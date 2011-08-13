Apple'ın A6 işlemcileri 2012 2. çeyreğe hazır olabilir

Apple’ın iPad 2’de sunduğu çift çekirdekli A5 işlemcisinin halefi olacak A6 işlemcisinin üretimini patent kavgası yaşadığı Samsung’dan çekerek Tayvanlı TMSC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) firmasına verdiği daha önce haberlere konu olmuştu.





CENS sitesinin endüstri kaynaklarına dayanarak verdiği haberinde Apple’ın yeni A6 işlemcisinin 2012 2. çeyrekte piyasaya çıkacağı belirtiliyor. 28nm mimarisinde olacak ve yenilikçi 3D desteği sunacak işlemci 2012 ilk çeyrekte seri üretime geçecek. Siteye göre ARM tabanlı yeni yongalar hali hazırda test üretimi sürecinde ve başarıya ulaşmış durumda.





Apple’ın ortaklık kuralları gereği A6 işlemcisini TMSC firmasına ürettirmeden önce bazı test süreçlerinin yapılması gerekiyor. Apple ortağı olan firmanın kapasitesinin ne olduğunu görmeden kesinlikle sipariş vermiyor.





Apple’ın iPad 2 ve iPhone 4 modellerinde kullandığı A4 ve A5 işlemciler Samsung tarafından üretilmişti. Ancak Apple’ın yeni nesil işlemcilerini 28nm mimarisinde üretmeyi planlaması nedeniyle rota Samsung’dan TMSC firmasına dönmüştü.





TMSC firması NVIDIA ve Qualcomm gibi firmalardan da işlemci üretimi siparişi alıyor. Ancak bu firmaların üretim taleplerindeki düşüş nedeniyle üretim bandının büyük kısmını Apple için ayıran TMSC bu konuda yorum yapmaktan kaçınıyor.





Apple’ın A6 işlemcisinin tam olarak özellikleri bilinmiyor. 28nm mimarisinde olacak işlemcilerin yüzde 30 daha az enerji harcayarak yüzde 50 daha fazla performans artışı sağladığı ve ısınma seviyesinin oldukça düşük olduğu belirtiliyor.





Eğer işlemcilerin piyasaya çıkış tarihi doğruysa A6 işlemcisi taşıyacak iPad 3 modelinin de bu tarihlerde tanıtılması ihtimali beliriyor.