Apple'ın AirPods'ları piyasadaki kablosuz kulaklık gelirlerinin %85'ine sahip

Teknoloji Editörü
Apple geçen yıl iPhone 7'yi piyasaya sunarken radikal bir değişikliğe gitmişti. iPhone 7'de 3.5 mm kulaklık girişini kaldıran Apple; bunun yerine Lightning girişini, müzik dinlemek için sundu. Hatta telefonu aldığınızda kutudan Lightning girişli bir kulaklıkta çıkıyor. Ancak Apple'ın bu hamlesi bazı eleştirmenler tarafından da eleştirildi.
iPhone 7 ile eş zamanlı duyurulan AirPods ise kullanıcıların kablo sorunlarını ortadan kaldırmıştı. Ancak Apple, AirPods'la kulaklık sektöründe deprem etkisi yarattı. Analist firma NPD Group'a göre, AirPods şu anda kablosuz kulaklık gelirlerinin yüzde 85'ini oluşturuyor. NPD, 2017 yılının başından bu yana en az 900.000 adet AirPods satıldığını tahmin ediyor.
Apple'ın bu başarıyı elde etmesini sağlayan en önemli özellik ise AirPods'ların, Apple W1 adı verilen harekete duyarlı mikro işlemciyle birlikte bağlantı, ses kalitesi ve güç tüketimi gibi işlevleri en iyi şekilde yerine getirmesidir.
http://www.ibtimes.com/apples-airpods-get-85-percent-wireless-earbud-revenue-2585798 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
TR price: 1000TL
o yüzden tr de pek alan yok
şirket mail ini telefonuna tanımlayıp da şirket mail lerini kontrol eden bir kaç arkadaşım dışında daha ötesini görememiştim.
keşke çok gösteriş meraklısı olmasak da sadece sizin gibi gerçekten ihtiyacı olan kişiler alsa bu telefonları.
Apple fanboyları sağ olsun apple'a para oluk gibi akıyor. Bu tiplere ucuza versen bile almaz. Birebir aynı ürünün biri 20 lira diğeri 10 lira olsa giderler 20 lira olanı alırlar. Çevremde ciddi ciddi böyle elemanlar var.
Valla xiaomi nin bu kadar ucube bir kulaklik cikaracagini sanmam
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3829 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
apple iphone 7, airpods ve