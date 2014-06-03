Apple'ın WWDC 14 Etkinliği Canlı Yayın Tekrar

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Apple'ın 2 Haziran'da gerçekleştirmiş olduğu WWDC 14 konferansı için hazırladığımız canlı yayını kaçıranlar için tekrar bölümü ile karşınızdayız.
Apple'ın 2 Haziran'da gerçekleştirmiş olduğu WWDC 14 konferansı için hazırladığımız canlı yayını kaçıranlar için tekrar bölümü ile karşınızdayız.
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edit: 28:35 teki kiz cok tatli biz burda finallere kasalim
5 sene sonra mac ve ios'u diğer donanımlara da açar çünkü ios'un pazar payı düşmeye başladı sonu os x gibi olacak...
Ankette eminim forumun %50 bayan çıkacaktır :)