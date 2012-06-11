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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın WWDC 2012'den canlı yayın

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
33,4b
1
79
iOS / OS X / tvOS / watchOS
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Yeni Macbook ve iOS 6 'nın tanıtıldığı konferansın basına açık kısmı şu anda canlı yayında. 
Adresinden izleyebilirsiniz. 

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engurlu 7 yıl en beğenilen
Harita olayini cok begendim,android icin arastirayim dedim megerse google 1 hafta once 3d haritasini tanitmis ve cok yakinda 3d harita google maps e guncellenecekmis..

Geri kalan 199 ozellik ise apple in isguzarligi..Sistemde zaten olmasi gereken ve kucuk bir guncelleme ile bile altindan kolayca kalkabilecekleri sacma sapan eksikleri koyup koyup yeni ios cikartiyorlar..Bari ios 6 demeyinde cikacak olan iphone 5 i baltalamayin..

En kizdigim nokta da facetime artik operator sebekesi uzerinden islevini surdurebilecek !! Ulan apple degilmiydi sebeke uzerinden goruntu kalitesi bizi tatmin etmiyor o yuzden wifi dan goruntulu gorusmeyi destekliyoruz diyen... Hem tukurdugunu yaliyorlar hemde insanlari aptal yerine koyuyorlar..

Her neyse " ANDROID akar TIM COOK melül melül BAKAR " diyerekten noktayi koyuyorum
Harita olayini cok begendim,android icin arastirayim dedim megerse google 1 hafta once 3d haritasini tanitmis ve cok yakinda 3d harita google maps e guncellene...
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DH Misafiri 7 yıl
400 liralık cihazla 2000 liralık cihazın özelliklerini bulan adamla tanışmak isterim. Apple'a pahalı diye laf edersiniz, Apple ile yarışabilecek cihazlar iPhone fiyatındadır, bahsetmezsiniz. Custom rom yüklemekten bahsedersiniz, iPhone'da jailbreak diye bir olayın olduğundan bahseden yine olmaz. Apple'ın kamerasıyla dalga geçer Android telefonların kameralarıyla övünürsünüz, sonra Nokia bunu yaptığında dalga geçersiniz. Hayret Flash'tan bahsetmekten sıkılmımş insanlar.
Şimdi teknolojiden azıcık anladığını sanan adamlar Apple'ı kötülemek iyi bir şey sanıyor, birilerinden duyduklarını her apple başlığının altına yazıyor anasını satim. Macbook ve iOS 6 hakkında yorum yazılacağına "iPhone sux" mesajları almış gitmiş yine.
Android telefon alacağıma, bir iPod touch, yanına da 3310 alırım üstüne para kalır. Şu wildfire'ımdan hem daha ucuza gelir hem de daha çok zevk alırım.
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cemto 7 yıl
Telefon Defterinden numaraların silinmesi gelecekmiş :)
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muticoo 7 yıl
klasiktir ki android kullananlar nie apple ı takip eder anlamam.siz gidin S3 nüzle oynayın :D hadi anam hadi dewam ettt :D
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ogameci 7 yıl
İOS 6 resmi sürüm ne zaman gelir acaba ?
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C-AyaR 7 yıl
Apple bugüne kadar yenilikçi fikirlerle, icatlarla zaman zaman kral oldu ama zihniyeti nedeniyle hiçbir zaman tahtını koruyamadı, saltanatı hep geçici oldu. Bugünlerde de tarih tekerrür ediyor. Geçmişte PC'nin mucidi olan apple nasıl Windows platformuna ezici şekilde yenildiyse aynı şekilde devrim yaptığı Mobile cihazlarda da Android yada benzeri platformlara yenilmeye mahkumdur. Nedeni ise her zaman sadece kendi belirlediği donanımı destekleyen yazılım geliştirme ve bu yazılımı geliştiricilere kapatmada ki iflah olmaz inadıdır. Apple "vay be" dedirtecek yeni bişeyler icat etmediği sürece PC dünyasındaki yeri ne ise mobilde de gideceği nokta o olur.
Apple cihazları optimum performansla çalışır; çünkü sınırlı sayıda donanıma özel geliştirilir, içerdiği donanımı en iyi şekilde kullanır. Stabil çalışır; çünkü kullanıcının sisteme yapabileceği herşey olabildiğince kısıtlanmıştır.
Amaaa istediği kadar stabil olsun, harika çalışsın, insanlar sorunlarına rağmen özgürlükçü ve yaygın olanı seçeceklerdir. Bu zamanda diğer markalarla bluetooth alışverişi yapmayan, Apple harici görüntülü arama yapmayan, dosya aktarmak için bin dereden su getirten, sistemine müdahale ettirmeyen bir cihazı alternatifi varsa teknoloji tutkunları değil gösteriş tutkunları tercih eder.
Oysaki Android kullanıcısı isterse sabah akşam farklı bir arayüzle uyanır. 400 liraya aldığı cihazda 2000 liralık cihazın özelliklerini kullanır. Resmi Romu beğenmezse bağımsız geliştiricilerin Rom'larını kullanır.
İşin özü Yeni çıkacak Iphone katlanır ekran, hologram vs gibi tamamen yeni bir kullanıcı deneyimi sunan özelliklerle çıkmadığı sürece Apple kaybetmeye mahkumdur. Bunu ne ios6 sağlayabilir nede donamımı yükseltilmiş yeni iphone.
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theasus 7 yıl
Bir Android kullanıcısı olarak WWDC'in en güzel yanı Scott Forstall'ın Android'i eleştirmesi hatta yerden yere vurmasıydı. Bu birçok Android kullanıcısının geri dönüşlerinden ve şikayetlerinden çok daha etkili olacaktır.

Ayrıca Apple 750TL civarında Neo V - Xperia Ray özelliklerinde bir IOS'lu telefonu piyasaya sürsün arkama bile bakmam alırım . Böyle bir şeyi yapması Android'i belkide tarihe gömer. Ancak böyle bir hamleyi Apple'den beklemek biraz hayalcilik olur sanırım.


Sonuç olarak olay beklentileriniz ve bütçenizle alakalı.
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Citizen 7 yıl

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Fushia 7 yıl
Siri ipad e gelecek mi ios6 da onu anlamadim.
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Blizzard Days 7 yıl
appstore yeni dükkanlar açılacakmış .Türkiyeden ne haber
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allking 7 yıl
Yazim neden silindi anlamadim iyi niyetle biseyler yazmistim oysaki.
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L-S-D 7 yıl
Sarj suresinde bir iyilestirme olacak mi bakalim?
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ahmet_glryz 7 yıl
Bu uygulama ne zaman kullanılabilir olacak arkadaslar
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Fatz 7 yıl
Yenilik acisindan iOS 5 kadar etkili olmadi iOS 6 tanitimi. Yeni iPhone bekliyorduk o da Eylul'e kaldi. Apple en cok iPhone 3GS kullanicilarini memnun etti.
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SANALKAPTAN 7 yıl Fatz
Fatz

Yenilik acisindan iOS 5 kadar etkili olmadi iOS 6 tanitimi. Yeni iPhone bekliyorduk o da Eylul'e kaldi. Apple en cok iPhone 3GS kullanicilarini memnun etti.


bencede.. maps ve facebook dışında fazla bir yenilik yok gibi. tabi kurmadan denemeden anlayamayız. ama bunu iOS 6 değilde 5.2 olarak ta çıkarsalar olurmuş.. iOS 6 da ekimdeki iPhone 5 nasip olurdu..
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