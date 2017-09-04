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Apple'ın AirPods'ları piyasadaki kablosuz kulaklık gelirlerinin %85'ine sahip

Apple'ın kablosuz kulaklığı AirPods, piyasadaki kablosuz kulaklık gelirlerinin yüzde 85'ine sahip. Analistler şimdiye kadar 900.000 adet AirPods satıldığını söylüyor. Detaylar haberimizde...
1 yıl
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22
Cep Tel Aksesuarları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Apple geçen yıl iPhone 7'yi piyasaya sunarken radikal bir değişikliğe gitmişti. iPhone 7'de 3.5 mm kulaklık girişini kaldıran Apple; bunun yerine Lightning girişini, müzik dinlemek için sundu. Hatta telefonu aldığınızda kutudan Lightning girişli bir kulaklıkta çıkıyor. Ancak Apple'ın bu hamlesi bazı eleştirmenler tarafından da eleştirildi.
iPhone 7 ile eş zamanlı duyurulan AirPods ise kullanıcıların kablo sorunlarını ortadan kaldırmıştı. Ancak Apple, AirPods'la kulaklık sektöründe deprem etkisi yarattı. Analist firma NPD Group'a göre, AirPods şu anda kablosuz kulaklık  gelirlerinin yüzde 85'ini oluşturuyor. NPD, 2017 yılının başından bu yana en az 900.000 adet AirPods satıldığını tahmin ediyor.
Apple'ın bu başarıyı elde etmesini sağlayan en önemli özellik ise AirPods'ların, Apple W1 adı verilen harekete duyarlı mikro işlemciyle birlikte bağlantı, ses kalitesi ve güç tüketimi gibi işlevleri en iyi şekilde yerine getirmesidir.

http://www.ibtimes.com/apples-airpods-get-85-percent-wireless-earbud-revenue-2585798 Yorum Yaz
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koyunsavar 1 yıl en beğenilen mehmedaltair
Helallik birşey yok sadece milletin gösteriş merakindan faydalaniyorlar. Klozet kapağı na Apple yazsalar ve 5 katı fiyatına satsalar vatandaş almak için birbirini ezer..
Helallik birşey yok sadece milletin gösteriş merakindan faydalaniyorlar. Klozet kapağı na Apple yazsalar ve 5 katı fiyatına satsalar vatandaş almak için birbi...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Kerim5100 1 yıl
E tabi böyle bir kitleye sahipler ne bekliyordunuz ki :D
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huseyincarnege 1 yıl
insanları anlamak güç öle çirkin bişeye para vermek ?
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gurkanse 1 yıl
USA price: 150$
TR price: 1000TL
o yüzden tr de pek alan yok
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mhtbodur 1 yıl
Valla arkadaşlar işim gereği çok fazla telefon işe konuşan birisi olarak onlarca Bluetooth kulaklık denedim. Ta ki airpods a geçene kadar Bluetooth kulaklık kullanmamışım dedim. Ses kalitesi Kablolu kulaklık ile aynı bu kulaklığa ana işlevselliğini katan Siri ile çok entegre çalışması. Sadece birini ara demekle bitmiyor. Araba kullanırken kendine rota çizmenden. Gelen mesajlara cevap vermenden, gelen tüm mail whatsapp bildirimlerini okutup cevap vermekten yani kulaklıktan çok asistan gibi. Şarjı da gün içinde yetecek kadar gidiyor ben sabah 8de kulaklığı takas akşam 8de kulağımdan çıkartırım telefonun yüzünü unuttum desem yalan olmaz. Tavsiye ederim
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mcrew 1 yıl mhtbodur
bu zamana kadar bu telefonlara ve aksesuarlarına bu kadar para verip de teknik olarak bu kadar detaylı kullanan, kısacası telefonun hakkını veren ilk defa birini gördüm.
şirket mail ini telefonuna tanımlayıp da şirket mail lerini kontrol eden bir kaç arkadaşım dışında daha ötesini görememiştim.
keşke çok gösteriş meraklısı olmasak da sadece sizin gibi gerçekten ihtiyacı olan kişiler alsa bu telefonları.
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axaxa 1 yıl
xiaomi şunun ucuzunu yapsada millet sevinse
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Fenomenon 1 yıl axaxa
Xiaomi'nin bt kulaklıkları var zaten. Ama iphone'da çalışıyor mu bilmiyorum.
Apple fanboyları sağ olsun apple'a para oluk gibi akıyor. Bu tiplere ucuza versen bile almaz. Birebir aynı ürünün biri 20 lira diğeri 10 lira olsa giderler 20 lira olanı alırlar. Çevremde ciddi ciddi böyle elemanlar var.
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keremec 1 yıl axaxa
xattorneyx
xiaomi şunun ucuzunu yapsada millet sevinse

Valla xiaomi nin bu kadar ucube bir kulaklik cikaracagini sanmam
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dr20mouse 1 yıl
Kazığı o kadar büyük tabi piyasayı domine eder. Suç Apple da değil alan meeelerde
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intel7mix 1 yıl
Zamanında çıktığında ne eleştirdiler ama baya iyi satmış
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Adamlar 5 tane satsa diğerlerinin 10 tane sattığı kadar para elde diyor, diğerlerinin 20 tane sattığında elde edebileceği kârı elde ediyor zaten.
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kımyasal 1 yıl
Kol gibi fiyatı var gayette geçmesi normal
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mehmedaltair 1 yıl
Vallaha helal olsun adamlar şöyle saçma sapan bir ürünü bile deli gibi sattılar
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koyunsavar 1 yıl mehmedaltair
Helallik birşey yok sadece milletin gösteriş merakindan faydalaniyorlar. Klozet kapağı na Apple yazsalar ve 5 katı fiyatına satsalar vatandaş almak için birbirini ezer..
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apple iphone 7, airpods ve
5 etiket daha kablosuz kulaklık apple airpods Cep Tel Aksesuarları Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede
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