Apple'ın AirPods'ları piyasadaki kablosuz kulaklık gelirlerinin %85'ine sahip

Apple geçen yıl iPhone 7'yi piyasaya sunarken radikal bir değişikliğe gitmişti. iPhone 7'de 3.5 mm kulaklık girişini kaldıran Apple; bunun yerine Lightning girişini, müzik dinlemek için sundu. Hatta telefonu aldığınızda kutudan Lightning girişli bir kulaklıkta çıkıyor. Ancak Apple'ın bu hamlesi bazı eleştirmenler tarafından da eleştirildi.

iPhone 7 ile eş zamanlı duyurulan AirPods ise kullanıcıların kablo sorunlarını ortadan kaldırmıştı. Ancak Apple, AirPods'la kulaklık sektöründe deprem etkisi yarattı. Analist firma NPD Group'a göre, AirPods şu anda kablosuz kulaklık gelirlerinin yüzde 85'ini oluşturuyor. NPD, 2017 yılının başından bu yana en az 900.000 adet AirPods satıldığını tahmin ediyor.

Apple'ın bu başarıyı elde etmesini sağlayan en önemli özellik ise AirPods'ların, Apple W1 adı verilen harekete duyarlı mikro işlemciyle birlikte bağlantı, ses kalitesi ve güç tüketimi gibi işlevleri en iyi şekilde yerine getirmesidir.

http://www.ibtimes.com/apples-airpods-get-85-percent-wireless-earbud-revenue-2585798