    macOS 15 ve iOS 18 beta 2 ile gelecek yeni özellikler

    WWDC 2024’te tanıtılan iPhone Mirroring özelliği, Mac kullanıcılarının iPhone’u uzaktan kontrol etmelerini sağlıyor. macOS Sequoia ile iPhone kilitli olsa bile kablosuz olarak telefondaki uygulamalara erişebiliyor ve Mac klavyesi, trackpad veya mouse ile kontrol sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca iPhone’a gelen tüm bildirimler Mac’inize de geliyor. iPhone Yansıtma özelliği, iPhone ile Mac arasında dosya, fotoğraf, video aktarımını da kolaylaştırıyor.

    iOS 18 ve iPadOS18 ile SharePlay ekran paylaşımına iki yeni özellik eklendi. Artık iPhone ya da iPad’i yeni kullanmaya başlayan sevdiklerinize çizerek neyi nasıl yapacaklarını gösterebiliyorsunuz. Bazen çizerek anlatmak sonuç vermeyebiliyor; bu durumda arkadaşınızın ya da ailenizin cihazına uzaktan erişim için izin isteyip sorunu hızlıca çözebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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