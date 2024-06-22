macOS 15 Sequoia ve iOS 18'in ikinci betası haftaya yayınlanacak: İşte gelecek özellikler

macOS 15 ve iOS 18 beta 2 ile gelecek yeni özellikler
WWDC 2024’te tanıtılan iPhone Mirroring özelliği, Mac kullanıcılarının iPhone’u uzaktan kontrol etmelerini sağlıyor. macOS Sequoia ile iPhone kilitli olsa bile kablosuz olarak telefondaki uygulamalara erişebiliyor ve Mac klavyesi, trackpad veya mouse ile kontrol sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca iPhone’a gelen tüm bildirimler Mac’inize de geliyor. iPhone Yansıtma özelliği, iPhone ile Mac arasında dosya, fotoğraf, video aktarımını da kolaylaştırıyor.
iOS 18 ve iPadOS18 ile SharePlay ekran paylaşımına iki yeni özellik eklendi. Artık iPhone ya da iPad’i yeni kullanmaya başlayan sevdiklerinize çizerek neyi nasıl yapacaklarını gösterebiliyorsunuz. Bazen çizerek anlatmak sonuç vermeyebiliyor; bu durumda arkadaşınızın ya da ailenizin cihazına uzaktan erişim için izin isteyip sorunu hızlıca çözebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.