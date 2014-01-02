Apple'ın Japonya'daki geleneksel etkinliği Lucky Bag'e yine yoğun ilgi

Kendi mağazaları sayesinde tüketiciyle direkt bağ kurabilen Apple, müşteri sadakatini arttıracak hamleler yapmayı sürdürüyor. Firma bu kapsamda, Japonya'da yılbaşları ile özdeşleşen, "Şanslı Çanta" anlamına gelen "Fukubukuro" etkinliği bu sene de renkli görüntülere sahne oldu.

Apple, Şanslı Çanta etkinliğinde içi elektronik eşya dolu çantaları belirlenen fiyattan satışa sunuyor. Etkinliği farklı ve cazip kılan ise çanta içerisindeki tüm eşyaların tutarının, çantaların satış fiyatından fazla olması. Dahası bazı çantalarda, aralarında MacBook Air'ın da bulunduğu, görece olarak pahalı, sürprizler yer alıyor. Çantalar rassal olarak doldurulduğu için eğer şanslıysanız MBA'ın içinde olduğu çantayı alıyorsunuz; değilseniz ise iPad Mini ya da iPod Nano ile yetinmek zorundasınız.

Bu seneki etkinlikte çantaların fiyatı 345 dolar olarak belirlenmiş. Çanta Incase'in City Collection Compact Backpack'i; her çantadan ise etkinliğe özel hatıra t-shirt'ü çıkıyor. Geri kalanlar ise sizin şansınıza kalmış. Fakat içeriği en kötü çanta bile, içerisindekilerin toplam değeri 345 doları rahatlıkla aştığı için sahibinin yüzünü güldürecek cinsten.

Japonya'da dün düzenlenen etkinlikte yoğun olarak dağıtılan çantaların içerikleri şöyle:

11 inç MacBook Air, Power Support Air Jacket, Apple Magic Mouse, Beats by Dre Pill Bluetooth Hoparlör

Wi-Fi'lı iPad Air, Smart Cover, Nike+ FuelBand SE, Phillips Hue Starter Kit, Square Reader

1.nesil iPad Mini ya da 7.Nesil iPod Nano, Jay Birds BlueBads X Bluetooth kulaklık, IZON View Kablosuz Kamera, UE Mobile Boombox

Apple, ABD'de de bazı mağazalarının açılışında benzer etkinliği gerçekleştirmişti. Ancak uzun süredir etkinlik sadece Japonya'ya özel olarak yapılmakta. Ancak umarız Apple, Avrupa'daki en büyük mağazası olacak olan ve ikonik tasarımıyla tüm dünyanın konuşacağı ülkemizdeki ilk mağazası Apple Store Istanbul'da da benzer bir etkinlik düzenler.

Apple'ın Zorlu Center'da açılacak olan ülkemizdeki ilk mağazası, bir aksilik olmaz ise 1,5 ay içerisinde faaliyete geçecek.