Rapidus, 2027'de 1,4 nm üretim tesisinin inşaatına başlayacak

Tam Boyutta Gör Japonya merkezli çip üreticisi Rapidus, Tayvan’ın dev üreticisi TSMC’ye karşı yürüttüğü rekabette önemli bir adım atıyor. Şirket, 2027 mali yılında 1.4 nanometre (nm) üretim tesisinin inşasına başlamayı planlıyor. Tesisin 2029’da Hokkaido’da üretime geçmesi hedefleniyor.

Rapidus yeni nesil süreçlere de adım atıyor

Bu gelişme, Japon üreticinin TSMC’nin bu yılın başında duyurduğu 1.4 nm teknolojisine yaklaşmasını sağlayacak. Rapidus, ayrıca bu süreç üzerinde tam ölçekli araştırma ve geliştirme çalışmalarına önümüzdeki yıl başlayacağını açıkladı. Şirketin arkasında Toyota, Sony gibi büyük Japon firmaları ve özel finans kuruluşları bulunuyor. Buna ek olarak, Japon hükümeti de hibe ve doğrudan mali desteklerle girişime önemli yatırımlar yaptı. Rapidus, şimdiden 1,7 trilyon Japon yeni (10 milyar doları aşan) yatırım taahhüdü aldı ve önümüzdeki aylarda yüzlerce milyar yen daha şirkete aktarılması bekleniyor.

Yine de, Rapidus için rekabet zorlayıcı olmaya devam ediyor. Intel, 18A sınıfı 2 nm süreç üretimine başlamışken TSMC de güçlü yapay zeka veri merkezi talebi nedeniyle Arizona’daki tesisinde son teknolojisini üretime almayı hızlandırıyor. Japon üretici ise 2 nm hacimli üretimine ancak 2027’nin ikinci yarısında Chitose fabrikasında başlamayı planlıyor. Tüm köklü üreticiler hacimli üretime geçmeden önce verimlilik sorunları yaşamıştı. Dolayısıyla Rapidus’un da benzer zorluklarla karşılaşması olası.

Buna rağmen Rapidus, daha ileri teknolojiler üzerinde çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor. Hokkaido tesisinde planlanan 1.4 nm üretimin yanı sıra daha gelişmiş 1 nm çiplerin de üretilebileceği belirtiliyor. Şirket, TSMC’ye rakip olmayı amaçlasa da başlangıçta yalnızca beş ila on şirketi hedefleyeceğini duyurdu. Rapidus, ileri paketleme teknolojisiyle üretim sürecini rakiplerine kıyasla daha hızlı hale getireceğini savunuyor.

