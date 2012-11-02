Apple'ın "en yeni" iPad'i parçalarına ayrıldı

3.Nesil iPad'in satışa sunulmasının üzerinden yaklaşık 7 ay geçmeden, süpriz şekilde tanıtılıp bugün satışa sunulan iPad 4, birçok popüler akıllı cihazla benzer kaderi paylaşarak iFixit ekibinin masasına konuk oldu. İşte "en yeni" iPad'de öne çıkan farklılıklar.

1) Panel'de farklı imza

Apple, bilindiği üzere 3.nesil iPad'de yaygın olarak Samsung tarafından üretilen 2048x1536 piksellik paneli kullanmaktaydı. Ancak her iki firmanın arasında yaşanan patent savaşları sebebiyle Apple, Samsung'la olan iş birliğini azaltarak diğer LG ve Sharp gibi firmalarla anlaşma yoluna gittiği ortaya çıkmıştı. iPad 4'de yaşanan bu değişikliği kanıtlıyor.

iFixit ekibinin açtığı 3.nesil iPad, tahmin edildiği gibi, Samsung imzası taşıyordu. Ancak 4.nesil iPad'de ise bu sefer karşılarına LG çıkmış durumda. Her ne kadar Apple, birçok üretici ile çalıştığından kimi 4.nesil iPad'lerde Samsung panel kullanılma ihtimali bulunsa da yığın-örnek ilişkisi göz önüne alındığında, yeni cihazın panelinde yaygın olarak Samsung imzası görmek oldukça düşük gibi görünüyor.

2) İşlemci

3.Nesil iPad'de tercihi A5X'den yana kullanan Apple, özellikle grafik performansındaki sıkıntılardan dolayı 4.nesilde A6X isimli, iPhone 5'deki A6 yongasına göre iPad'in Retina ekranının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış yeni işlemcisini kullanıyor.

iFixit ekibinin masasına konuk olan yeni iPad'in A6X işlemcisi 37. haftada üretilmiş. Yani Apple'ın A6X üretimine, Ağustos-Eylül döneminde başlamış olması olası duruyor.

Apple cephesinden gelen resmi açıklamalar ve Chipworks'ün A6X üzerinde yaptığı çalışmaya göre yeni işlemcide dikkat çeken noktalar şunlar:

A6, 96 milimetre karelik bir alan kaplarken; A6X'de bu değer 123 milimetre kare.

A6X üzerindeki merkezi işlem birimi, gerek büyüklüğü gerekse de yerleşimi açısından A6'daki ile benzer.

Yaklaşık %30'luk alan farkına sebep olan ise grafik yongasındaki farklılık. Şöyle ki A6X üzerinde yer alan 4 adet GPU'dan her biri 8,7 mm2'lik alan kaplamakta. A6'da ise hem 3 adet GPU yer alıyor, hem de her bir GPU 5,4mm'lik alanda kaplıyordu.

Öte yandan GPU'ların çalışma frekansıyla ilgili belirsizlik sürerken; CPU'nun 1,6GHz saat hızında çalıştığını hatırlatalım.

3) Lightning Port

Apple'ın yeni iPhone'la kullanmaya başladığı Lightning portu hakkında genel kanı Apple'ın 30 pinli eski dock bağlantı noktasına göre yerden daha fazla tasarruf etmek için geçiş yaptığı yönündeydi. Ancak şimdilik, en azından şu anki cihazlar üzerinde Apple'ın böyle bir amacı olmadığını 4.nesil iPad ile görmek mümkün. Yani port için kullanılan çerçeve ve alt yapı, tıpkı 3.nesil iPad'deki yapıyla aynı.

Kısa kısa...

Bunun dışında birkaç önemli noktaya değinmekte fayda var:

iPad 4'ün logic board'u genel boyut itibariyle aynı iken, kart üzerindeki yerleşimde bir takım değişiklikler bulunuyor.

Logic Board üzerinde Elpida üretimi 2 adet 4Gb'lik LP DDR2 sistem belleği bulunuyor.

Cihazın pili, iPad 3'de kullanılan pil ile aynı. A1389 parti numaralı pilin teknik detayları ise şöyle: 3,7V / 43 Whr / 11560 mAh