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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın "en yeni" iPad'i parçalarına ayrıldı

6 yıl
1,9b
1
40
iPad
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın
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3.Nesil iPad'in satışa sunulmasının üzerinden yaklaşık 7 ay geçmeden, süpriz şekilde tanıtılıp bugün satışa sunulan iPad 4, birçok popüler akıllı cihazla benzer kaderi paylaşarak iFixit ekibinin masasına konuk oldu. İşte "en yeni" iPad'de öne çıkan farklılıklar.

1) Panel'de farklı imza

Apple, bilindiği üzere 3.nesil iPad'de yaygın olarak Samsung tarafından üretilen 2048x1536 piksellik paneli kullanmaktaydı. Ancak her iki firmanın arasında yaşanan patent savaşları sebebiyle Apple, Samsung'la olan iş birliğini azaltarak diğer LG ve Sharp gibi firmalarla anlaşma yoluna gittiği ortaya çıkmıştı. iPad 4'de yaşanan bu değişikliği kanıtlıyor.

iFixit ekibinin açtığı 3.nesil iPad, tahmin edildiği gibi, Samsung imzası taşıyordu. Ancak 4.nesil iPad'de ise bu sefer karşılarına LG çıkmış durumda. Her ne kadar Apple, birçok üretici ile çalıştığından kimi 4.nesil iPad'lerde Samsung panel kullanılma ihtimali bulunsa da yığın-örnek ilişkisi göz önüne alındığında, yeni cihazın panelinde yaygın olarak Samsung imzası görmek oldukça düşük gibi görünüyor.

2) İşlemci

3.Nesil iPad'de tercihi A5X'den yana kullanan Apple, özellikle grafik performansındaki sıkıntılardan dolayı 4.nesilde A6X isimli, iPhone 5'deki A6 yongasına göre iPad'in Retina ekranının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış yeni işlemcisini kullanıyor.

iFixit ekibinin masasına konuk olan yeni iPad'in A6X işlemcisi 37. haftada üretilmiş. Yani Apple'ın A6X üretimine, Ağustos-Eylül döneminde başlamış olması olası duruyor.

Apple cephesinden gelen resmi açıklamalar ve Chipworks'ün A6X üzerinde yaptığı çalışmaya göre yeni işlemcide dikkat çeken noktalar şunlar:

  • A6, 96 milimetre karelik bir alan kaplarken; A6X'de bu değer 123 milimetre kare.
  • A6X üzerindeki merkezi işlem birimi, gerek büyüklüğü gerekse de yerleşimi açısından A6'daki ile benzer.
  • Yaklaşık %30'luk alan farkına sebep olan ise grafik yongasındaki farklılık. Şöyle ki A6X üzerinde yer alan 4 adet GPU'dan her biri 8,7 mm2'lik alan kaplamakta. A6'da ise hem 3 adet GPU yer alıyor, hem de her bir GPU 5,4mm'lik alanda kaplıyordu.

Öte yandan GPU'ların çalışma frekansıyla ilgili belirsizlik sürerken; CPU'nun 1,6GHz saat hızında çalıştığını hatırlatalım.

Apple'ın
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3) Lightning Port

Apple'ın yeni iPhone'la kullanmaya başladığı Lightning portu hakkında genel kanı Apple'ın 30 pinli eski dock bağlantı noktasına göre yerden daha fazla tasarruf etmek için geçiş yaptığı yönündeydi. Ancak şimdilik, en azından şu anki cihazlar üzerinde Apple'ın böyle bir amacı olmadığını 4.nesil iPad ile görmek mümkün. Yani port için kullanılan çerçeve ve alt yapı, tıpkı 3.nesil iPad'deki yapıyla aynı.

Apple'ın
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Kısa kısa...

Bunun dışında birkaç önemli noktaya değinmekte fayda var:

  • iPad 4'ün logic board'u genel boyut itibariyle aynı iken, kart üzerindeki yerleşimde bir takım değişiklikler bulunuyor.
  • Logic Board üzerinde Elpida üretimi 2 adet 4Gb'lik LP DDR2 sistem belleği bulunuyor.
  • Cihazın pili, iPad 3'de kullanılan pil ile aynı. A1389 parti numaralı pilin teknik detayları ise şöyle: 3,7V / 43 Whr / 11560 mAh
Apple'ın
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Apple'ın
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Apple'ın
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Smile75 6 yıl
1) Parçalardan hiçbir şey anlamadım.
2) O performans testlerine hiç güvenmiyorum.
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Batuist 6 yıl
jay jay justified
Maalesef 2GB bellek olmayışı, cihazın kapasitesini törpüleyecek.

Böylece yeni nesil bir ipad için geliştirilecek bir alan daha bırakılmış oluyor bu sayede... Artı günümüz yazılımlarına göre yeterli olduğunu ama ileride zorlayacağını düşünüyorum..
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speedman 6 yıl
iyiymiş
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myhotyro 6 yıl
jay jay justified
Maalesef 2GB bellek olmayışı, cihazın kapasitesini törpüleyecek. 3. nesilde piksel sayısı 4 katına çıkarken, bellek sadece 2 katına çıkmıştı. 1GB belleğin CPU ve GPU arasında paylaşıldığını da hesaba katmak lazım. Yanılmıyorsam yeni nesilde GPUda saat hızlarında artış sağlandı. PowerVR SGX543MP4 kullanılıyor bu cihazda. Eskisinden farklı değil. Yeni nesil oyunlarda bu çözünürlükte yeterli performansı veremezse, sebebinin RAM olacağını düşünüyorum. Tabi şu da var; kimse doğru dürüst oyun yazmıyor. En azından bu tür güçlü çipsetlerin kapasitesini gösterek oyunlar pek yok. Belki de bu yüzden rahat davranıyorlardır. Bu arada GL Benchmark testleri gerçekten fena. Yeni bir mimari olmadığı halde aldığı sonuçlar ortada: glbenchmark.com/... A7 ve A7X ile tozu dumana katacaklar bir de yeni mimariye geçerlerse. Bir sonraki iPad kesinlikle can yakacak.

iPad'in ne olduğunu bilmeyende okuyunca Play Station 4 çıkmadan rakibi çıkmış sanacak.
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veleciraptor 6 yıl
Test sonuçları da görünmeye başladı. GPU performansı karşılaştırması için Offscreen testleri, yani bütün tabletler ve telefonlar çözünürlük olarak eşitlenmiş durumdaki haksızlık olmasın :)

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jay jay justified 6 yıl myhotyro
myhotyro

iPad'in ne olduğunu bilmeyende okuyunca Play Station 4 çıkmadan rakibi çıkmış sanacak.

PlayStation 4? Hangi kafayla yazdınız bunu, merak ettim, açıklar mısınız?
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myhotyro 6 yıl
"Apple'ın yeni iPhone'la kullanmaya başladığı Lightning portu hakkında genel kanı Apple'ın 30 pinli eski dock bağlantı noktasına göre yerden daha fazla tasarruf etmek için geçiş yaptığı yönündeydi. Ancak şimdilik, en azından şu anki cihazlar üzerinde Apple'ın böyle bir amacı olmadığını 4.nesil iPad ile görmek mümkün. Yani port için kullanılan çerçeve ve alt yapı, tıpkı 3.nesil iPad'deki yapıyla aynı."
Hangi saftrikler nasıl bu kanıya kapıldı anlayamadım. Amacın daha çok para kazanmak, sinekten yağ çıkarmak olduğunu anlamamak için bayaa saf olmak lazım.
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E_Aydin35 6 yıl
Apple'a hayretle bakıyorum bu konuda... Ya ters giden bir şeyler oldu şirket içinde yada bu bir strateji ama nasıl bir strateji, bu acelenin sebebi ne, gizli saklı duyurulmuş bir iPad oldu sanki, bunun sebebi ne ? Şirket içi olaylar şirketin içinde yaşananlar kimse tarafından bilinemez ama 4. nesil iPad olmamış..
Heleki Apple kullanıcılarını hem iPad Mini hem 4. nesil iPad çıakrtıp aptal yerine koyması gibi olmuş.
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SystemApps 6 yıl
ipad alanlarda kesin bunları merak ediyordu.Bu haberin amacı ney acaba?Sanki apple bu işlemciyi tüm markalara lisanslayıp satacakta bizde bu işlemciyi merak edip diğer platformlardaki performansını ölçüp tartacağız...
tegra desen qualcomm desen neyse...gerçi doğru apple platformunun bir espirisi kalmadı.Retina gitti program avantantajı bitti hatta fiyat vs baz aldığımızda artık dezavantajlı bir konuma düşdüler.Zaten bu haberin amacıda böyle.İşte dünyanın en hızlı telefonu en hızlı tableti diye öne çıkarabilmek...
Nokia 808i akıllı telefon sınıfından çıkarıp iphone5i en iyi kameralı telefon sınıfına sokan ön incelemesi yapılan lumia 920yi saf dışı bırakıp en iyi ekranlı telefonun iphone olduğu idda eden dh artık eski stabiliteniz kalmadığını çok rahat söyleyebilirim.o kaçırdığınız büyük lansmanlarıda saymıyorum bile...Ama doğru appleın şirket içi olayları sizi daha çok ilgilendiriyor.Topu topu 5dene cihazın yönetim kadrosu çok önemli maşallah inşallah...
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jay jay justified 6 yıl SystemApps
SystemApps

ipad alanlarda kesin bunları merak ediyordu.Bu haberin amacı ney acaba?Sanki apple bu işlemciyi tüm markalara lisanslayıp satacakta bizde bu işlemciyi merak edip diğer platformlardaki performansını ölçüp tartacağız...

tegra desen qualcomm desen neyse...gerçi doğru apple platformunun bir espirisi kalmadı.Retina gitti program avantantajı bitti hatta fiyat vs baz aldığımızda artık dezavantajlı bir konuma düşdüler.Zaten bu haberin amacıda böyle.İşte dünyanın en hızlı telefonu en hızlı tableti diye öne çıkarabilmek...

Nokia 808i akıllı telefon sınıfından çıkarıp iphone5i en iyi kameralı telefon sınıfına sokan ön incelemesi yapılan lumia 920yi saf dışı bırakıp en iyi ekranlı telefonun iphone olduğu idda eden dh artık eski stabiliteniz kalmadığını çok rahat söyleyebilirim.o kaçırdığınız büyük lansmanlarıda saymıyorum bile...Ama doğru appleın şirket içi olayları sizi daha çok ilgilendiriyor.Topu topu 5dene cihazın yönetim kadrosu çok önemli maşallah inşallah...


Haberin amacını bilmem de, Donanımhaber'in bu tür haberlerin altına "(ç)alıntı" yazmaması beni deli ediyor şahsen. Kendilerini ne sanıyorlar, gerçekten bilmiyorum ama kendilerine ait olmayan şeylerin altına kaynağı belirtmediklerinde ya da sadece Türkçe'ye çevirdiklerinde muhtemelen haberin kendilerine ait olduğunu düşündüklerini düşünmeye başladım.

chipworks.com/...

Bu adamların yerinde olsam, Donanımhaber'i emek hırsızlığından ötürü sağda solda ifşa ederim.
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cagataykoroglu 6 yıl
Bıktım şu iphone ipad parçalarından.
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Cumadangeldim 6 yıl
Konu başlığı Cem Yılmaz'ın anlattığı bir hikayeye benziyor.

''Marsta su bulundu! Ama kuyu suyuymuş içilmiyomuş.


Parçalarına ayrıldı denince böyle bir şey beklemiyorduk
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yc#1 6 yıl
Pyloge
Aletin 8 GB ramimi var :O

8 Gigabit = 1 Gigabyte
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ö 6 yıl
Forum çökmüş, uygulama haber çökmüştür hayırlı olsun.
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DH Misafiri 6 yıl
Steve Jobs öldüğünden belli adam gibi iphone ve ipad çıkmadı adam başındayken yeni ürünlere çağ atlatıyordu.Bu gidişle samsung apple ı süpürecek...
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