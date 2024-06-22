macOS 15 Sequoia ve iOS 18'in ikinci betası haftaya yayınlanacak: İşte gelecek özellikler

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 18’in ilk geliştirici beta sürümünü 10 Haziran’da WWDC etkinliğinin hemen ardından yayınladı. iOS 18 beta 2 sürümün ise önümüzdeki hafta 24 Haziran’da yayınlanması bekleniyor. Yeni iOS 18 ve macOS 15 beta sürümü ile iPhone Yansıtma ve SharePlay ekran paylaşımına gelen yeni özellikler sunulacak.

Eski iPhone'larda kullanılabilecek iOS 18 özellikleri 6 gün önce eklendi

macOS 15 ve iOS 18 beta 2 ile gelecek yeni özellikler

WWDC 2024’te tanıtılan iPhone Mirroring özelliği, Mac kullanıcılarının iPhone’u uzaktan kontrol etmelerini sağlıyor. macOS Sequoia ile iPhone kilitli olsa bile kablosuz olarak telefondaki uygulamalara erişebiliyor ve Mac klavyesi, trackpad veya mouse ile kontrol sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca iPhone’a gelen tüm bildirimler Mac’inize de geliyor. iPhone Yansıtma özelliği, iPhone ile Mac arasında dosya, fotoğraf, video aktarımını da kolaylaştırıyor.

iOS 18 ve iPadOS18 ile SharePlay ekran paylaşımına iki yeni özellik eklendi. Artık iPhone ya da iPad’i yeni kullanmaya başlayan sevdiklerinize çizerek neyi nasıl yapacaklarını gösterebiliyorsunuz. Bazen çizerek anlatmak sonuç vermeyebiliyor; bu durumda arkadaşınızın ya da ailenizin cihazına uzaktan erişim için izin isteyip sorunu hızlıca çözebilirsiniz.

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macOS Sequoia ve iOS 18 beta 2 ile gelecek özellikler belli oldu