Apple'ın WWDC 14 Etkinliği Canlı Yayın Tekrar

Apple'ın 2 Haziran'da gerçekleştirmiş olduğu WWDC 14 konferansı için hazırladığımız canlı yayını kaçıranlar için tekrar bölümü ile karşınızdayız.

Apple'ın 2 Haziran'da gerçekleştirmiş olduğu WWDC 14 konferansı için hazırladığımız canlı yayını kaçıranlar için tekrar bölümü ile karşınızdayız.