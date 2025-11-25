Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Rapidus, 2027'de 1,4 nm üretim tesisinin inşaatına başlayacak

    Rapidus, 2027’de 1.4 nm çip üretim tesisini inşa etmeye başlayacak ve 2029’da Japonya2da üretime geçecek. Şirket, önümüzdeki yıl tam ölçekli Ar-Ge çalışmalarına başlayacak.

    Rapidus, 2027'de 1,4 nm üretim tesisinin inşaatına başlayacak Tam Boyutta Gör
    Japonya merkezli çip üreticisi Rapidus, Tayvan’ın dev üreticisi TSMC’ye karşı yürüttüğü rekabette önemli bir adım atıyor. Şirket, 2027 mali yılında 1.4 nanometre (nm) üretim tesisinin inşasına başlamayı planlıyor. Tesisin 2029’da Hokkaido’da üretime geçmesi hedefleniyor.

    Rapidus yeni nesil süreçlere de adım atıyor

    Bu gelişme, Japon üreticinin TSMC’nin bu yılın başında duyurduğu 1.4 nm teknolojisine yaklaşmasını sağlayacak. Rapidus, ayrıca bu süreç üzerinde tam ölçekli araştırma ve geliştirme çalışmalarına önümüzdeki yıl başlayacağını açıkladı. Şirketin arkasında Toyota, Sony gibi büyük Japon firmaları ve özel finans kuruluşları bulunuyor. Buna ek olarak, Japon hükümeti de hibe ve doğrudan mali desteklerle girişime önemli yatırımlar yaptı. Rapidus, şimdiden 1,7 trilyon Japon yeni (10 milyar doları aşan) yatırım taahhüdü aldı ve önümüzdeki aylarda yüzlerce milyar yen daha şirkete aktarılması bekleniyor.

    Yine de, Rapidus için rekabet zorlayıcı olmaya devam ediyor. Intel, 18A sınıfı 2 nm süreç üretimine başlamışken TSMC de güçlü yapay zeka veri merkezi talebi nedeniyle Arizona’daki tesisinde son teknolojisini üretime almayı hızlandırıyor. Japon üretici ise 2 nm hacimli üretimine ancak 2027’nin ikinci yarısında Chitose fabrikasında başlamayı planlıyor. Tüm köklü üreticiler hacimli üretime geçmeden önce verimlilik sorunları yaşamıştı. Dolayısıyla Rapidus’un da benzer zorluklarla karşılaşması olası.

    Buna rağmen Rapidus, daha ileri teknolojiler üzerinde çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor. Hokkaido tesisinde planlanan 1.4 nm üretimin yanı sıra daha gelişmiş 1 nm çiplerin de üretilebileceği belirtiliyor. Şirket, TSMC’ye rakip olmayı amaçlasa da başlangıçta yalnızca beş ila on şirketi hedefleyeceğini duyurdu. Rapidus, ileri paketleme teknolojisiyle üretim sürecini rakiplerine kıyasla daha hızlı hale getireceğini savunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    egea forum cvt şanzıman yağı kırık far muayeneden geçer mi sahibinden yayından kalkan ilanlar nasıl görünür arabanın önünü hesaplama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    GIGABYTE GAMING A16
    GIGABYTE GAMING A16
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum