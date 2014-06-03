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Apple'ın WWDC 14 Etkinliği Canlı Yayın Tekrar

5 yıl
10,2b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Apple'ın 2 Haziran'da gerçekleştirmiş olduğu WWDC 14 konferansı için hazırladığımız canlı yayını kaçıranlar için tekrar bölümü ile karşınızdayız.
Apple'ın 2 Haziran'da gerçekleştirmiş olduğu WWDC 14 konferansı için hazırladığımız canlı yayını kaçıranlar için tekrar bölümü ile karşınızdayız.

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aydede96 5 yıl en beğenilen
sitede bayan yok işte yapmayın artık şu anketleri
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SpesifikBrush 5 yıl
Valla çok güzeldi konferans. Ben çalıyomuş da çakma oluyomuş da bunlara bakmıyorum. Bence çoğu gereken özellik geldi. Hele iCloud Drive'a çok sevindim. İnşallah iPhone aldığımda bütün dökümanlarımı aktaracağım Dropbox'tan Drive'a. 3. Parti klavye yüklenebilmesi benim için çok artı değil, fakat iyi olmuş. Widgetlar, extensionlar, interaktif bildirimler falan cabası zaten. Bence iOS oluyor. Olmuş demedim çünkü hâlâ umutsuzca dosya yöneticisi bekliyorum.
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ardarda45 5 yıl
2 saat 49 dakika
her neyse ben kaçtım
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igetsky 5 yıl
yine kacirdik iyimi



edit: 28:35 teki kiz cok tatli biz burda finallere kasalim

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Riverside_ 5 yıl
WWDC eski havasini kaybetti gibi artik. Semih4444 rumuzlu arkadasin dedigine de sonuma kadar katiliyorum.
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Gece772 5 yıl
Mini oyun yapma zamanın yaklasıyor
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semih4444 5 yıl
Apple yavaş yavaş açılacak Tim Cook tam ibr kapitalist steve jobs gibi değil (Bkz. iPhone 5C)...
5 sene sonra mac ve ios'u diğer donanımlara da açar çünkü ios'un pazar payı düşmeye başladı sonu os x gibi olacak...
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Elsa 5 yıl
Dun Cook Android'e sallayıp tuttu da Android, hatta 2006 yılında Windows Mobile'da olan bildirim çubuğunu Android'den geçenler pişman olunca koydular, ustune kapalı bir sistem olmasına rağmen WP'ye bile dosya yöneticisi geldi, Swype klavyeyi resmen yeni bir buluşmuş gibi anlattılar, virüslerden bahsettiler(
). Dun gerçekten iyi kuyruk acısını anlattı Apple
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yhackup 5 yıl
Bu anketlerin sonucunu görebiliyormuyuz çok merak ediyorum
Ankette eminim forumun %50 bayan çıkacaktır :)
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turyunus 5 yıl
Android'den dert yananlara nexus ve htc önerilir güncellemeler en hızlı onlara gelir ve en stabil onlar çalışır.
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aydede96 5 yıl en beğenilen
sitede bayan yok işte yapmayın artık şu anketleri
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