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Apple'ın A6 işlemcileri 2012 2. çeyreğe hazır olabilir

7 yıl
4,1b
1
30
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın iPad 2’de sunduğu çift çekirdekli A5 işlemcisinin halefi olacak A6 işlemcisinin üretimini patent kavgası yaşadığı Samsung’dan çekerek Tayvanlı TMSC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) firmasına verdiği daha önce haberlere konu olmuştu.

CENS sitesinin endüstri kaynaklarına dayanarak verdiği haberinde Apple’ın yeni A6 işlemcisinin 2012 2. çeyrekte piyasaya çıkacağı belirtiliyor. 28nm mimarisinde olacak ve yenilikçi 3D desteği sunacak işlemci 2012 ilk çeyrekte seri üretime geçecek. Siteye göre ARM tabanlı yeni yongalar hali hazırda test üretimi sürecinde ve başarıya ulaşmış durumda.

Apple’ın ortaklık kuralları gereği A6 işlemcisini TMSC firmasına ürettirmeden önce bazı test süreçlerinin yapılması gerekiyor. Apple ortağı olan firmanın kapasitesinin ne olduğunu görmeden kesinlikle sipariş vermiyor. 

Apple’ın iPad 2 ve iPhone 4 modellerinde kullandığı A4 ve A5 işlemciler Samsung tarafından üretilmişti. Ancak Apple’ın yeni nesil işlemcilerini 28nm mimarisinde üretmeyi planlaması nedeniyle rota Samsung’dan TMSC firmasına dönmüştü.

TMSC firması NVIDIA ve Qualcomm gibi firmalardan da işlemci üretimi siparişi alıyor. Ancak bu firmaların üretim taleplerindeki düşüş nedeniyle üretim bandının büyük kısmını Apple için ayıran TMSC bu konuda yorum yapmaktan kaçınıyor.

Apple’ın A6 işlemcisinin tam olarak özellikleri bilinmiyor. 28nm mimarisinde olacak işlemcilerin yüzde 30 daha az enerji harcayarak yüzde 50 daha fazla performans artışı sağladığı ve ısınma seviyesinin oldukça düşük olduğu belirtiliyor. 

Eğer işlemcilerin piyasaya çıkış tarihi doğruysa A6 işlemcisi taşıyacak iPad 3 modelinin de bu tarihlerde tanıtılması ihtimali beliriyor. 

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Brumack 7 yıl en beğenilen
erencexor
boşuna zahmet ediyorlarçıksada almam zaten :)

onlar da çok üzüldü
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alpa07 7 yıl
yine kavvga başlamış.
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manyakurt 7 yıl
caves
funkmaster 5 çıkacak diye 4 almayanlar için çok kötü bir haber, şimdi 6yı bekleyecekler.


A5 işlemci şu an mevcut zaten, A6 işlemci 2012de çıkıp Appleın yeni ürünlerinde kullanılacak.5i bekleyenler 6yı bekler derken iPhonedan bahsediyorsunuz ama konu o değil, işlemci.do you understand me?

adam ingilizce konuşmuş dağılın beyler...
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slayshot 7 yıl
alamayan fakirler yorum yazmazsa sevirim :)
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osooso148 7 yıl
kerokeso
makeles
erencexorboşuna zahmet ediyorlarçıksada almam zaten :)
aynen.. :P
+1

Fandroid ler ve saçma sapan yorumları.. Her konuyu kirletmek konusunda oldukca başarılı bu arkadaşlar... Binlerce android forumu mevcut gidin tatmin olaylarınızı orda yapın!
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Sta1ker 7 yıl
Eger Apple iPhone 5 i bu sonbahar da çıkarmaz ise iPhone 5 2012 yılında A6 işlemcisi ile çıkar. Anlamadığım niye bu kadar geç çıkarıyorlar. iPhone 4 ü üstünde bir çok telefon var ve pazardan nemalaniyorlar. Performansından mı memnun değiller acaba?
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TuffkiLLe 7 yıl Sta1ker
dextercan

Eger Apple iPhone 5 i bu sonbahar da çıkarmaz ise iPhone 5 2012 yılında A6 işlemcisi ile çıkar. Anlamadığım niye bu kadar geç çıkarıyorlar. iPhone 4 ü üstünde bir çok telefon var ve pazardan nemalaniyorlar. Performansından mı memnun değiller acaba?


yüzeysel olarak bakarsak evet dediğiniz mantıklı ancak eylül ayında çıkması beklenen yeni iphone un sorunlarından biri de işlemciydi.. Apple ipad2 de kullandığı a5 işlemcisini yeni nesil iphone da da kullanmak istiyor ancak bu öyle aynı işlemciyi direk takarak olmuyor malesef
ipad2 de kullanılan işlemcinin boyutları iphone a konulamayacak düzeyde büyük.. boyutları küçültmek gerekiyor ancak bu da ısınma sorununu beraberinde getiriyor.. bu ısınma sorunuyla alakalı haberler çıkmıştı forumda ve medyada merak ediyorsanız eğer ufak bi aramayla bulunabilir sanıyorum
sözün özü, apple iphone 5 e a6 işlemciyi malesef çıktığı gibi koyamayabilir, daha yeni a5 işemciyi iphone a entegre edebilmişken a6 da karşılaşacakları sorunları bu kadar kısa sürede çözebileceklerini zannetmiyorum.. iphone'da a6 işlemciyi görebilmemiz için iPhone 5ten sonraki nesil cihazı bekleyeceğiz muhtemelen
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abdulmusavvir 7 yıl
Ben de bir çok kişinin neden anlatmak istediklerini anlatırken bazı kelimeleri doğrudan söylemeye çekindiklerini anlamam, sanki ingilizce fanboy yazınca adam ona fanatik dediğini anlamayacak mı? :)
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broodofqueen 7 yıl abdulmusavvir
baba_mustafa

Ben de bir çok kişinin neden anlatmak istediklerini anlatırken bazı kelimeleri doğrudan söylemeye çekindiklerini anlamam, sanki ingilizce fanboy yazınca adam ona fanatik dediğini anlamayacak mı? :)


Fanatik te yabancı kökenli bir kelime. Çekindiğimden değil, ama sadece fanatik demek yanlış olur. Hem "Fan" hemde "boy" yanyana olunca daha anlamlı. Fanatik daha yetişkince bir tabir. Fanboyu ben daha ergen ve yeniyetmeler için kullanıyorum. Sebep odur. Çekinme falan yok anlıyacağanız.
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caves 7 yıl
funkmaster
5 çıkacak diye 4 almayanlar için çok kötü bir haber, şimdi 6yı bekleyecekler.



A5 işlemci şu an mevcut zaten, A6 işlemci 2012'de çıkıp Apple'ın yeni ürünlerinde kullanılacak.
5'i bekleyenler 6'yı bekler derken iPhone'dan bahsediyorsunuz ama konu o değil, işlemci.
do you understand me?
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broodofqueen 7 yıl
Marka "sevmek" ve "benimsemek" fanboyluk emaraleridir. En tepedeki yorum muhtemelen bir Android fanboyuna ait. Neden Android forumlarında boy göstermezlerde her Apple haberine atlarlar hiç anlamam... Ben iPhone kullanıyorum, ama yakınımdaki herkese Android kullanan telefonları öneriyorum. Bu bir tercih meselesi, bunu anlamak bu kaadr zormu? Ayrıca "birşey varmış gibi kapışılacak" cümlesi garip. Belkide gerçekten birşey var ama sen o kadar körsünki göremiyorsun. Bir de işin o tarafından bak! Bu teknoloji uleması tavırlar hiç hoş değil. Sanki HTC CEO'su amcam!
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caves 7 yıl
he he almayın koçum aferin size... :D sanki o işlemci satılacakmış gibi..
yazık size ya, üzülüyorum valla şu halinize.
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funkmaster 7 yıl
5 çıkacak diye 4 almayanlar için çok kötü bir haber, şimdi 6'yı bekleyecekler.


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kerokeso 7 yıl
makeles
erencexorboşuna zahmet ediyorlarçıksada almam zaten :)
aynen.. :P

+1
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alican09turk 7 yıl

kerokeso

makeles

erencexorboşuna zahmet ediyorlarçıksada almam zaten :)
aynen.. :P


+1


aynen. sen almayınca zaten adamlar hemen iflas edicekti.
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heisenberg__ 7 yıl kerokeso
kerokeso

makeles

erencexorboşuna zahmet ediyorlarçıksada almam zaten :)
aynen.. :P


+1


ohoo siz almazsanız ben hiç almam. söyleyin çıkarmasınlar A6 falan
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