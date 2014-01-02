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Apple'ın Japonya'daki geleneksel etkinliği Lucky Bag'e yine yoğun ilgi

5 yıl
6,7b
1
10
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın Japonya'daki geleneksel etkinliği Lucky Bag'e yine yoğun ilgi

Kendi mağazaları sayesinde tüketiciyle direkt bağ kurabilen Apple, müşteri sadakatini arttıracak hamleler yapmayı sürdürüyor. Firma bu kapsamda, Japonya'da yılbaşları ile özdeşleşen, "Şanslı Çanta" anlamına gelen "Fukubukuro" etkinliği bu sene de renkli görüntülere sahne oldu.

Apple, Şanslı Çanta etkinliğinde içi elektronik eşya dolu çantaları belirlenen fiyattan satışa sunuyor. Etkinliği farklı ve cazip kılan ise çanta içerisindeki tüm eşyaların tutarının, çantaların satış fiyatından fazla olması. Dahası bazı çantalarda, aralarında MacBook Air'ın da bulunduğu, görece olarak pahalı, sürprizler yer alıyor. Çantalar rassal olarak doldurulduğu için eğer şanslıysanız MBA'ın içinde olduğu çantayı alıyorsunuz; değilseniz ise iPad Mini ya da iPod Nano ile yetinmek zorundasınız.

Bu seneki etkinlikte çantaların fiyatı 345 dolar olarak belirlenmiş. Çanta Incase'in City Collection Compact Backpack'i; her çantadan ise etkinliğe özel hatıra t-shirt'ü çıkıyor. Geri kalanlar ise sizin şansınıza kalmış. Fakat içeriği en kötü çanta bile, içerisindekilerin toplam değeri 345 doları rahatlıkla aştığı için sahibinin yüzünü güldürecek cinsten.

Japonya'da dün düzenlenen etkinlikte yoğun olarak dağıtılan çantaların içerikleri şöyle:

  • 11 inç MacBook Air, Power Support Air Jacket, Apple Magic Mouse, Beats by Dre Pill Bluetooth Hoparlör
  • Wi-Fi'lı iPad Air, Smart Cover, Nike+ FuelBand SE, Phillips Hue Starter Kit, Square Reader
  • 1.nesil iPad Mini ya da 7.Nesil iPod Nano, Jay Birds BlueBads X Bluetooth kulaklık, IZON View Kablosuz Kamera, UE Mobile Boombox

Apple, ABD'de de bazı mağazalarının açılışında benzer etkinliği gerçekleştirmişti. Ancak uzun süredir etkinlik sadece Japonya'ya özel olarak yapılmakta. Ancak umarız Apple, Avrupa'daki en büyük mağazası olacak olan ve ikonik tasarımıyla tüm dünyanın konuşacağı ülkemizdeki ilk mağazası Apple Store Istanbul'da da benzer bir etkinlik düzenler.

Apple'ın Zorlu Center'da açılacak olan ülkemizdeki ilk mağazası, bir aksilik olmaz ise 1,5 ay içerisinde faaliyete geçecek.

Apple'ın Japonya'daki geleneksel etkinliği Lucky Bag'e yine yoğun ilgi
Apple'ın Japonya'daki geleneksel etkinliği Lucky Bag'e yine yoğun ilgi
Apple'ın Japonya'daki geleneksel etkinliği Lucky Bag'e yine yoğun ilgi

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General. 5 yıl
Adamların hem gelirleri muazzam hemde daha ucuz alıyorlar bide üstüne hediye veriliyor.Bizde ise Fukubukuro tam tersi işliyor.Gelirimiz tırt cihaz fiyatları tırt firmalar ve devletimizde zaten modern tefeci gelen vuruyor giden vuruyor yeter lan sömürdüğünüz.
Adamların hem gelirleri muazzam hemde daha ucuz alıyorlar bide üstüne hediye veriliyor.Bizde ise Fukubukuro tam tersi işliyor.Gelirimiz tırt cihaz fiyatları tır...
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zengier 5 yıl Xagdas
Xagdas

Acaba çalkalamak serbest mi?
Ağırlığından ya da içinden gelen seslerden anlamak için.
Hiç hoş görüntüler canlanmıyor hayalimde Zorlu'da yapılsa böyle bir kampanya ne olur diye düşününce.
Kültür Japon kültürü olsa bile Apple'da ayak uydurduğu için tebrik ederim.

iste tam olarak bu yuzden bizde asla yapmazlar.
XagdasAcaba çalkalamak serbest mi?Ağırlığından ya da içinden gelen seslerden anlamak için.Hiç hoş görüntüler canlanmıyor haya...
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DeepestSea 5 yıl
700TL'ye macbook air..Vay anasını
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Mahmut-Keskin 5 yıl
Bizim ülkede olsa adam çantıyı mıncıklamak ister, sallamak ister, ses geliyor mu der, sevdiği bişey çıkmazsa çirkeflik yapıp onu başka çantayla değiştirmek ister, değiştirdiği çantayıda beğenmez 3. çantayı açmak ister. Zannetmiyorum Apple Store açılınca burdakinde böyle bi süpriz yapsınlar, illaki adamlar burdaki potansiyeli göz önüne almışlardır gelirken
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teramit 5 yıl
bizde fakiresadaka etkinliği ile süpriz bağış toplama yapıldığından tutmaz gibi geliyor o yöntem.
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ardarda45 5 yıl
Bizdeki çalışanlar çantaları kendilerine saklarlar...(Hayal tabi malum bizde olmaz böle şeyler)
Toblerone diyoz kıyılardan köşelerden buluyoz saklamışlar prestij paketi diyoruz arkadaşa sakladıydım da hala almadı sana satam diyo teşhir ürünü muhabbetini kovalıyoz o kadar araştırıp sabahlıyıp sabahın 9-10 unda mağazaya gidiyoruz neymiş efendim çalınmış, servise gitmiş, yan yatmış bi yığın muhabbet ayıp helee...
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DaRKFoRCeS 5 yıl
macbook pro çıkmazsa kabul etmem
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kule_genclik 5 yıl
345 dolara su ilk cantaya bak ya insanin japon olasi geliyo

Saka bi yana bu etkinlik hakketten super. Bosuna japonlar iphone abanmiyolar
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General. 5 yıl
Adamların hem gelirleri muazzam hemde daha ucuz alıyorlar bide üstüne hediye veriliyor.Bizde ise Fukubukuro tam tersi işliyor.Gelirimiz tırt cihaz fiyatları tırt firmalar ve devletimizde zaten modern tefeci gelen vuruyor giden vuruyor yeter lan sömürdüğünüz.
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Xagdas 5 yıl
Acaba çalkalamak serbest mi?
Ağırlığından ya da içinden gelen seslerden anlamak için.
Hiç hoş görüntüler canlanmıyor hayalimde Zorlu'da yapılsa böyle bir kampanya ne olur diye düşününce.
Kültür Japon kültürü olsa bile Apple'da ayak uydurduğu için tebrik ederim.
1 Yanıt Yanıtla +1
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zengier 5 yıl Xagdas
Xagdas

Acaba çalkalamak serbest mi?
Ağırlığından ya da içinden gelen seslerden anlamak için.
Hiç hoş görüntüler canlanmıyor hayalimde Zorlu'da yapılsa böyle bir kampanya ne olur diye düşününce.
Kültür Japon kültürü olsa bile Apple'da ayak uydurduğu için tebrik ederim.

iste tam olarak bu yuzden bizde asla yapmazlar.
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musaemirsen 5 yıl
UROMOKOMOBUROMOKO
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